México cayó ante Jamaica por 3-2 en la ida de cuartos de final y, aunque el resultado parece una sorpresa, ya es una costumbre para el equipo nacional. El Tricolor siempre perdió el primer partido de esta instancia ante rivales caribeños o centroamericanos, pero de una u otra forma logró darle la vuelta a las eliminatorias.

Desde la temporada 2023-24 se instauró el formato en el que, previo al Final Four, se juega una serie de cuartos de final a dos juegos. Y, desde ese momento, México no encontró una sola edición en la que no se complicara su pase a semifinales, no solo con Rafa Márquez sino también con sus predecesores en el banquillo como Jaime Lozano y Javier Aguirre.

Honduras por poco elimina al Tricolor del Jimmy Lozano

Para la edición 2023-24, con Jaime Lozano como entrenador, el conjunto Tricolor se midió en los cuartos de final a Honduras. La serie parecía de trámite, pero se complicó desde el primer encuentro con una derrota por 0-2 en Tegucigalpa, con goles de Anthony “Choco” Lozano y Bryan Róchez.

La vuelta celebrada en el Estadio Azteca también fue sufrida. Con un gol de Luis Chávez y entre polémicas por un segundo tanto de Edson Álvarez que cayó ya al 90+11’, México apenas empató el global 2-2. Al final, los de verde se impusieron 4-2 en penales, donde la controversia continuó después de que César “Chino” Huerta repitiera tres veces su ejecución, fallando las dos primeras y anotando en la última.

La historia se repitió con Javier Aguirre

Al año siguiente, en la justa 2024-25, otra vez Honduras aparecía como el rival de México. Una vez más, ahora con Javier Aguirre en el banquillo, los catrachos pegaron primero como locales con el mismo marcador de 0-2, gracias a un doblete de Luis Palma.

En esa ocasión, el combinado nacional salió con todo en el segundo encuentro celebrado en el Estadio Nemesio Diez y arrasó con un 4-0 (4-2 global), con tantos de Raúl Jiménez, Jorge Sánchez y un doblete de Henry Martín.

La misión de la remontada ahora es de Rafa Márquez

Durante el primer encuentro de esta serie, el equipo de Rafael Márquez mostró capacidad de reacción al recortar distancias y dejar la desventaja en apenas un tanto, cerrando el duelo que perdía por tres goles con un marcador de 2-3 en Kingston que mantiene abierta la eliminatoria.

Para la vuelta que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey este martes, el Tricolor requiere una victoria por diferencia de dos o más goles para avanzar directo, o bien ganar por la mínima siempre y cuando Jamaica no anote más de un tanto. Marcadores como 1-0 o 2-1 le dan el pase por el criterio de gol de visitante.