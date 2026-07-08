México oficializa a Rafa Márquez como DT del Tri y agradece legado del Vasco
Tres días después de la eliminación mexicana en el Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol oficializó el fin del ciclo de Javier Aguirre como director técnico de la selección nacional, al tiempo que también dio la bienvenida a Rafael Márquez como el nuevo entrenador del Tricolor.
Con el mensaje: “Nuestro reconocimiento para ti, Javier. ¡Gracias!”, es que la selección nacional dio a conocer el cambio dentro de la dirección técnica de México, en un comunicado de la FMF este miércoles al mediodía.
“El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre”, iniciaba el comunicado oficial.
El ex futbolista formó parte del cuerpo técnico de “El Vasco” que entró en lugar de Jaime Lozano en el 2024; la intención siempre fue preparar a Márquez para tomar el control de la selección una vez se terminara la etapa de Aguirre al mando, la cual siempre se anunció que concluiría después de la participación de México en la Copa del Mundo 2026, independientemente del resultado obtenido.
“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, continuaba el comunicado.
La tercera etapa de Javier Aguirre termina con un balance de 22 victorias, 9 empates y 6 derrotas en un total de 37 partidos dirigidos, en donde llegó a sumar siete victorias de manera consecutiva y 12 partidos sin perder, además de llevar a la selección a conseguir su primer Nations League, una Copa Oro, y alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
COMIENZA UNA NUEVA ERA
Por su parte, Rafael Márquez estará regresando al rol de director técnico por primera vez desde el 2024; anteriormente había dirigido las categorías inferiores del Real Alcalá y al Barça Atlétic, equipo filial del FC Barcelona.
Las primeras competiciones oficiales que estará enfrentando Márquez como timonel serán la Nations League 2026/2027, la cual inicia el próximo septiembre, y la Copa Oro 2027, la cual iniciará en junio del próximo año.
Como parte de su cuerpo técnico se podrían sumar Andrés Guardado como asistente, Alfredo Talavera como entrenador de porteros, así como Aarón Galindo.
“Al formalizar el nombramiento de Rafael Márquez, la FMF expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la Selección Nacional en este proceso”, cierra el comunicado que hace oficial el cambio de batuta.