Los 10 colapsos más devastadores en temporada regular en la historia de MLB
Ha llegado el último mes de la temporada de MLB, lo que significa que oficialmente entramos en la recta final para los equipos que buscan asegurar su lugar en la postemporada. Septiembre puede hacer o deshacer a los equipos. Una racha de malos resultados puede convertir lo que inicialmente era considerado una campaña exitosa en un fracaso monumental.
Vamos a repasar algunos de los colapsos más dolorosos del último mes en la historia de MLB, destacando a algunos equipos que perdieron su impulso en el peor momento posible y terminaron quedándose fuera de la postemporada como consecuencia.
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10. Padres de 2010
Los Padres tuvieron el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional durante prácticamente toda la temporada 2010, pero cuando llegó el momento de asegurar la división en septiembre, se derrumbaron de una de las peores maneras posibles. Al acercarse el final de agosto, San Diego tenía una ventaja de 6 1/2 juegos sobre los Giants, que ocupaban el segundo lugar, pero perdió seis partidos consecutivos para terminar agosto, además de los primeros cuatro juegos de septiembre. Esa racha de 10 derrotas inició un tramo de 14-23 para cerrar la temporada. Los Padres terminaron con marca de 90-72, a dos juegos de los Giants de San Francisco, eventuales campeones de la World Series, y quedaron fuera de la postemporada.
9. Cubs de 1969
Los Cubs fueron el equipo dominante de la recién formada División Este de la Liga Nacional desde mediados de abril hasta el comienzo de septiembre, manteniendo el liderato divisional durante más de 150 días. Chicago tuvo un agosto complicado que vio cómo su ventaja se reducía de nueve juegos a 4 1/2 sobre los Mets. Después, perdió ocho de sus primeros nueve partidos de septiembre, cediendo el primer lugar a New York.
El colapso de Chicago en 1969 puede recordarse mejor por el infame incidente del gato negro. Durante un partido del 9 de septiembre contra los Mets, un gato callejero entró al campo en el Shea Stadium y miró directamente hacia la caseta de visitantes, algo que muchos interpretaron como un mal presagio para los Cubs, que atravesaban dificultades. Ese partido fue la última vez que Chicago estuvo en la cima de la división. Después del incidente del gato negro, los Cubs tuvieron marca de 8-13 el resto del camino y terminaron perdiendo la división por ocho juegos.
8. Pirates de 1938
Pittsburgh llegó a septiembre con una ventaja de siete juegos sobre los Cubs después de encenderse en junio y julio. Sin embargo, las cosas terminarían por venirse abajo, ya que los Pirates registraron marca de 12-16-1 en septiembre mientras Chicago cobraba impulso. Pittsburgh todavía tenía una ventaja de 3 1/2 juegos el 23 de septiembre, con solo 10 partidos por disputar, pero tuvo marca de 3-7 durante ese tramo, incluyendo una barrida ante los Cubs en su penúltima serie de la temporada.
Durante uno de los partidos de esa serie, el 28 de septiembre, los Pirates sufrieron una derrota por walk-off ante el jugador-manager de los Cubs, Gabby Hartnett, quien conectó un home run que fue bautizado como el “Homer in the Gloamin”. Los Pirates solo ganaron un partido más después de eso y perdieron la división por dos juegos en el colapso más antiguo de esta lista.
7. Tigers de 2009
Los Tigers comenzaron septiembre en gran forma, ganando sus primeros seis partidos y tomando una ventaja de siete juegos sobre los Twins en la División Central de la Liga Americana. Pero solo tuvieron marca de 11-15 el resto del camino, dividiendo una serie de cuatro juegos contra Minnesota al final del mes, que incluyó una derrota en extra innings que finalmente ayudó a sellar su destino. Detroit terminó la temporada empatado con los Twins en la cima de la división, lo que obligó a disputar un juego 163 para definir el desempate. Los Tigers perdieron el desempate de manera dolorosa mediante un sencillo de Alexi Casilla que dejó tendido a Detroit en la duodécima entrada y puso fin a su temporada.
6. Braves de 2011
Los Braves de 2011 estaban cómodamente en la cima de la carrera por el wild card de la Liga Nacional con marca de 81-55 al entrar en septiembre, con una ventaja de 8 1/2 juegos sobre los Cardinals. Pero Atlanta terminó la temporada con marca de 9-18 y dejó escapar el único lugar de wild card. En la que fue su serie más crucial de la temporada, una serie de tres juegos como visitantes en St. Louis, Atlanta no obtuvo nada. En el último partido de la temporada regular, los Braves sufrieron una dolorosa derrota en 13 innings ante los Phillies, como parte de una racha de cinco derrotas consecutivas que permitió a los Cardinals superar a Atlanta por el margen más estrecho posible.
5. Angels de 1995
Hacia el final de agosto, los Angels tenían una ventaja de 8 1/2 juegos sobre los Mariners en la División Oeste de la Liga Americana, pero se enfriaron en el peor momento posible. El equipo, entonces conocido como los California Angels, sufrió un par de rachas de nueve derrotas consecutivas del 25 de agosto al 3 de septiembre y del 13 al 23 de septiembre; esta última permitió que Seattle los superara en la división. Una racha tardía de cinco victorias consecutivas les dio la oportunidad de redimirse en un juego de desempate, pero los Halos perdieron ante los Mariners, 9-1, para terminar la temporada con un estruendoso golpe final.
