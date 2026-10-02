México recibirá el Mundial para Amputados 2026: así se juega y quiénes participarán

México volverá a recibir a las mejores selecciones de futbol para amputados del mundo. San Juan de los Lagos, Jalisco, será sede del Mundial 2026 del 13 al 22 de noviembre, con la participación de 24 equipos.

El sorteo realizado el 26 de septiembre colocó a México en el Grupo A junto con Italia, Liberia y Argelia. Turquía llegará como campeona defensora después de vencer 4-1 a Angola en la final del Mundial de 2022.

Para México será además el regreso de la competencia ocho años después de la edición de 2018, cuando el país también fue anfitrión y la Selección Mexicana terminó en el cuarto lugar.

¿Cómo se juega el futbol para amputados?

El objetivo es el mismo que en el futbol convencional, pero la disciplina tiene reglas adaptadas a las características de sus jugadores.

Los equipos compiten siete contra siete, con seis futbolistas de campo y un portero, en una cancha de aproximadamente 60 por 40 metros. Los jugadores de campo tienen una amputación o deficiencia en una extremidad inferior y utilizan muletas, mientras que los porteros presentan una amputación o deficiencia en una extremidad superior. Durante los partidos, los jugadores de campo no utilizan prótesis.

Los encuentros duran 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25. No existe el fuera de lugar, los saques de banda se realizan con el pie y un jugador sustituido puede volver a ingresar. Las muletas sirven para desplazarse, pero no pueden utilizarse deliberadamente para controlar o dirigir el balón.

La versión moderna de la disciplina comenzó a desarrollarse durante la década de 1980, impulsada por el estadounidense Don Bennett. En 1984 se realizó en Seattle el primer torneo internacional y actualmente el futbol para amputados se practica en más de 60 países.

México llega como campeón de la Copa Oro

La Selección Mexicana consiguió su boleto mundialista al proclamarse campeona de la Copa Oro 2025, disputada precisamente en San Juan de los Lagos.

México terminó primero en una competencia en la que también participaron Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Los mexicanos, estadounidenses y costarricenses consiguieron la clasificación al Mundial.

El país tiene además un antecedente importante como anfitrión. En el Mundial de 2018, que tuvo a San Juan de los Lagos como una de sus sedes, México llegó hasta el partido por el tercer lugar y terminó cuarto, detrás del campeón Angola, Turquía y Brasil.

El Mundial de noviembre consolidará así a San Juan de los Lagos como una de las principales sedes recientes de la disciplina: recibió la Copa del Mundo de 2018, organizó la Copa Oro 2025 y ahora volverá a reunir a las mejores selecciones del planeta.

Para México, el torneo representará además la oportunidad de aprovechar nuevamente la localía, esta vez después de llegar como campeón de su región y con el antecedente de haber terminado entre los cuatro mejores del mundo en su anterior Mundial como anfitrión.