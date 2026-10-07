Mexicanos en Playoffs: Jojo Romero se lleva la derrota en el Juego 3 y los Padres alargan la serie ante Milwaukee

Los Padres de San Diego evitaron la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Nacional tras vencer 4-3 a los Brewers de Milwaukee en Petco Park. Con este apretado triunfo —como han sido todos los de esta serie— la novena californiana acortó la desventaja para dejar el compromiso con una victoria frente a dos derrotas, un escenario que fuerza el cuarto partido de la llave y prolonga la vida del equipo en estos playoffs.

El desenlace del encuentro recayó en el relevista mexicano JoJo Romero, quien cargó con la derrota tras un único error en su labor.

En la parte baja del quinto episodio, con la pizarra empatada 2-2, sin outs y las bases limpias, el zurdo enfrentó a Jake Cronenworth. Al primer lanzamiento del turno —un sweeper a 80mph en cuenta de 0-0—, el bateador de San Diego conectó un cuadrangular solitario que rompió la igualdad y otorgó a los locales la ventaja definitiva.

JAKE CRONENWORTH!



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Al margen de ese lanzamiento, Romero exhibió un comando solvente desde la lomita. Durante su relevo de una entrada y dos tercios, Romero ejecutó 30 pitcheos, recetó un par de ponches y se abstuvo de conceder pasaportes. Sin embargo, el impacto incuestionable de Cronenworth ante el lanzamiento rompiente opacó la efectividad del mexicano y otorgó una ventaja que el cuerpo de lanzadores de los Padres protegió hasta concretar la victoria definitiva por 4-3.

A pesar de este tropiezo, el balance del mexicano a lo largo de la actual postemporada se mantiene con saldo favorable. Tiene 3.86 de efectividad en 2.1 Innings en los que ha permitido un hit, una base por bolas y la recetado cuatro ponches.

En su aparición previa frente a estos mismos Padres, el zurdo subió al centro del diamante para retirar dos tercios de entrada en blanco, donde consiguió un par de chocolates.

Su brazo sigue como un engranaje fundamental para las aspiraciones de los Brewers de avanzar a la Serie de Campeonato.