México será de los que menos viajen en Fase de Grupos; Bosnia, la más ajetreada
El factor kilometraje no deberá ser un pretexto para la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos del Mundial 2026, ya que será uno de los equipos que menos deberá viajar.
Mientras el plantel de Javier Aguirre no rebasará ni los mil kilómetros de viaje, otras como Bosnia-Herzegovina y Argelia rondan los 5 mil kilómetros.
Ese será uno de los grandes beneficios del Tricolor al ser local, ya que cuando dispute la inauguración contra Sudáfrica este jueves, ya llevará una semana de su último traslado, y muy cercano, pues fue a Toluca para el último partido de preparación contra Serbia.
Después del juego de este 11 de junio, la Selección del Vasco volará a Guadalajara para su partido del día 18 contra Corea del Sur, y regresará para preparar el juego contra Chequia como cierre de la primera ronda, el 24 de este mes. Ello solo le implicará apenas 933 kilómetros de viaje, para convertirse en el noveno equipo con menos distancia de viaje en la Fase de Grupos.
Durante los últimos Mundiales, la FIFA pone vuelos chárter para que los equipos vuelen sin pasajeros ajenos a su delegación.
Al concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento, en el sur de la Ciudad de México, los jugadores del Tri se trasladarán al aeropuerto de Toluca en camionetas, para hacer más ágil el viaje por carretera, mediante la Supervía Poniente, muy probablemente sin tráfico y además escoltados.
Cada Selección viajará por el aeropuerto más cercano y por ello la Selección de Sudáfrica utilizará el AIFA, pues su campamento de concentración son las instalaciones de los Tuzos del Pachuca.
Pero si bien México se beneficiará al viajar poco, hay otros equipos que lo harán todavía menos. Tal es el caso de Egipto, el de menos kilómetros, pues jugará dos partidos en Seattle y uno en Vancouver, y aunque se trata de dos países distintos, Estados Unidos y Canadá, la distancia que separa a ambas ciudades es de apenas 240 kilómetros. Además, Egipto se concentra en ese extremo noroeste de EE.UU., a 450 kilómetros de Seattle.
Similar es el caso de Francia, que se moverá entre Nueva York, Filadelfia y Boston, todas en la misma región, o el de Paraguay, que jugará dos partidos San Francisco y uno en Los Ángeles, ambos en California.
Por el otro lado, los más afectados por el calendario y los traslados fueron Bosnia-Herzegovina, Argelia y República Checa, pues a diferencia de los que menos distancia recorrerán (alrededor de 500 kms. en toda la Fase de Grupos), estos equipos viajarán más de 4 mil kms.
Bosnia casi irá de costa a costa y de norte a sur en Estados Unidos, pues debutará en Chicago, luego cruzará casi todo el país hasta Los Ángeles, para luego ir del extremo Sur al extremo Norte y disputar su tercer partido en Seattle. Por su parte, Argelia jugará en Kansas City y San Francisco, en esta ciudad el segundo partido.