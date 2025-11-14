Messi marca y asiste en el triunfo 2-0 de Argentina sobre Angola en Luanda
La selección argentina cumplió con lo esperado y derrotó 2-0 a Angola en un amistoso internacional celebrado este viernes en Luanda, en el marco del 50 aniversario de la independencia del país africano. Lionel Messi volvió a comandar al campeón del mundo con un gol y una asistencia en una noche que reafirmó su vigencia.
Argentina abrió el marcador al minuto 44 gracias a una combinación precisa entre sus dos figuras ofensivas. Messi encontró a Lautaro Martínez con un pase filtrado y el delantero del Inter definió al primer palo para vencer al portero angoleño Hugo Marques, de 39 años.
En el segundo tiempo, los roles se invirtieron. Al minuto 82, Martínez asistió a Messi, quien cerró el partido con un disparo colocado al segundo poste, imposible para el arquero local. Con el 2-0 sellado, el técnico Lionel Scaloni retiró a ambos atacantes en los minutos finales para administrar cargas y dar espacio a rotaciones.
El resultado entró en lo previsible: Argentina, segunda en el ranking mundial detrás de España, enfrentó a una selección ubicada 87 puestos por debajo. Sin embargo, el encuentro sirvió como ejercicio competitivo y como celebración futbolística para el público angoleño en el Estadio Nacional 11 de Novembro.
Argentina seguirá su preparación rumbo a sus próximos compromisos oficiales, mientras que Angola aprovechó el duelo para enmarcar una fecha histórica para el país, excolonia portuguesa que conmemoró medio siglo de independencia.