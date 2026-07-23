México está prácticamente obligado al título del Premundial Sub 20 para ir a Olímpicos
La Selección Mexicana comenzará este viernes su participación en el Premundial Sub 20, con cuatro boletos al Mundial de la categoría en 2027 en disputa, pero el premio más importante será la contraseña para los Juegos Olímpicos del 2028.
El campeonato, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto en nuestro país, tendrá como sedes la ciudad de Puebla durante la fase de grupos y los cuartos de final, mientras que las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Azteca.
Los cuatro semifinalistas asegurarán su presencia en el Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, pero únicamente el campeón obtendrá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un objetivo que adquiere un significado especial para el futbol mexicano después de la dolorosa ausencia en París 2024.
La única posibilidad para que México vaya a Olímpicos sin ser campeón del Premundial es que el Tricolor dirigido por Alex Diego llegue a la Final y la pierda contra Estados Unidos, ya que este último equipo ya tiene segura su participación en Los Ángeles 2028 por ser anfitrión.
Este último factor provocó que Concacaf solo obtenga un boleto directo a Olímpicos vía el Premundial, a diferencia de lo que sucedió para París 2024, cuando en este torneo se jugaron dos boletos olímpicos.
El Tricolor que tiene a elementos como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de Chivas, entre los más prometedores, debutará este viernes contra Antigua y Barbuda, mientras que el 27 enfrentará a Costa Rica y el 30 de julio a Guatemala, en la actividad del Grupo B.
Con espina clavada
La última edición del Premundial dejó una de las mayores decepciones recientes para las selecciones menores de México.
En el Campeonato Sub-20 de 2022, el equipo dirigido por Luis Pérez quedó eliminado en Cuartos de final tras perder en penales frente a Guatemala, resultado que dejó al Tricolor fuera tanto del Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 como de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Aquella eliminación marcó el primer fracaso olímpico del futbol mexicano desde Londres 2012, torneo en el que conquistó la medalla de oro.
Posteriormente, México logró regresar a la Copa del Mundo Sub-20 al clasificar para la edición de 2025, pero la deuda olímpica sigue pendiente.
Sin su principal figura
Para esta edición, el equipo mexicano tampoco llegará con plantel completo. La principal ausencia será Gilberto Mora, considerado la máxima figura de esta generación y uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional.
Aunque el Mundial Sub-20 representa un escaparate importante para las futuras promesas del futbol mexicano, el verdadero impacto deportivo está en el torneo olímpico.
A diferencia de la Copa del Mundo juvenil, los Juegos Olímpicos reúnen selecciones Sub-23 reforzadas con hasta tres jugadores mayores, convirtiéndose en el último gran paso antes del futbol absoluto y en una vitrina donde históricamente han surgido varias figuras internacionales.
Por eso, para México, el Premundial que comienza en casa representa mucho más que una clasificación mundialista. Después del fracaso rumbo a París 2024, el reto es volver a colocar al futbol mexicano en unos Juegos Olímpicos, aunque para lograrlo prácticamente no exista otro camino que levantar el título de la Concacaf.