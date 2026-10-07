México se mantiene en el Top 10 del ranking FIFA pese a una desastrosa Fecha FIFA

La Selección Mexicana se mantuvo entre las 10 mejores del ranking FIFA pese a una Fecha FIFA en la que no consiguió una sola victoria en cuatro juegos y terminó con derrotas frente a Estados Unidos y Chile.

México aparece en el décimo lugar con 1,738.48 puntos en la clasificación publicada este miércoles, la misma posición que alcanzó después del Mundial 2026, cuando avanzó cuatro escalones para regresar al Top 10 por primera vez desde marzo de 2022.

La permanencia contrasta con los resultados recientes del equipo de Rafael Márquez. El Tri empató con Colombia y Perú y posteriormente perdió ante Estados Unidos y Chile para cerrar sus cuatro amistosos sin triunfos, con apenas dos goles anotados y siete recibidos.

La ventana dejó además una comparación poco favorable con sus principales rivales de Concacaf. Estados Unidos ganó sus cuatro encuentros ante Perú, Chile, México y Canadá, mientras que los canadienses derrotaron a Chile y Perú antes de perder por la mínima frente al conjunto estadounidense.

A pesar de ello, los malos resultados no fueron suficientes para sacar a México de una posición que consiguió gracias a su actuación en el Mundial. El sistema de clasificación de FIFA funciona con un modelo en el que los puntos ganados o perdidos en cada partido dependen, entre otros factores, de la importancia del encuentro, la fortaleza del rival y el resultado esperado. Los amistosos tienen un peso menor que encuentros de competencias oficiales.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

España se mantuvo en el primer lugar y amplió su ventaja después de ganar sus cuatro partidos recientes de la Nations League. La campeona del mundo suma 2,011.57 puntos, seguida por Argentina, con 1,972.80, y Francia, con 1,958.86.

Inglaterra conservó el cuarto puesto y Portugal protagonizó el único movimiento dentro de los primeros 10, al subir dos posiciones hasta el quinto lugar después de iniciar con cuatro victorias la etapa de Jorge Jesus y asegurar anticipadamente su clasificación a los Cuartos de Final de la Nations League.

El ascenso portugués provocó que Brasil y Marruecos descendieran una posición cada uno, mientras Bélgica, Países Bajos y México conservaron sus lugares. La clasificación quedó con España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Bélgica, Países Bajos y México, en ese orden.

Para el Tri, mantenerse décimo permite conservar la posición que alcanzó en julio, cuando su actuación mundialista lo llevó del puesto 14 al 10. En lo que va de 2026, México llegó a estar en el lugar 16 antes de escalar hasta su ubicación actual.

Cabo Verde pasa del boom mundialista a la mayor caída del ranking

La actualización también dejó un caso llamativo con Cabo Verde, una de las grandes historias del Mundial 2026.

La selección africana disputó por primera vez una Copa del Mundo y consiguió avanzar hasta los Dieciseisavos de Final, actuación que en julio le permitió subir tres lugares, del 67 al 64, con 1,402.97 puntos.

Menos de tres meses después, los Tiburones Azules tuvieron el movimiento contrario. Cabo Verde perdió 29.39 puntos, más que cualquier otra selección en esta actualización, y cayó cuatro posiciones, hasta el lugar 68 con 1,373.58 unidades por sus derrotas contra Mali y Ruanda de esta Fecha FIFA, como parte de la clasificatoria para la Copa Africana de Naciones.