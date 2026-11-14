Miguel Herrera sobre Rafa Márquez al frente de la Selección: "Habrá que tenerle paciencia"

En septiembre de este año, Rafa Márquez completó sus primeros cuatro partidos al frente de la Selección Mexicana sin conseguir una victoria y el arranque estadístico más adverso para un entrenador nacional desde 1960.

El balance del técnico en esta primera etapa constó de dos empates y dos derrotas en duelos amistosos, resultados que abren el debate sobre el presente del equipo, aunque internamente el proceso apunta a una reestructuración profunda de la plantilla.

Al aplicar una métrica de puntos hipotéticos (tres por victoria, uno por empate y cero por derrota), Márquez sumó únicamente dos unidades de 12 posibles, producto de los empates ante Colombia (1-1) y Perú (1-1), y las caídas frente a Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2).

Este registro igualó la marca de Ignacio Trelles en el Campeonato Panamericano de 1960. Sin embargo, el inicio actual presenta un déficit mayor en la diferencia de goles: el equipo de Márquez anotó dos y recibió siete (-5), mientras que el de Trelles marcó seis y permitió ocho (-2).

Ante este panorama, Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana y actual director técnico del Atlante, ofreció una lectura sobre el futuro sobre el funcionamiento del equipo y el futuro de Márquez al frente. "La verdad es que la primera fecha fue muy difícil. Para mí, Chile es el partido que México no jugó bien y creo que Rafa lo sabe", señaló Herrera, quien también atribuyó el abultado resultado frente al cuadro estadounidense a factores puntuales.

"El partido con Estados Unidos, errores individuales desafortunadamente no le dieron la posibilidad de pelear el partido. Pero bueno, Rafa tiene experiencia [...] e irá tomando decisiones importantes".

Más allá de los marcadores adversos, la principal directriz en el inicio de la gestión de Márquez ha sido la renovación del plantel de cara a los inminentes compromisos oficiales de la Nations League frente a Jamaica y el proceso rumbo al Mundial de 2030.

El cuerpo técnico redujo el promedio de edad de la convocatoria a 26.1 años, marcando una diferencia sustancial con los 27.46 años que promedió el equipo que disputó la Copa del Mundo de 2026 bajo el mando de Javier Aguirre.

Esta disminución se sostiene en la incorporación de talento emergente, destacando elementos menores de 20 años como Gilberto Mora y Santiago Sandoval (19 años), además de nuevas opciones como Álex Padilla y Armando León. Sobre esta apuesta, Herrera respaldó la decisión de dar oportunidad internacional a las nuevas generaciones a pesar del costo que esto pueda tener en los resultados inmediatos.

"La primera fecha FIFA no se gana, pero creo que saca muy buenas conclusiones, llevó a muchos jóvenes, apoyó al debut de varios y creo que en este cambio generacional seguramente estarán levantando la mano", afirmó el estratega.

La inclusión de estos futbolistas en una etapa de transición requiere un margen de trabajo que el entorno del futbol mexicano no suele conceder con facilidad.

Al ser cuestionado sobre si la inexperiencia del plantel influyó directamente en las recientes derrotas, Herrera consideró que es un proceso necesario. "En algunos partidos seguramente sí, pero al final de cuentas se tiene que dar. Creo que Rafa lo hizo bien llevando jóvenes, dando la oportunidad a jugadores que seguramente serán parte importante de la Selección en estos cuatro años que vienen", explicó.

Para consolidar esta amalgama, que hoy combina una base de 16 mundialistas con 12 nuevos rostros, se requiere estabilidad directiva y paciencia mediática. Herrera enfatizó la necesidad de priorizar el análisis sobre el juicio apresurado. "Desafortunadamente en México [la paciencia] es lo menos que hay, pero hoy en día más que criticar tenemos que analizar. Quitando los errores, creo que México hizo un papel aceptable".

Finalmente, el actual atlantista reiteró su total respaldo institucional y personal hacia el seleccionador nacional en este complejo periodo de adaptación. "Yo la verdad lo único que le daría es apoyo total de parte de nosotros, del Atlante, por supuesto haremos lo que necesite. Siempre estaremos puestos para la Selección y apoyándolo en lo que él necesite".