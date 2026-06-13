México enfrentará en Corea y Chequia a equipos tres veces más caros que Sudáfrica
Si de valor económico se trata, la dificultad que enfrentará México en sus próximos dos partidos del Mundial se multiplica por tres.
El bajo nivel que mostró el Tricolor ante el equipo más débil del Grupo A representa un signo de alarma porque tanto Corea del Sur como Chequia cuentan con mejores jugadores y en general son selecciones valuadas en cantidades mucho mayores que Sudáfrica.
Si bien el nivel futbolístico no depende cien por ciento de ello, sí representa un indicador de la calidad de sus jugadores y, por lo tanto, de la dificultad que representarán como rivales de la Selección Mexicana.
Luego de ganar 2-0 ante una equipo sudafricano que terminó con 9 jugadores el partido de este jueves, con un Tricolor timorato pese a que tenía tal ventaja numérica, ahora enfrentará el próximo 18 de junio a Cores del Sur en Guadalajara, Tras ello, el día 24 volverá al Estadio Azteca para cerrar la Fase de Grupos contra Chequia.
En el papel, Sudáfrica pintaba como el equipo más endeble y reflejo de ello son los 56.4 millones de dólares que totaliza el valor económico de todos sus jugadores.
El jugador más caro de esa Selección es el delantero Lyle Foster, del Burnley de la Liga Premier, con una cifra de 11 millones de euros. Sin embargo, ese es su único jugadore el Ligas europeas, pues la mayoría milita en la local sudafricana.
En cambio, Corea enfrentará al Tricolor no solo con Heung-Min Son, sino con jugadores del PSG monarca de la Champions, así como del Bayern Munich.
Es por ello que el valor total de la Selección asiática es de 158.5 millones de dólares, lo que representan 102.1 millones de diferencia respecto a Sudáfrica.
El jugador más caro de Corea es Kangin Lee, mediocampista del PSG con 25 años de edad, y un valor de 30 millones de dólares. Poco más abajo está el defensa del Bayern Munich, Minjae Kim, valuado en 27.5 millones, por lo que tan solo entre ambos valen lo que todo Sudáfrica.
Además, pese a sus 33 años de edad y de que ya juega en la MLS y no en Europa, el valor de Son es de 18.7 millones.
De la Selección Mexicana los únicos que tienen valores a ese nivel son Santiago Gimenez (40 millones de dólares) y Edson Álvarez (33 mdd), para un valor total del Tricolor de 218.7 millones, una cifra mayor que la de Corea, pero no con tanta diferencia respecto a la de Sudáfrica.
Por su parte, Chequia tiene un valor total de 214.5 millones, casi igual que el de México, aunque en su debut este jueves ante Corea fueron los asiáticos quienes mostraron un mucho mejor nivel.
Los jugadores mejor valuados del cuadro europeo son Ladislav Krejci (24.2 mdd), quien será compañero de Raúl Jiménez en el regreso del mexicano al Wolverhampton, así como Patrick Schick (22 mdd), del Bayer Leverkusen, además del joven portero de 23 años del Braga portugués, Lukas Hornicek (16.5 mdd) y de Tomas Soucek del West Ham de la Premier League (13.2 mdd).