'Mi único objetivo es ganar un título con Chivas": Milito apaga rumores sobre River Plate
"Tengo un compromiso con Chivas", este fue el mensaje que Gabriel Milito lanzó a la afición del Guadalajara. Lo anterior, con la intención de desmentir su salida del club para regresar a su país, disipando cualquier temor de que se repita la historia vivida con Fernando Gago.
En un lapso de dos semanas y media, River Plate fue eliminado de la Copa Argentina e hiló tres derrotas consecutivas en las primeras tres fechas de su liga. Ante esta crisis de resultados, se ha especulado en medios sudamericanos con la destitución de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador y la búsqueda por parte de la directiva millonaria del estratega del Rebaño.
Por esta razón, durante la conferencia de prensa previa a su debut en la Leagues Cup, Milito fue cuestionado acerca de los rumores que lo colocan en el radar del conjunto argentino. El DT fue claro y descartó su partida del equipo.
“No tengo nada para decir porque, bueno, ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas, y estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, expresó el estratega.
La experiencia de Gago dejó secuelas
Cabe recordar que, en octubre de 2024, el cuadro tapatío vivió una situación similar. En aquel momento fue Boca Juniors quien buscaba director técnico y fijó su atención en Fernando Gago, estratega argentino que entonces dirigía a Chivas. A pesar de que en un inicio afirmó no tener ofertas, al cabo de unos días dejó la institución rojiblanca para asumir el banquillo Xeneize.
Aun así, es importante señalar que, desde su llegada a Chivas para el Apertura 2025, Gabriel Milito fue cuestionado sobre su postura si recibía llamadas de otros clubes. Ante esto, en su primera conferencia respondió que con él la historia iba a ser distinta.
“Estoy acá para cumplir mi contrato y extenderlo. Jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas, lo hice así en Atlético Mineiro. (...) De la misma manera que a mí no me gustaría que, mientras yo esté en funciones, la institución busque a otro entrenador”, expresó en su momento.
Enfocados en la Leagues Cup y en recuperar a "La Hormiga"
Milito aclaró que su objetivo está puesto de lleno en la Leagues Cup. Se dijo consciente de que no será un arranque sencillo, ya que en sus tres compromisos de la fase de liga se medirá este miércoles 5 de agosto a LAFC, semifinalista de la última Concachampions; el sábado 8 a FC Dallas; y el miércoles 12 al actual campeón del torneo, Seattle Sounders.
"Estamos preparados, estamos ilusionados. Tenemos clara la exigencia del torneo y sabemos que debemos dar el máximo para poder ganar los partidos. Estoy convencido de que así lo haremos y de que los jugadores lo asumirán de la misma manera", aseveró.
Asimismo, habló sobre recuperar la mejor versión de Armando "La Hormiga" González. Si bien fue el campeón de goleo del Apertura 2025 y subcampeón del Clausura 2026 anotando 12 tantos en ambas justas, desde que comenzó el Apertura 2026 no ha logrado mover las redes. Incluso, el atacante acumula una sequía sin marcar desde el pasado 5 de abril, cuando enfrentó a Pumas por la fecha 13 del certamen anterior.
"Él sabe perfectamente la confianza que todos tenemos depositada en él. Yo el primero, como entrenador, por eso juega. Los compañeros también creen mucho en su facultad goleadora y esta racha no nos va a hacer cambiar de opinión", concluyó el timonel.