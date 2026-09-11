México cae 3-2 ante Argentina y queda fuera del Mundial Sub-20
México tuvo la clasificación en sus manos, pero Argentina encontró la última respuesta. El Tricolor cayó 3-2 ante la Albiceleste en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 y se despidió del torneo después de un partido que cambió de dueño hasta el último suspiro.
Argentina golpeó primero con Annika Paz, que puso en ventaja a la Albiceleste. México respondió antes del descanso y encontró en Deiry Ramírez a su figura. La atacante marcó en dos ocasiones, al 36' y al 42', para darle la vuelta al marcador y colocar al conjunto mexicano por delante.
La remontada parecía encaminar al Tricolor hacia el resultado que necesitaba. Después de un empate y una derrota en sus dos primeros encuentros, México estaba obligado a ganar para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar en el Mundial.
Pero Argentina no bajó los brazos.
Al 78', Alma Velasco Heim volvió a igualar el partido y dejó todo abierto para los últimos minutos. México intentó sostener el empate mientras buscaba una nueva oportunidad para recuperar la ventaja, pero el desenlace fue todavía más doloroso.
En el tiempo agregado, al 90+2', Dolo Delgado apareció para marcar el tercer gol argentino y convertir la remontada en una derrota mexicana.
El 3-2 cayó cuando el margen de reacción prácticamente había desaparecido.
Para México, la eliminación cierra una fase de grupos en la que no consiguió convertir sus oportunidades en los resultados necesarios. El equipo mexicano comenzó con un empate ante Benín y después sufrió una derrota frente a Polonia, por lo que llegó al enfrentamiento ante Argentina con la obligación de conseguir los tres puntos.
Argentina también llegó a la última jornada con presión. Después de perder ante Polonia, respondió con una goleada sobre Benín que la mantuvo con vida en el grupo. Frente a México volvió a mostrar capacidad de reacción y terminó llevándose un partido que parecía perdido después del doblete de Deiry Ramírez.
La noche terminó con un golpe particularmente duro para el Tricolor: ganaba 2-1 después de remontar y terminó perdiendo 3-2 con un gol en el tiempo agregado.
Deiry Ramírez dejó su firma con dos goles, pero Argentina tuvo la última palabra.
La derrota también prolonga una rivalidad reciente que ha dejado heridas en las selecciones juveniles mexicanas. Apenas el año pasado, Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 con un 2-0. Ahora, un año después, volvió a cruzarse en el camino del Tricolor y volvió a dejarlo fuera.
El Mundial Sub-20 termina para México con la sensación de haber estado a unos minutos de cambiar su historia. La Albiceleste, en cambio, sobrevivió al último capítulo y avanzó.
El Tricolor llegó a Polonia con la ilusión de construir una nueva historia. Se marcha con otra derrota ante Argentina y con la obligación de convertir este golpe en aprendizaje para la siguiente generación.