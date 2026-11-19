La selección mexicana de futbol para amputados se enfrenta a Japón este miércoles 18 de noviembre en los octavos de final del Mundial 2026. El partido está programado a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el estadio San Martín de San Juan de los Lagos, Jalisco. El conjunto mexicano llega invicto y con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del torneo.

México le ganó 2-1 a Italia en su debut el 13 de noviembre. Francesco Messori anotó el primer gol al minuto ocho. Carlos Vázquez Carrillo empató al 11' y Alan Oziel Sánchez Vélez marcó el segundo gol de México al 26'.

Después, el Tri empató 1-1 con Argelia y recibió una victoria administrativa de 3-0 ante Liberia, que no se presentó al torneo. Así sumó siete puntos y terminó como líder del Grupo A, por delante de Argelia, con cinco, e Italia, con cuatro.

Un mexicano a seguir es Hugo Rafael Carabés López, quien juega en el América y marcó de penal el gol del empate ante Argelia. Su anotación ayudó a México a mantenerse invicto en la fase de grupos.

Japón avanzó como segundo del Grupo C. Venció a Alemania y a Ucrania antes de perder 2-1 frente a Brasil en su último encuentro de la primera fase. En octavos, el ganador del México–Japón seguirá luchando por el título.

El encuentro se transmitirá por el canal de YouTube de la Federación Mundial de Futbol para Amputados. El torneo acaba el domingo 22 de noviembre con la final en el mismo estadio de San Juan de los Lagos.