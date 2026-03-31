México se enfrenta a Bélgica, la décima selección más valiosa del mundo
La selección mexicana de futbol tendrá un duro reto al enfrentarse a Bélgica, en su último examen antes de la concentración final rumbo al Mundial de 2026. Será un duelo de contrastes. Por un lado, los belgas son un equipo europeo que fue líder del ranking FIFA durante cuatro años (de 2018 a 2021); del otro, un Tri que busca consolidar su identidad en la antesala de su Copa del Mundo.
El dato que marca la previa es contundente: Bélgica vale 534.2 millones de euros, mientras que México alcanza los 165.8, según datos del sitio especializado Transfermarkt. La plantilla europea vale 3.2 dos vces más que la mexicana. Y aunque el dinero no juega, sí inclina la balanza en el futbol moderno.
México no cuenta por lesión con sus dos jugadores mejor tasados (Santiago Giménez, 20 mde; Edson Álvarez, 18 mde). Sin ellos, el valor de la plantilla cae todavía más. Pero incluso con ambos disponibles, el Tri seguiría lejos de los Diablos Rojos.
Para muestra, los dos extremos del mercado. Jérémy Doku, el jugador más caro de Bélgica, está tasado en 65 millones de euros. Tiene 23 años, es atacante del Manchester City y ya está probado en la élite. Del lado mexicano, el valor más alto lo ocupa Armando “Hormiga” González, con 15 millones.
Doku lleva casi tres años instalado en la élite, dentro de uno de los sistemas más dominantes del futbol mundial. Más de 120 partidos entre Premier League y torneos europeos y es habitual en la selección de Bélgica: 40 partidos y siete goles.
González es otra historia. Es una promesa que crece en casa: titular en Chivas, uno de los clubes de mayor exigencia en la Liga MX, y con un título de goleo. Pero su recorrido internacional apenas comienza: cinco partidos y un gol con la selección, con la que debutó en noviembre pasado.
El segundo escalón marca una diferencia similar. Amadou Onana, mediocampista del Aston Villa, alcanza los 45 millones. Onana sobresale por su potencia física, recorrido y capacidad para recuperar balones. Johan Vásquez es el segundo mejor valuado de México. Central confiable, capitán del Génova italiano, pero una posición que no suelte estar tan cotizada en el mercado.
En tercero, los europeos tiene en su actual plantilla a Youri Tielemans (35 mde), otro mediocampista del Villa que está consolidado en Bélgica y que a sus 28 años apunta a ser de los líderes de la nueva camada, en la parte final de las carreras de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, líderes de a "generación dorada" que dominó el ranking de la FIFA.
Por México, el tercero de mayor valor es Julián Quiñones, el arma más letal del Al-Qadisiya y el segundo mejor goleador de la liga saudí, con 12 mde, quien pese a sus buenos números está muy por debajo de Tielemans porque no milita en una competición élite.
La diferencia de valores nace desde abajo. Bélgica forma jugadores para exportar: salen jóvenes y se desarrollan y consolidan en ligas top. México forma en casa: una liga competitiva, pero lejos de esa exigencia constante, que por los sueldos altos complica la exportación. Ahí empieza la brecha.
Bélgica y un proceso que busca enmendar el desastre de Qatar
Bélgica llega con un proceso que trabaja en reinventarse. Será su cuarto Mundial consecutivo y quiere dejar atrás el golpe de Qatar 2022, donde quedaron fuera en la fase de grupo. Con Rudi Garcia en el banquillo, recuperó estabilidad y clasificó con autoridad a 2026, al liderar su grupo en las eliminatorias de la UEFA sobre Gales.
El equipo pasa por un momento de transición, entre la generación pasada, comanda por Kevin De Bruyne, quien ya no aparece entre los diez jugadores mejor tasados del plantel, y la nueva época, que encabezan Doku y Onana. El relevo no solo es más joven, sino más físico y formado en la élite.
México vive otra realidad. Será anfitrión por tercera vez en su historia y carga con la presión de romper una barrera, avanzar más allá de los octavos de final, luego de firmar su peor participación en los últimos siete mundiales en Qatar 2022. Javier Aguirre encabeza un proyecto que intenta recuperar identidad y credibilidad con sus aficionados.
“Top 5” mejor valuados de Bélgica
- Jérémy Doku: 65 mde
- Amadou Onana: 45 mde
- Youri Tielemans: 35 mde
- Charles De Ketelaere: 35 mde
- Loïs Openda: 32 mde
“Top 5” mejor valuados de México
- Armando González: 15 mde
- Johan Vásquez: 13 mde
- Julián Quiñones: 12 mde
- Érik Lira: 12 mde
- Álvaro Fidalgo: 10 mde