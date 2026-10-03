México busca su próximo 9 más allá de Santiago y la Hormiga

El 5 de mayo de 2030, Raúl Jiménez cumplirá 39 años, poco más de un mes antes del Mundial. Rafael Márquez, seleccionador de México, no le ha puesto fecha de despedida en el Tri, pero tendrá que preparar alternativas para el nuevo ciclo.

Santiago Giménez, Armando "Hormiga" González y el regreso de Germán Berterame fueron los centrodelanteros de su primera convocatoria y son las opciones más visibles. Detrás de ellos hay jóvenes que vienen de un proceso en selecciones menores y que podrían convertirse en alternativas.

"Hablando de Raúl, sigue siendo un referente, un líder del equipo y ha demostrado que está en un gran nivel para venir a selección", dijo Márquez en una entrevista después de su presentación.

¿Qué tan difícil es encontrar al 9?

Entre el Clausura 2011 de Ángel Reyna (13 goles) y el Apertura 2019 de Alan Pulido (12), la Liga MX pasó ocho años sin un campeón de goleo mexicano. Es una muestra de lo que le ha costado al futbol mexicano producir centrodelanteros en una liga que suele darles el ataque a los extranjeros.

El Apertura 2026 ofrece otra medida. Tras las primeras 10 jornadas, el venezolano Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo con 10 tantos. Los centrodelanteros mexicanos mejor ubicados son Henry Martín, de 33 años, con seis, y Ricardo Marín, de 28, con cinco. Gilberto Mora también suma cinco, pero juega como mediocampista.

La escasez, sin embargo, no siempre es definitiva. Oribe Peralta explotó en el Santos a los 27: hizo 27 goles entre el Apertura 2011 y el Clausura 2012, incluida la Liguilla, y a los 28 marcó los dos goles ante Brasil en la final olímpica.

Miguel Sabah llegó al Tri en 2009, a los 29. Ese año fue goleador de la Copa Oro con cuatro tantos y anotó el 2-1 ante Estados Unidos en la eliminatoria.

¿Dónde están Santiago y la Hormiga?

Giménez tendrá 29 años en 2030 y González, 27. El primero pasó del Cruz Azul al Feyenoord y después al Milan, y este verano salió cedido al Porto. Todavía busca ser titular fijo con México.

La Hormiga llegó al Olympiacos después de marcar 24 goles con Chivas entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Jugó el Mundial y fue titular ante Colombia en el estreno de Márquez.

Un escalón atrás aparece Germán Berterame, que suma siete goles en 23 partidos de la MLS este año con el Inter Miami.

¿Quiénes vienen detrás?

Para los más jóvenes, el obstáculo está en dar el paso a Primera División.

"Cuando vuelven acá, después nos cuesta meterlos en Primera División. Ese es el paso que nos falta", dijo en febrero Andrés Lillini, director de selecciones menores, al hablar de los seleccionados juveniles en general, no sólo de los delanteros.

Stephano Carrillo, de 20 años, sería una de las primeras opciones. El oriundo de Durango fue campeón de goleo del Premundial Sub-17 de 2023 con ocho tantos y anotó tres en el Mundial de esa categoría. El Feyenoord lo fichó del Santos Laguna en febrero de 2025.

En su primera campaña con el Feyenoord, registró 49 minutos en tres partidos, sin goles. Tras ello, salió cedido al Dordrecht y cerró la temporada siguiente con cuatro goles en 34 partidos entre liga y copa. Ahora está en la Sub-21 del Feyenoord y tendrá 24 años en 2030.

En el Toluca destaca William Gabriel Barboza Silva, hijo del exmediocampista brasileño William da Silva. Tiene 18 años, nació en São Paulo y pasó por el Juventus paulista y el Barra antes de llegar a los Diablos Rojos en enero de 2026. Marcó 12 goles en 18 partidos y fue campeón de goleo del Clausura Sub-21.

En septiembre, el Toluca lo cedió al North Texas, de la MLS NEXT Pro, y ya fue convocado con la Sub-20 para la gira por España. Tendrá 22 años en 2030.

Mateo Levy, del Cruz Azul, marcó de cabeza el 1-1 ante Estados Unidos en la final del Premundial Sub-20 de 2024 y llevó el partido a la prórroga. Después fue al Mundial de Chile 2025 de la misma categoría junto con Tahiel Jiménez, del Santos, y Oswaldo Virgen, del Toluca.

Tahiel hizo un triplete en el 4-1 sobre Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, torneo en el que Joaquín Moxica, formado en el Monterrey y cedido al Atlante, marcó tres goles. Moxica y Virgen están en la convocatoria más reciente de la Sub-23.

En la Sub-20 actual están Diego Reyes Costilla, canterano del América cedido al Flamengo Sub-20, y los delanteros del Monterrey Aldahir Valenzuela y Aldo Patricio de Nigris. Valenzuela pasó seis meses cedido en el Dundee escocés, y De Nigris debutó en Liga MX el 15 de agosto. En la Sub-17 fueron convocados Adán Sánchez, del Monterrey, y Fernando Ruiz, del Toluca.

Márquez observará quién convierte ese recorrido en goles ante adultos. Carrillo necesita afirmarse tras su préstamo y William Gabriel apenas empieza el suyo. Los casos de Oribe y Sabah aconsejan paciencia, pero el puesto de Jiménez exigirá continuidad en Primera División.