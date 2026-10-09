Miguel Borja revela por qué no llegó al Cruz Azul antes de fichar con el América

Miguel Borja, delantero del América, esperó varias semanas para convertirse en jugador del Cruz Azul.

Sin embargo, una falta de un cupo para extranjeros hizo que el colombiano se marchara sin firmar y casi siete meses después regresó a México al fichar por las Águilas, con las que ya le marcó a La Máquina.

"Le agradezco al presidente del Cruz Azul que confió en mí, me llamó desde diciembre, pero después no se pudo dar por el cupo. Algunos dicen que no, pero eso fue lo que pasó: fue el cupo que no se logró", declaró en conferencia de prensa, antes del partido contra el Monterrey, en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Desmintió así a la versión, nunca confirmada, de que el fichaje se cayó por diferencias en las comisiones de intermediarios.

Borja llegó a México a finales de diciembre de 2025, después de terminar su contrato con River Plate. La negociación con el Cruz Azul estaba avanzada, pero la directiva necesitaba liberar una plaza de jugador no formado en México para inscribirlo. La posible salida de Mateusz Bogusz se manejaba como la principal alternativa.

La espera se prolongó hasta enero

El día 23 de ese mes, el artillero anunció que escucharía otras ofertas ante la demora del Cruz Azul y ese mismo día fue presentado como refuerzo del Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos. Este viernes explicó que la decisión también respondió a su necesidad de jugar.

“Fue una decisión que tomamos en familia porque sabíamos que mi deseo era jugar. Pasaron un par de partidos y no jugaba, y entró el deseo de querer ir a otro equipo a jugar".

El interés del América venía de antes. Borja recordó que el club lo buscó en 2018 y que hubo otro acercamiento en 2020, sin que ninguna negociación prosperara. Su fichaje se concretó finalmente en agosto pasado, procedente del Al Wasl. Desde entonces lleva cuatro goles en sus primeros tres partidos de Liga MX.

Debutó con una anotación precisamente contra el Cruz Azul, en la derrota 4-3 del América; hizo un doblete en el empate 2-2 frente a las Chivas, uno de ellos de chilena, y volvió a marcar ante el Necaxa.

Este sábado tendrá otra oportunidad cuando el América reciba al Monterrey, en los festejos por los 110 años del club. Borja reconoció que todavía se adapta a la altitud de la Ciudad de México, aunque consideró que la pausa por la fecha FIFA lo ayudó.

También respondió a Matías Almeyda, técnico de Rayados, quien dijo que no considera al América un parámetro para medir a su equipo.

"Mejor que hable así. Yo creo que si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana. Ya nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar", afirmó.

Cuando le preguntaron si el tiempo había puesto las cosas en su lugar al terminar en el América y no en el Cruz Azul, el delantero evitó hablar de una revancha.

“Yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora estoy en el equipo más grande de México y estoy siendo feliz. Espero seguir siéndolo y estar presente en la Liguilla, llegar a la final y levantar un título con esta institución", respondió.