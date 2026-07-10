Mikel Oyarzabal, el 'One Club Man' que se convirtió en el líder silencioso de España
Mikel Oyarzabal llegó al Mundial 2026 como el referente ofensivo de España y una de las piezas clave de la selección campeona de Europa. El delantero de la Real Sociedad no acapara los focos como otras estrellas del torneo, pero se ganó a pulso el puesto de goleador titular de la Roja a base de goles decisivos y de aparecer siempre en las grandes citas. En este Mundial ya es el máximo anotador de España, con cuatro goles que lo confirman como el hombre de área de Luis de la Fuente.
Oyarzabal nació el 21 de abril de 1997 en Éibar, en el País Vasco. Se formó en la cantera de su ciudad natal, la SD Eibar, hasta que a los 14 años dio el salto a la Real Sociedad, el club de su vida. Debutó con el primer equipo en la temporada 2015-2016 con apenas 18 años, y desde entonces nunca se ha movido de San Sebastián. Es lo que en el futbol se llama un "one club man", un hombre de un solo equipo, algo cada vez más raro en el futbol moderno. Ha rechazado ofertas de otros clubes para quedarse en el suyo de siempre.
Su vínculo con la Real es de leyenda. Heredó el dorsal número 10 de manos de un ídolo, Xabi Prieto, y con el paso de los años se convirtió en capitán y máximo referente del equipo. Es el segundo máximo goleador en la historia del club, con más de 130 tantos, solo por detrás de Satrústegui, y también el máximo artillero de la historia de su estadio. Con la Real conquistó dos Copas del Rey, la primera en 2020 con un gol suyo en la final ante el Athletic, y la segunda en 2026 frente al Atlético de Madrid, decidida en penales, con Oyarzabal como especialista desde los once pasos.
Con la selección española su historia está marcada por los momentos grandes. Debutó en 2016 ante Bosnia, pero su gran explosión llegó con el título más importante: fue suyo el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra, en el minuto 86, el tanto que devolvió a España a la cima del futbol europeo. Antes ya había marcado en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó la medalla de plata, y en las finales de la Liga de Naciones.
Su momento actual es sencillamente espectacular. Desde marzo de 2025, Oyarzabal encadenó una racha goleadora impresionante: 17 goles y 6 asistencias en sus últimos 17 partidos con España. Esa explosión lo metió en el séptimo lugar de los máximos goleadores en la historia de la selección, con 29 tantos, por delante de leyendas como Sergio Ramos, Alfredo Di Stéfano y Fernando Morientes, y ya igualado con Fernando Hierro. Es, además, el máximo goleador de toda la era de Luis de la Fuente.
En este Mundial 2026, Oyarzabal es el máximo goleador de España con todo merecimiento. Suma cuatro goles y una asistencia en el torneo, con dos dobletes que valieron oro: uno ante Arabia Saudita en la fase de grupos, donde marcó dos veces y dio una asistencia en apenas veinte minutos, y otro ante Austria en los dieciseisavos, que metió a España en octavos. Su debut en el torneo dejó además una curiosidad histórica: ante Cabo Verde se convirtió en el primer futbolista sin tocar el balón en los primeros 30 minutos de un partido de Copa del Mundo desde que existen registros, en 1966, un arranque discreto que luego enterró a base de goles.
En el campo es un futbolista versátil y difícil de marcar. No es un delantero centro puro: puede arrancar por la banda izquierda, ir al centro o ejercer de falso nueve, lo que vuelve loca a las defensas rivales, que no saben si vigilarlo como extremo o como punta. Es un lanzador de penales letal y un líder discreto, de los que mandan con acciones y no con gritos. El propio Luis de la Fuente lo describe como un jugador que lo hace todo bien y que, de ser de otro país, sería considerado una estrella top mundial.
Hay un detalle que lo hace todavía más singular, y es su vida fuera del campo. Oyarzabal terminó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, algo prácticamente único en el futbol de élite, donde la mayoría abandona los estudios muy joven. Es un hombre de perfil bajo, tranquilo, que formó una familia y tuvo a su hijo Martín en 2023, y que ha construido toda su vida en torno a su tierra y su club.
A sus 29 años, Oyarzabal cumple en este Mundial 2026 el sueño de disputar su primera Copa del Mundo, y lo hace en el mejor momento de su carrera. Sin hacer ruido, se convirtió en el hombre gol de una España que sueña con levantar el trofeo. El líder silencioso de la Roja ya escribió páginas doradas en la Eurocopa, y ahora va por la más grande de todas en el Mundial, con Bélgica como el escollo de Cuartos de Final este viernes.