Messi y Cruz Azul, frente a frente por el Campeones Cup
Luis Suárez, del Inter de Miami, rindió elogios a Cruz Azul previo a disputar la gran final del Campeones Cup 2026. El delantero charrúa reconoció el gran momento por el que ha atravesado La Máquina en la última época y expresó su admiración por el contención mexicano Erik Lira.
“Sabemos que en los últimos años vienen peleando finales contra América, Toluca y Monterrey. Tienen jugadores en la defensa con muy buen pie, como Gonzalo Piovi; Lira también es un jugador muy fuerte defensivamente. Tienen futbolistas que marcan la diferencia y el ritmo del equipo”, declaró el uruguayo.
A pesar de ello, el jugador del cuadro estadounidense declaró que el conjunto cementero no es perfecto. Por ello, hizo énfasis en que tanto él como sus compañeros deben ser conscientes de ello si quieren vencer a los mexicanos.
"También tienen debilidades que son las que nosotros tenemos que aprovechar. Ellos saben que nosotros también las tenemos y es una final. Va a ser un lindo espectáculo y esperamos que la gente se divierta", añadió el atacante.
Lira y una revancha por enfrentar a Messi
Pero el respeto y la admiración también llegaron del otro lado. El mismo Erik Lira, capitán de Cruz Azul, en su turno ante los medios, calificó de "especial" el hecho de poder disputar un título contra el Inter de Miami.
El mediocampista defensivo destacó a las estrellas internacionales con las que llega el cuadro de la Florida. Principalmente enalteció la figura del campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi:
"Es una oportunidad única en mi vida. Crecí viéndolo a Messi; es para todos alguien muy importante en la historia del futbol. Lo veo como una oportunidad de enfrentarme a él y ganarle".
Cabe recordar que, en 2023, Cruz Azul enfrentó al Inter de Miami en la Leagues Cup. Ese fue el debut de Messi con Las Garzas, donde marcó el gol de la victoria por 2-1 con un tiro libre en el agregado, un tanto que Lira únicamente pudo apreciar desde fuera, ya que se quedó en la banca. Ahora, con él en el campo, el capitán cementero buscará cambiar la historia.
Así le ha ido a Messi contra los equipos de la Liga MX
Como jugador del Barcelona:
- Empate 4-4 vs. América – Amistoso 2006
- Empate 1-1 vs. Chivas – Amistoso 2009
- Victoria 3-1 vs. Atlante – Mundial de Clubes 2009 (gol de Messi)
- Victoria 6-0 vs. León – Trofeo Joan Gamper 2014 (gol de Messi)
Como jugador del Inter de Miami:
- Victoria 2-1 vs. Cruz Azul – Leagues Cup 2023 (gol y debut de Messi)
- Derrota 1-3 vs. Monterrey – Concachampions 2024
- Victoria 2-1 vs. Atlas – Leagues Cup 2025
- Empate 2-2 vs. Necaxa – Leagues Cup 2025 (victoria en penales 5-4)
- Empate 2-2 América - Amistoso 2026 (gol de Messi)
- Derrota 2-3 vs. León – Leagues Cup 2026
- Victoria 4-2 vs. Atlético de San Luis – Leagues Cup 2026 (2 goles de Messi)
¿Cuándo y dónde se jugará el Campeones Cup 2026?
El encuentro se disputará este miércoles 16 de septiembre, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Para este cotejo, el cuadro de la Florida tendrá la ventaja de que estará jugando de local, ya que se celebrará en el NU Stadium.
Cabe recordar que esta justa enfrenta a partido único por el título al campeón de la MLS, en este caso el Inter de Miami, y al último ganador del Campeón de Campeones MX 2026, que es Cruz Azul. En caso de empate tras 90 minutos, todo se definirá desde la tanda de penales.