Messi no jugará el All-Star Game entre MLS y Liga MX; Inter Miami le dará descanso tras el Mundial
La Major League Soccer se quedará sin su máxima figura para uno de los partidos más importantes de su calendario, luego de que Lionel Messi había sido convocado para el Juego de Estrellas del próximo miércoles 29 de julio en Charlotte.
Sin embargo, el Inter Miami le concederá un periodo de descanso tras la Copa del Mundo, y así será este el tercer All Star Game de la MLS que se pierde el argentino.
De acuerdo con diversos reportes, el club de Florida tampoco contará en los próximos días con Rodrigo De Paul, quien, al igual que Messi, disputó los ocho partidos de Argentina en el Mundial 2026. Ambos permanecerán fuera de actividad para recuperarse de la carga física que implicó el torneo.
El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, explicó este martes que no tiene intención de acelerar el regreso de ninguno de los dos futbolistas.
"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos", afirmó el técnico argentino.
La MLS pierde a su mayor atractivo
La ausencia representa un golpe para el Juego de Estrellas, uno de los principales escaparates de la liga estadounidense y que este año volverá a enfrentar a un combinado de la MLS contra las figuras de la Liga MX.
Messi había sido incluido en la convocatoria gracias a su gran temporada con Inter Miami, en la que suma 12 goles y ocho asistencias en 14 partidos. Sin embargo, la prioridad del club será respetar su periodo de recuperación después de disputar la Final del Mundial.
Además del All-Star Game, el argentino tampoco estará disponible al menos para los encuentros de Inter Miami frente al Chicago Fire y CF Montréal. Su regreso se proyecta para inicios de agosto, cuando el conjunto de Florida reciba al Columbus Crew.
Un descanso recomendado por FIFA y FIFPRO
La decisión también está respaldada por las recomendaciones acordadas entre FIFA y FIFPRO, que contemplan un periodo de descanso para los futbolistas tras competiciones de alta exigencia como la Copa del Mundo, con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones y favorecer la recuperación física y mental.
Esta será la tercera ocasión consecutiva en que Messi no dispute un All-Star Game de la MLS. En 2024 una lesión sufrida durante la Copa América le impidió asistir, mientras que en 2025 tampoco participó. Ahora, el desgaste acumulado tras llegar a la Final del Mundial 2026 volverá a dejar al principal referente de la liga fuera de su partido de exhibición más importante.