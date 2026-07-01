México vs. Ecuador: ¿qué país presume más títulos en el futbol europeo?
El México vs. Ecuador de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo enfrenta a dos selecciones con historias distintas en la Copa del Mundo. También pone frente a frente a dos países cuyos futbolistas han intentado hacerse espacios en Europa, aunque con trayectorias muy diferentes. Mientras
México presume una tradición más amplia y un palmarés construido durante varias décadas, Ecuador atraviesa la etapa más exitosa de su historia gracias a una generación que ya conquistó prácticamente todos los grandes escenarios del futbol europeo.
ECUADOR
Willian Pacho encabeza esa generación dorada. El defensor del París Saint-Germain ya presume dos títulos de Ligue 1 y se convirtió en el primer ecuatoriano en conquistar la UEFA Champions League. Lo hizo, además, por partida doble, al coronarse con el PSG en las temporadas 2024-25 y 2025-26.
Pacho disputó 44 partidos la temporada pasada, incluidos los 17 encuentros de la Champions League, todos como titular. En el Mundial 2026 también se ha consolidado como uno de los hombres de confianza de Sebastián Beccacece, disputando todos los partidos de la fase de grupos.
Otro nombre clave es Piero Hincapié. El defensor ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y posteriormente conquistó la Premier League con el Arsenal, ampliando una colección de títulos que lo coloca entre los futbolistas ecuatorianos más exitosos de la actualidad.
Con ese campeonato inglés se convirtió en el segundo ecuatoriano en levantar la Premier League, trece años después de Antonio Valencia. El histórico capitán del Manchester United conquistó el torneo en 2011 y 2013, además de sumar una Europa League en la temporada 2016-17, consolidándose como uno de los jugadores más laureados en la historia de su país.
La lista continúa con Pervis Estupiñán, campeón de la Europa League con el Villarreal en 2021, y Moisés Caicedo, quien conquistó la Conference League con el Chelsea en la temporada 2024-25 y ese mismo año también levantó el Mundial de Clubes en su nuevo formato.
MÉXICO
La historia mexicana en Europa comenzó mucho antes y se extiende por prácticamente todas las grandes ligas del continente.
En Inglaterra, Javier "Chicharito" Hernández conquistó dos títulos de Premier League con el Manchester United, en 2011 y 2013, antes de continuar su carrera en otras ligas europeas.
En Italia, el único mexicano campeón es Hirving Lozano, pieza del Napoli que rompió una sequía de más de tres décadas al conquistar la Serie A en la temporada 2022-23.
La Bundesliga fue conquistada por Pavel Pardo y Ricardo Osorio en 2007 con el Stuttgart, mientras que Francia también registra dos campeones mexicanos: Rafael Márquez con el Mónaco en el año 2000 y Eugenio Pizzuto con el Lille en 2021. En el caso de Pizzuto, una grave lesión le impidió disputar minutos esa temporada, aunque oficialmente formó parte de la plantilla campeona.
En España aparecen algunos de los nombres más importantes del futbol mexicano. Hugo Sánchez conquistó cinco títulos consecutivos de LaLiga con el Real Madrid entre 1986 y 1990. Rafael Márquez ganó dos campeonatos con el Barcelona en 2005 y 2006, mientras que Héctor Herrera levantó el título con el Atlético de Madrid y Jonathan dos Santos también fue campeón con el conjunto blaugrana.
Precisamente con el Barcelona llegaron las dos Champions League mexicanas. Rafael Márquez fue titular en la final de 2006 frente al Arsenal y se convirtió en el primer mexicano en conquistar la "Orejona" como protagonista del partido decisivo. Cinco años más tarde, Jonathan dos Santos también fue reconocido como campeón de Europa tras formar parte de la plantilla blaugrana que derrotó al Manchester United en Wembley, aunque únicamente disputó un encuentro durante aquella edición del torneo.
A ese palmarés continental también se suman Hugo Sánchez, campeón de la entonces Copa de la UEFA con el Real Madrid en 1986; Nery Castillo, ganador de la Europa League con el Shakhtar Donetsk en 2009; y Javier Hernández, quien levantó ese mismo trofeo con el Sevilla en 2020.
¿Quién gana la comparación?
En total, los futbolistas ecuatorianos acumulan hasta 2026 cinco títulos de liga y cinco campeonatos europeos, para un total de 10 grandes títulos.
México, por su parte, suma 16 campeonatos de liga y cinco títulos continentales, para un total de 21 conquistas.
La historia sigue favoreciendo ampliamente al futbol mexicano. Sin embargo, la irrupción de jugadores como Willian Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié demuestra que Ecuador vive el periodo más exitoso de su historia en Europa y ha comenzado a reducir una distancia que durante décadas pareció inalcanzable.