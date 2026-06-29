México domina el historial, pero Ecuador tuvo un feliz punto de quiebre en 2002
Hace apenas 24 años, Ecuador disputaba su primer Mundial, un momento en el que el próximo rival de México todavía arrastraba la etiqueta de ser uno de los equipos históricamente más débiles del futbol sudamericano.
Pero su clasificación a Corea-Japón 2002 representó una hazaña y el punto de partida de un crecimiento que hoy lo tiene mucho más cerca de México de lo que reflejan los antecedentes entre ambos.
Este martes se escribirá el capítulo 26 de una rivalidad que durante décadas tuvo un claro dominador, pero que hoy enfrenta a dos selecciones cuya diferencia competitiva se ha reducido de manera importante.
México disputará su decimoctava Copa del Mundo, mientras que Ecuador apenas firma su quinta participación mundialista. En el historial general, el Tricolor mantiene una clara ventaja con 14 victorias, siete empates y solamente cuatro triunfos ecuatorianos, además de una diferencia de goles de 36-26.
Sin embargo, al revisar los antecedentes más recientes, la balanza comienza a equilibrarse.
En los siete partidos oficiales que ambas selecciones han disputado en torneos de la FIFA y de la CONMEBOL, México registra cinco triunfos, un empate y una derrota. Pese a ello, el Tricolor no derrota a Ecuador en un partido por los puntos desde la fase de grupos de la Copa América de Venezuela 2007, cuando se impuso por 2-1.
Desde entonces, la "Tri" sudamericana consiguió una victoria por 2-1 en la Copa América de Chile 2015 y un empate sin goles en la edición de Estados Unidos 2024, resultado que provocó la eliminación del conjunto mexicano.
El único antecedente mundialista entre ambas selecciones también favorece al Tri. En la fase de grupos de Corea-Japón 2002, Agustín Delgado adelantó a Ecuador en el estadio de Miyagi, pero el equipo dirigido por Javier Aguirre reaccionó con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado para remontar 2-1 y asegurar su clasificación a octavos de final.
Sin embargo, la mayoría de las estadísticas históricas entre ambos equipos se construyeron fuera de las competencias oficiales. De los 18 partidos amistosos, la mayoría en territorio estadounidense, México obtuvo nueve triunfos, seis empates y tres derrotas, además de mantener una racha de 11 encuentros consecutivos sin perder entre 1997 y 2010.
El antecedente más reciente fue un empate 1-1 en Guadalajara, en octubre de 2025, un resultado que terminó reflejando la actualidad de dos selecciones que cada vez se encuentran más cerca en su nivel competitivo.
La evolución paraguaya se refleja en el Ranking FIFA
Desde que la clasificación comenzó a elaborarse en 1993, México ha ocupado en promedio el lugar 15 del mundo y alcanzó como mejor registro el cuarto puesto, en 2006. Ecuador, por su parte, promedia la posición 41 y su mejor clasificación histórica fue el décimo lugar, conseguido en 2013.
Actualmente, el Tricolor ocupa el lugar 14 del Ranking FIFA, mientras que Ecuador aparece en el puesto 23. La diferencia sigue favoreciendo a México, pero es considerablemente menor a la que reflejan las estadísticas acumuladas durante décadas.
Este compromiso de eliminación directa aparece como el escenario ideal para confirmar o romper tendencias. México, que avanzó invicto y como líder del Grupo A, buscará hacer valer la localía y el dominio histórico que mantiene sobre los ecuatorianos.
Del otro lado, la generación encabezada por Moisés Caicedo y Piero Hincapié llega fortalecida tras una destacada fase de grupos, coronada con una victoria sobre Alemania, y con la oportunidad de seguir consolidando el crecimiento internacional que comenzó con aquella primera clasificación mundialista de 2002.
En The Ball Is Round, David Goldblatt recuerda que Ecuador se incorporó a la FIFA en la década de 1920 y que, a través de la CONMEBOL, formó parte del programa internacional más estable del futbol mundial. Sin embargo, fue hasta principios de este siglo cuando el país logró transformar esa tradición en resultados dentro de la cancha.
La historia favorece ampliamente a México. El presente, en cambio, muestra a un Ecuador mucho más consolidado que aquel debutante mundialista de hace dos décadas, y con argumentos suficientes para poner a prueba el dominio histórico del Tricolor en el Estadio Azteca.