México, el país con más inauguraciones en Mundiales… pero con el triunfo pendiente
México podrá no figurar históricamente como candidato a campeón, pero sí es potencia en cuanto a récords curiosos.
Así como siempre ha tenido representantes en el rubro de jugadores con más Mundiales disputados, con la Tota Carbajal, luego con Andrés Guardado y Rafael Márquez, y en este 2026 con Guillermo Ochoa, también ostenta la marca de más inauguraciones jugadas.
De las 23 Copas del Mundo con la que inicia este jueves, la Selección Nacional habrá disputado un partido en día inaugural en 8 ediciones, ahora contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, tal como sucedió igualmente un 11 de junio, y también contra ese equipo africano, pero en 2010.
La tradición inaugural del Tricolor comenzó desde el primer Mundial de la historia, cuando no hubo una ceremonia como tal, pero sí dos juegos simultáneos para iniciar el torneo. México enfrentó a Francia y perdió 4-1, al tiempo que Estados Unidos derrotaba 3-0 a Bélgica en Uruguay 1930.
Esa vez la ceremonia de inauguración se dio ocho días después, hasta cuando jugó Uruguay, y el acto fue austero, más parecido a las de los primeros Juegos Olímpicos, con un desfile de equipos.
El segundo equipo con más partidos de inauguración es Brasil, así que el Tricolor no tiene a quien siquiera le haga sombra en ese rubro.
Después de ese primer Mundial de la historia en Uruguay, México jugó el primer partido de Brasil 1950, cuando fue goleado 4-0 en el inicio del torneo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Ahí comenzó una seguidilla porque fueron también inauguró los siguientes tres.
En Suiza 1954 nuevamente enfrenó a Brasil, porque en esa época las inauguraciones las jugaba no el anfitrión sino el campeón, y la Selección Nacional fue apabullada 5-0. Esa vez tampoco hubo ceremonia sino dos partidos simultáneos, pues el otro fue entre Yugoslavia y Francia.
La Copa del Mundo de Suecia 1958 volvió a colocar a los anfitriones como los encargados de inaugurar, y esa vez México enfrentó a los escandinavos, con una derrota de 3-0.
Para Chile 1962 también hubo juegos simultáneos, en aquella ocasión fueron cuatro, y al Tricolor le tocó el partido contra el campeón, nuevamente Brasil, y también con una derrota, esa vez ya no tan escandalosa sino por 2-0.
Si bien esa vez México no participó como tal en el partido que tuvo la ceremonia inaugural, sí jugó el primer día, en Viña del Mar, mientras Chile enfrentaba a Suiza en el Estadio Nacional de Santiago.
Con esos cinco partidos el día inaugural, México sumó otro cuando fue anfitrión por primera vez, en el Mundial de 1970, con un empate sin goles ante la Unión Soviética en el Estadio Azteca.
Curiosamente, en México 86 no participó en la inauguración porque en esa época la FIFA había determinado nuevamente que fuera el campeón quien disputara el primer partido, por lo que después de una vistosa y colorida ceremonia en el Azteca, los equipos que disputaron ese encuentro fueron Italia y Bulgaria, con un empate 1-1.
Sin embargo, en Sudáfrica 2010 el Tri volvió a salir como el primer rival del sorteo, esa vez contra el anfitrión, cuando también empató 1-1 en la ciudad de Johanesburgo, igualmente un 11 de junio, como sucederá este jueves en que cumpla su octavo partido en día inaugural, pero con un saldo de cinco derrotas, dos empates, y con el triunfo aún pendiente.