4. Red Sox de 2011
Los Red Sox llegaron a septiembre no solo en posición de playoffs, sino como el sembrado No. 1 de la Liga Americana, con marca de 83-52. Tenían una ventaja de 1 1/2 juegos sobre los Yankees en el Este de la Liga Americana y estaban nueve juegos por delante del equipo que ocupaba el primer lugar de wild card. Sin embargo, tuvieron marca de 7-20 en septiembre y terminaron la temporada siete juegos detrás de New York y uno por debajo de los Rays por el único lugar de wild card. La manera en que terminaron el último día de la temporada regular no pudo haber sido escrita de una forma más dramática.
Boston tenía una ventaja de 3-2 sobre los Orioles y habría asegurado un lugar en la postemporada con una victoria, pero perdió con un sencillo de walk-off. Los Rays, mientras tanto, protagonizaron una remontada milagrosa de siete carreras ante los Yankees para ganar 8-7 en extra innings, completando la épica caída de los Red Sox. Combinado con el mencionado colapso de Atlanta que ocupa el No. 6 de esta lista, aquello produjo uno de los desenlaces de temporada regular más memorables en la historia de MLB.
3. Phillies de 1964
Un colapso tan malo que generó su propio apodo. Las dificultades de Philadelphia en septiembre de la temporada 1964 fueron bautizadas como “The Phold”, y por una buena razón. El 20 de septiembre, los Phillies tenían marca de 90-60 y una ventaja de 6 1/2 juegos antes de que una catastrófica racha de 10 derrotas consecutivas los sacara del primer lugar cuando quedaban dos partidos por disputar en la temporada regular. En 1964 no había divisiones, por lo que los ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional avanzaban directamente a la World Series. Los Phillies parecían encaminados a llegar antes de su histórico colapso, pero en cambio viven en la infamia.
2. Dodgers de 1951
Los Dodgers de Brooklyn llegaron a tener una ventaja de hasta 13 juegos sobre los New York Giants en la Liga Nacional a mediados de agosto. Parecía que tenían asegurada la Liga Nacional, tanto que el manager Chuck Dressen declaró de manera infame: “¡Los Giants están muertos!”. No era el caso.
Brooklyn se enfrió por completo hacia el final de agosto, mientras los Giants ganaban 17 de 19 partidos para entrar a septiembre en plena forma. Los Dodgers todavía tenían una ventaja de siete juegos sobre New York al comenzar septiembre, pero dividieron sus últimos 30 partidos mientras los Giants continuaban encendidos. New York terminó la temporada regular con una racha de 37-7 que los dejó empatados con Brooklyn, obligando a disputar una serie de desempate a tres juegos para determinar al campeón de la Liga Nacional.
Los Dodgers perdieron el primer partido, 3-1, antes de dominar el segundo, 10-0. Eso preparó el escenario para un tercer juego decisivo que sería recordado durante generaciones. Brooklyn tenía una ventaja de 4-1 al llegar a la parte baja de la novena entrada, antes de que el jardinero de los Giants Bobby Thomson conectara un histórico home run de tres carreras para dejar tendido a New York y darle el liderato y el banderín de la Liga Nacional, un cuadrangular que posteriormente sería conocido como “The Shot Heard ‘Round the World”.
El pitcher de los Mets Oliver Perez (izquierda) es consolado por su compañero Jose Reyes el 28 de septiembre de 2007.
Los Mets se derrumbaron en las últimas semanas de la temporada regular de 2007. | Chris McGrath/Getty Images
1. Mets de 2007
A mediados de septiembre, los Mets eran el mejor equipo de la Liga Nacional y tenían una ventaja de siete juegos sobre los Phillies en el Este de la Liga Nacional. Con un calendario accesible por delante, incluyendo varias series contra dos de los peores equipos de la liga —siete partidos contra los Marlins y seis contra los Nationals—, no parecía que fuera a ser una tarea difícil para New York mantenerse a flote. Sin embargo, terminaron protagonizando lo que consideramos el colapso más sorprendente de una temporada regular en la historia de MLB.
Los Mets fueron barridos en una brutal serie de tres juegos por los Phillies, reduciendo la distancia entre ambos equipos. Después perdieron dos de tres contra los Nationals, pero se recuperaron al ganar tres de cuatro ante los Marlins. Después de eso, se derrumbaron por completo. Fueron barridos en su siguiente serie de tres partidos contra Washington antes de perder un juego reprogramado ante los Cardinals y terminar la campaña perdiendo dos de tres contra Florida. Su marca de 5-12 en los últimos 17 partidos de la temporada les hizo perder el liderato divisional e incluso los dejó por detrás de los Rockies y los Padres en la carrera por el wild card, dejándolos fuera de la postemporada de una manera dolorosa que hizo que los aficionados de los Mets se preguntaran qué habían hecho para merecer semejante destino.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/09/2026, traducido al español para SI México.