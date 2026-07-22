México, rumbo al Mundial de Triatlón; Pontevedra recibirá a la élite en septiembre
México ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del calendario internacional de triatlón. Decenas de atletas nacionales, tanto de categorías élite como de Grupos por Edad, representarán al país en las Finales del Campeonato Mundial de Triatlón, que se celebrarán del 23 al 27 de septiembre en Pontevedra, España.
La ciudad gallega volverá a convertirse en la capital mundial del triatlón apenas tres años después del éxito que tuvo en 2023, cuando recibió por primera vez la Gran Final del circuito de World Triathlon, el máximo organismo de este deporte.
Durante cinco días, los mejores triatletas del planeta competirán por los títulos mundiales en las categorías élite, Sub-23, Junior y Paratriatlón, además de reunir a miles de deportistas de Grupos por Edad provenientes de más de 80 países.
La representación mexicana estará integrada por atletas que consiguieron su clasificación mediante el serial nacional, disputado en sedes como Veracruz, Cozumel, Tequesquitengo, Acapulco, Xel-Há e Ixtapa. Entre ellos habrá competidores de estados como Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, quienes buscarán colocarse entre los mejores del mundo en sus respectivas categorías.
Pontevedra, una ciudad convertida en referencia del triatlón
La elección de Pontevedra no es casualidad. La ciudad española se ha consolidado como uno de los principales centros internacionales para este deporte gracias a su modelo urbano, con amplias zonas peatonales y recorridos ideales para la competencia.
El circuito arrancará con la prueba de natación en el río Lérez, continuará con un recorrido de ciclismo por las calles y alrededores de la ciudad y concluirá con la carrera pedestre, donde miles de aficionados suelen acompañar a los competidores hasta la meta.
El torneo más importante de la temporada
El Campeonato Mundial de Triatlón tiene una historia relativamente reciente. La primera edición se celebró en 1989, en Aviñón, Francia, cuando nació la entonces International Triathlon Union (ITU), hoy conocida como World Triathlon.
Durante dos décadas el campeón mundial se definía en una sola competencia. Sin embargo, desde 2009 el formato cambió con la creación de las World Triathlon Championship Series (WTCS), un circuito internacional en el que los atletas acumulan puntos durante toda la temporada y definen el campeonato en una Gran Final.
Pontevedra ya organizó exitosamente el Campeonato Mundial de Multideporte en 2019 y las Championship Finals de 2023, actuaciones que convencieron a World Triathlon de volver a otorgarle la sede para la edición de 2026.
Más que una competencia
Además del aspecto deportivo, la Gran Final representa uno de los eventos turísticos más importantes para la región de Galicia. La llegada de miles de atletas, entrenadores, familiares, medios de comunicación y aficionados genera una importante derrama económica y consolida a Pontevedra como una de las principales sedes internacionales para el triatlón.
Con la delegación mexicana ya clasificada y la organización afinando los últimos detalles, el escenario está listo para recibir a los mejores exponentes de un deporte que combina resistencia, estrategia y velocidad en busca del campeonato mundial.