Memo Ochoa vivió la noche más emotiva de su vida, con sus minutos de debut y despedida
Guillermo Ochoa debutó pero al mismo tiempo se despidió. El arquero que ya había avisado que este Mundial será el de su retiro de las canchas, tuvo sus primeros minutos en esta Copa del Mundo gracias al holgado triunfo mexicano para cerrar de manera perfecta la Fase de Grupos.
Cuando México ya iba 2-0 sobre Chequia, el entrenador Javier Aguirre lo mandó llamar para disputar los últimos minutos del partido en sustitución de Raúl "Tala" Rangel. Visiblemente conmovido, como si estuviera a punto del llanto, Ochoa ingresó a la cancha para defender muy probablemente por última ocasión a la Selección Nacional.
Y cada instante se vio rebosante de emotividad: mientras corría hacia su área, Edson Álvarez le puso el gafete de capitán. Y como si hubiera sido un guión cinematográfico, el 3-0 de Álvaro Fidalgo nació por un despeje suyo. Por eso lo festejó así, porque se despidió prácticamente con la asistencia que cerró el triunfo del pase perfecto de México en una Copa del Mundo, algo inédito porque nunca había ganado todos sus juegos de Fase de Grupos.
Durante los 12 minutos que jugó, Ochoa realizó 9 toques de balón, completó 4 pases y, además, en el tiempo de compensación, originó la. jugada para el 3-0, con un despeje preciso a la banda derecha. Todavía después del silbatazo final exprimió cada minuto para disfrutarlo.
Luego de que la afición coreara su nombre en cada uno de sus toques de pelota, cuando acabó el partido recorrió la línea que va de poste a poste del arco y le dio un beso con palmadas de cariño a cada uno de los palos. Luego se hincó sobre el césped y, reflexivo, también vio llegar a sus compañeros para rodearlo y luego levantarlo por los aires a modo de celebración.
"Pude llegar a este sprint final, han sido muchos momentos de perseverancia, de sacrificio, con el empuje de ellos (compañeros, familia y afición) lo logré; sin su aliento no hbuera sido posible", declaró a TUDN al final del partido.
"Hubo muchos momentos de soledad al final, no fue sencillo pero valió la pena y lo tengo que compartir con ellos, con la gente aquí, en la calle, y es lo mas bonito, que me voy con la cabeza en alto, pero en lo personal vacío por haberle entregado todo a la selección".
Además, el portero mexicano finalmente fue reconocido por la FIFA, recibiendo su parche "Legacy" en honor a sus seis Copas del Mundo. Así lo lució desde la ceremonia de los himnos nacionales.
Esta se trata de una insignia que se estrenó a partir de esta justa y que solo visten los futbolistas que han participado en cinco copas mundiales o más. Por esta razón, durante el torneo, figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya habían estrenado este emblema.
En el caso de Ochoa, esta es su sexta edición del máximo torneo del fútbol con el combinado nacional, habiendo sido convocado a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Norteamérica 2026. Debido a que en los dos primeros juegos no portó este emblema, en un inicio se especuló que era porque no tuvo minutos en sus dos primeras justas, pero ahora todos esos rumores se han venido abajo.
¿Quiénes pueden usar el parche "Legacy"?
Lionel Messi (Argentina)
Cristiano Ronaldo (Portugal)
Guillermo Ochoa (México)
Luka Modrić (Croacia)
Manuel Neuer (Alemania)
Yuto Nagatomo (Japón)