Messi rompe todos los récords… incluso uno negativo
El arranque de Lionel Messi en esta Copa Mundial 2026 ha sido histórico. El astro argentino ha roto récords de goles, de partidos y hasta presencias mundialistas. Pero también demostró que no necesariamente es extraterrestre y este lunes también se convirtió en el futbolista con más penales fallados de la justa.
Este lunes 22 de junio, Argentina, con dos goles de su número 10, derrotó 2-0 a Austria. De esta manera, La Pulga llegó a 18 anotaciones en copas del mundo, para superar a Miroslav Klose como el máximo romperredes del torneo, luego de que el alemán tenía 16.
Sin embargo, la cantidad de goles del argentino pudo ser mayor. Y es que al minuto 8 Messi tuvo la oportunidad de un tanto más, pero erró un penal que mandó por un lado del poste derecho.
Lo llamativo de esto fue la estadística que esto traía detrás, ya que fue la tercera vez en la que el argentino falló desde los once pasos en una Copa Mundial. Con ello, rompió un nuevo récord, superando a Asamoah Gyan, de Ghana, que había fallado dos.
Para fallar, también hay que estar ahí
En sus seis Copas del Mundo, Messi ha ejecutado nueve penales, contando los que tiró durante el tiempo de juego como en las tandas de definición. De estos, anotó en 6 y falló en 3 para una efectividad del 66.66 por ciento. De los que erró, dos fueron al arco, pero los detuvo el portero, y solo uno se fue por un costado.
* Brasil 2014 (Semifinal) vs. Países Bajos: Anotado (tanda de penales)
* Rusia 2018 (Fase de Grupos) vs. Islandia: Fallado - Atajado por Hannes Halldórsson.
* Qatar 2022 (Fase de Grupos) vs. Polonia: Fallado - Atajado por Wojciech Szczęsny.
* Qatar 2022 (Octavos de Final) vs. Australia: Anotado
* Qatar 2022 (Cuartos de Final) vs. Países Bajos: Anotado
* Qatar 2022 (Cuartos de Final) vs. Países Bajos: Anotado (tanda de penales)
* Qatar 2022 (Final) vs. Francia: Anotado
* Qatar 2022 (Final) vs. Francia: Anotado (tanda de penales)
* Norteamérica 2026 (Fase de Grupos) vs. Austria: Fallado – El tiro se fue desviado
Un día lleno de récords para Messi
Aun así, hay que señalar que el partido contra Austria significó un día histórico para el argentino y el futbol mundial. Esto dado que, solo en este partido, Messi rompió hasta siete marcas diferentes:
* Más goles en la historia de las Copas Mundiales: 18 goles
* Más partidos en Copas Mundiales: 28 juegos
* Más partidos ganados por un jugador en Copas Mundiales: 18 victorias
* Futbolista con más minutos jugados en Copas Mundiales: 2,489 minutos
* Más partidos con la selección argentina: 201 juegos
* Más goles con la selección argentina: 122 goles
* Más penales fallados en Copas Mundiales: 3 penales errados
A esto se le suma que Messi, junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, es uno de los únicos tres jugadores que ha sido convocado a seis mundiales. Además, varios de estos récords podrán seguir creciendo en los próximos juegos de Argentina, la cual regresará a las canchas el sábado 27 de junio ante Jordania por el último duelo del grupo J.