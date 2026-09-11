México se juega la vida ante Argentina por un lugar en Octavos del Mundial Sub 20 Femenil
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 se jugará este viernes su permanencia en la Copa del Mundo de Polonia 2026 cuando enfrente a Argentina en la última jornada del Grupo A. El equipo de Doriva Bueno llega sin victorias, con un punto de seis posibles y con la necesidad de ganar para conservar el control de su destino. Un empate apenas mantendría una posibilidad matemática; una derrota marcaría su eliminación.
México complicó su camino desde el debut. Alice Soto abrió el marcador ante Benín al minuto 21 y Montserrat Saldívar amplió la ventaja al 51, pero el conjunto africano reaccionó con dos anotaciones de Romaine Gandonou. La segunda llegó al 87 y transformó una victoria que parecía asegurada en un empate 2-2.
El resultado tuvo un costo mayor por la forma en la que se produjo. México registró 75 por ciento de posesión, construyó el primer gol después de una secuencia de 12 pases y mantuvo una ventaja de dos tantos durante parte del segundo tiempo. Sin embargo, no logró controlar el cierre y permitió que una selección debutante rescatara su primer punto en la historia del torneo.
La oportunidad de corregir el camino apareció contra Polonia. Un autogol de Martyna Bartczak colocó al Tricolor al frente desde el minuto cinco, pero Oliwia Zwiazek empató cuatro minutos después. La selección anfitriona completó la remontada al 76, cuando Zuzanna Witek convirtió un penal y estableció el 2-1 definitivo.
México volvió a tener mayor posesión, esta vez con 63.5 por ciento, y solo permitió dos remates polacos dentro del área. Las cifras reflejaron un partido equilibrado, pero la falta de contundencia y otra desatención defensiva dejaron al equipo nacional al borde de la eliminación. El Tricolor estuvo en ventaja durante sus dos encuentros y terminó ambos sin la victoria.
Polonia encabeza el Grupo A con seis puntos y ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final. Argentina ocupa la segunda posición con tres unidades y una diferencia de goles de +5. México aparece tercero con un punto y una diferencia de -1, mientras Benín ocupa el último puesto con la misma cantidad de unidades y un registro de -8.
El triunfo sobre Argentina llevaría a México a cuatro puntos y le permitiría superar a la Albiceleste. Si Polonia vence o empata ante Benín, el Tricolor avanzará como segundo del grupo. Una victoria africana provocaría un empate de cuatro unidades y obligaría a revisar la diferencia de goles, aunque Benín tendría que remontar una desventaja muy amplia para desplazar al equipo mexicano.
El formato del Mundial también concede una oportunidad a los cuatro mejores terceros lugares de los seis grupos. Por esa razón, un empate todavía dejaría con vida a México, siempre que Benín no derrote a Polonia. El equipo de Doriva Bueno terminaría con dos puntos y tendría que esperar el cierre de los otros sectores, una ruta demasiado incierta para considerarla suficiente.
Argentina llega al partido definitivo después de mostrar dos versiones completamente distintas. La Albiceleste perdió 3-0 ante Polonia en su presentación, pero respondió con una goleada de 8-0 sobre Benín, la victoria más amplia de su historia en un Mundial Femenil Sub-20.
Annika Paz marcó cuatro goles en ese encuentro, Mercedes Diz consiguió un doblete y Julia Vinhas y Julieta Aguilar completaron la cuenta. El resultado reparó la diferencia de goles argentina y colocó al conjunto de Christian Meloni en una posición favorable antes de enfrentar a México.
La Albiceleste puede avanzar con un empate, mientras el Tricolor necesita asumir mayores riesgos. Esa diferencia puede definir el partido. Argentina tendrá la posibilidad de proteger espacios y aprovechar los errores mexicanos; México deberá atacar sin conceder las transiciones que podrían sentenciar su participación.
Alice Soto y Montserrat Saldívar tendrán un papel fundamental. Ambas ya marcaron en el torneo y representan las principales fuentes de creatividad de una selección que ha tenido el balón, pero no ha sabido convertir su dominio en resultados. También será necesario mantener la concentración dentro del área y evitar las faltas que castigaron al equipo en las dos primeras jornadas.
México no necesita cambiar por completo su propuesta. Necesita sostenerla durante 90 minutos. El equipo ya demostró que puede generar oportunidades y tomar ventajas, pero ahora deberá protegerlas, aumentar su contundencia y responder a la presión de un partido sin margen para otra equivocación.
El encuentro comenzará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena Katowice. Canal 9, TUDN y ViX tendrán la transmisión para territorio mexicano.
No será oficialmente un duelo de eliminación directa, pero tendrá el mismo peso. Después de dejar escapar cinco puntos entre sus partidos ante Benín y Polonia, México llega a la última jornada con una sola salida segura: derrotar a Argentina y mantener con vida su Mundial.