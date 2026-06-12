Miguel Almirón, el ejemplo de talento paraguayo en la MLS
Estados Unidos y Paraguay se enfrentan este jueves en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, pero varios integrantes de la Albirroja llegarán con una ventaja poco habitual: conocen de primera mano el futbol estadounidense.
Cuatro futbolistas paraguayos convocados para la Copa del Mundo militan actualmente en la Major League Soccer: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Braian Ojeda y Matías Galarza. Todos desarrollan sus carreras en clubes de Estados Unidos y forman parte de una generación que ha encontrado en la MLS un espacio para consolidarse y mantenerse dentro de la selección.
El caso más conocido es el de Miguel Almirón, quien regresó este año al Atlanta United, club donde se convirtió en una de las primeras grandes historias de éxito de la MLS moderna. Su desempeño en Atlanta le abrió las puertas de la Premier League con Newcastle, donde disputó más de 200 partidos antes de volver a Estados Unidos.
Además de ser uno de los jugadores más experimentados del plantel paraguayo, Almirón también es uno de los principales referentes ofensivos de la selección dirigida por Gustavo Alfaro.
Andrés Cubas representa otro de los pilares del equipo. Formado en Boca Juniors, pasó por Defensa y Justicia, Talleres y el Nîmes francés antes de llegar al Vancouver Whitecaps. Desde el mediocampo se ha consolidado como una pieza habitual de la Albirroja gracias a su capacidad de recuperación y equilibrio táctico.
Braian Ojeda, por su parte, encontró en Orlando City la continuidad que le había faltado durante su paso por el futbol inglés. Tras surgir en Olimpia y fichar por Nottingham Forest, el mediocampista se estableció en la MLS, donde se ha convertido en una opción recurrente para Paraguay gracias a su despliegue físico y capacidad para cubrir amplios sectores del campo.
La lista la completa Matías Galarza, compañero de Almirón en Atlanta United. Formado también en Olimpia y con experiencia en Talleres de Córdoba, el volante se ha consolidado como una de las apuestas más interesantes del futbol paraguayo por su versatilidad y capacidad para generar juego desde distintas zonas del mediocampo.
La presencia de estos cuatro jugadores refleja también el crecimiento de la MLS como destino para futbolistas sudamericanos en plenitud deportiva. Lo que durante años fue visto como una liga de transición o una etapa final de carrera se ha convertido en una competencia capaz de atraer seleccionados nacionales y ofrecerles continuidad en un entorno cada vez más competitivo.
Para Paraguay, además, existe un beneficio adicional. Almirón, Cubas, Ojeda y Galarza están familiarizados con los estadios, los viajes, las condiciones climáticas y el entorno futbolístico que rodea al Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
Esa experiencia no garantiza resultados, pero sí reduce parte del proceso de adaptación que otras selecciones todavía enfrentan.
Cuando la Albirroja salte a la cancha frente a Estados Unidos, cuatro de sus futbolistas ya estarán acostumbrados al contexto que rodea al futbol norteamericano. En un torneo donde los detalles suelen marcar diferencias, esa familiaridad podría convertirse en una ventaja inesperada para el conjunto paraguayo.