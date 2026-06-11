México llega al Mundial buscando goles en cualquier línea
La última victoria de México antes de la inauguración del Mundial refleja la sequía del ataque, pero al menos también representa que los goles han llegado desde otras líneas.
Pese a que el Tricolor goleó 5-1 a Serbia la semana pasada en Toluca, solo 1 de esa mano de goles lo hizo un delantero: Raúl Jiménez, el goleador de la Selección durante todo el proceso mundialista y quien representa la esperanza para que a sus 35 años extraiga las mejores gotas de su plenitud futbolística.
Esa noche en Toluca también anotaron Johan Vásquez, el “goleador” de México en la recta final de la preparación, así como Luis Chávez, más dos autogoles.
El problema es que en los siete partidos que disputó en 2026 antes del inicio de la Copa del Mundo, el Tri anotó 15 goles pero solo 4 de ellos fueron de delanteros centro, e incluso uno de esos 4 fue firmado por Germán Berterame, quien no está en la convocatoria para el Mundial.
Es por eso que el único jugador que anotó en los dos últimos encuentros fue Johan Vásquez, un defensa central que está muy lejos de llevar la responsabilidad de marcar los goles.
Los otros delanteros que sí anotaron al menos uno de esos 15 goles del 2026 fueron Armando González, quien metió uno de los cuatro tantos mexicanos en la goleada contra Islandia en febrero pasado.
Ese día los otros anotadores fueron Richard Ledezma, lateral izquierdo que, como Berterame, tampoco figuró en la lista final, además de Jesús Gallardo, el otro lateral pero por el lado derecho, así como Brian Gutiérrez, mediocampista.
El otro centro delantero que anotó este año antes del Mundial fue Guillermo Martínez en el triunfo de 2-0 sobre Ghana, cuando el otro anotador fue Brian Gutiérrez. El otro jugador que marcó este año fue Jorge Sánchez, lateral derecho, contra Bélgica.
También el inconveniente es la racha con la que llegan los delanteros, pues a excepción de la Hormiga González, los otros tres tuvieron una temporada de altibajos o de plena sequía.
Raúl Jiménez fue titular buena parte de la temporada con el Fulham en la Liga Premier, con 9 goles en todo el año futbolístico, pero al final de la campaña perdió la titularidad.
Si bien sus tantos se repartieron a lo largo del año, la recta final fue de escasez, con solo 1 gol en las últimas 10 Jornadas de la Premier.
El caso de Santiago Gimenez fue más desafortunado, ya que se convirtió en el primer delantero en la historia del Milan en terminar una temporada sin haber marcado un solo tanto, aunque la razón principal de ello fue la cirugía de tobillo derecho a la que fue sometido a finales de año, lo que le hizo perderse más de media temporada 20 fechas del Calcio, más de media temporada.
Por su parte, Guillermo Martínez tampoco tuvo un torneo brillante con Pumas, si bien anotó 5 goles, los últimos 3 durante las última 4 Jornadas del Clausura 2026.
A diferencia de ellos tres, quien tuvo un año excepcional fue la Hormiga González, campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos, misma cantidad que anotó en el Clausura 2026, lo que le hizo ser subcampeón de goleo.
Los anotadores del 2026:
México 5-1 Serbia: Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez (más dos autogoles de Serbia)
México 1-0 Australia / Johan Vásquez
México 2-0 Ghana / Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez
México 1-1 Bélgica / Jorge Sánchez
México 4-0 Islandia / Richard Ledezma, Armando González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez
México 1-0 Bolivia / Germán Berterame
México 1-0 Panamá / autogol panameño