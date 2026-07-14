Las 10 mayores decepciones de la primera mitad de la temporada 2026 de la MLB
El Juego de Estrellas de la MLB está por jugarse, y la breve pausa en la actividad funciona como una especie de evaluación de mitad de temporada. Como ocurre cada año, ha habido gratas sorpresas, pero también grandes decepciones. Esta semana repasaremos ambos casos, comenzando por las malas noticias antes de revivir los momentos más destacados el jueves.
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New York Mets
Ha sido una temporada desastrosa en Queens. Después de reforzar el roster con nombres importantes durante el receso de temporada, incorporando a Freddy Peralta, Bo Bichette, Luis Robert y Jorge Polanco, entre otros, los Mets se han convertido en el equipo más decepcionante de las Grandes Ligas.
Nueva York es el único equipo de la División Este de la Liga Nacional con récord por debajo de .500, y ya se encuentra 15 juegos detrás del liderato divisional y 11 juegos fuera de la pelea por el comodín. El diferencial de carreras de -60 está empatado como el segundo peor de la Liga Nacional, mientras que su ofensiva ocupa el puesto 29 de la MLB con un OPS de .680.
Para un equipo que llegaba con expectativas tan altas, la campaña no pudo haber salido mucho peor, y los Mets podrían enfrentar decisiones muy complicadas de cara a la fecha límite de cambios.
Cal Raleigh
Ha sido una historia de dos temporadas completamente distintas para Cal Raleigh. El receptor de los Mariners protagonizó en 2025 la mayor exhibición de poder ofensivo de un catcher en la historia de la MLB y terminó como subcampeón en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, pero en 2026 luce como una sombra de aquel pelotero.
Después de conectar 60 cuadrangulares y registrar un OPS de .948 la temporada pasada, Raleigh suma apenas nueve jonrones en 59 partidos y un pobre OPS de .573 este año. Se trata de una caída enorme en su producción ofensiva. Además, se ha ponchado en el 31.9% de sus apariciones al plato, mientras que su wRC+ se desplomó 92 puntos, al pasar de 161 en 2025 a 69 en 2026.
La Liga Americana
Hubo un momento esta temporada en el que apenas tres equipos de la Liga Americana tenían récord ganador. Esa cifra ha aumentado a seis: Rays, Yankees, White Sox, Guardians, Mariners y Rangers. Sin embargo, los últimos tres de esa lista tienen, como mucho, dos juegos por encima de .500.
Mientras tanto, la Liga Nacional cuenta con nueve equipos con marca ganadora, y la mayoría de ellos con un margen bastante cómodo.
Si la temporada terminara hoy, el último boleto de comodín de la Liga Americana sería para los Rangers, con récord de 46-45. En la Liga Nacional, ese último puesto sería para los Marlins (50-42), mientras que Cardinals (47-43), Pirates (47-45) y Nationals (47-46), todos con un porcentaje de victorias igual o superior al de Texas, quedarían fuera de la postemporada.
Los equipos que representaron a la Liga Americana en los playoffs de 2025 fueron Yankees, Red Sox, Blue Jays, Guardians, Tigers y Mariners. En conjunto, esas franquicias tienen en 2026 un récord acumulado de 269-278, con Detroit, Toronto y Boston muy por debajo de las expectativas.
Detroit Tigers
Los Tigers eran los favoritos en la pretemporada para ganar la División Central de la Liga Americana, pero actualmente tienen un récord de 41-50, nueve juegos por debajo de .500.
Detroit lidera las Grandes Ligas en ventajas desperdiciadas (26) y cuenta con cuatro relevistas entre los 15 peores de la MLB en salvamentos desperdiciados: Kyle Finnegan (5), Will Vest (5), Kenley Jansen (4) y Drew Anderson (4).
Su incapacidad para entregar los partidos con seguridad al bullpen les ha costado muy caro, y además han recibido un rendimiento por debajo de lo esperado de abridores clave como Framber Valdez y Jack Flaherty.
Austin Wells
Los Yankees han obtenido muy poca producción ofensiva de su grupo de receptores, y Austin Wells es el principal responsable de esa falta de rendimiento.
Entre los jugadores de las Grandes Ligas con al menos 150 apariciones al plato esta temporada, el wRC+ de 35 de Wells (sí, leíste bien) es el peor de toda la MLB.
Ha sido sólido a la defensiva, pero sus problemas con el bate pesan mucho más. Wells batea apenas para .151, registra un OPS de .475, se poncha en un 27.9% de sus apariciones al plato, la cifra más alta de su carrera, y suma únicamente 27 imparables en 61 juegos.
Aun así, sigue siendo el receptor titular de los Yankees, aunque eso podría cambiar cuando llegue la fecha límite de cambios.
La ofensiva de los Red Sox
Fenway Park suele ser un estadio favorable para los bateadores, pero este año el Green Monster parece verse mucho más grande para los peloteros de los Red Sox.
La alineación de Boston ha sido una de las peores de las Grandes Ligas, situación que se ha traducido en el peor récord de la División Este de la Liga Americana. Para un equipo que aspiraba a competir por un boleto de comodín, los Red Sox se encuentran 12 juegos detrás del liderato divisional y cuatro juegos fuera del último puesto de comodín, con marca de 40-48.
Solo los Padres (352) y los Guardians (363) han anotado menos carreras que los Red Sox (365), mientras que sus 80 cuadrangulares son la menor cantidad de toda la liga.
El cuerpo de lanzadores ha cumplido, ya que el equipo ha permitido la segunda menor cantidad de carreras (353) en la Liga Americana, pero la falta de producción ofensiva ha sido un problema constante. Jugadores como Roman Anthony, Jarren Duran, Trevor Story y Caleb Durbin han sido grandes decepciones.
San Francisco Giants
Con un nuevo mánager y una alineación de alto costo, los Giants esperaban pelear por un lugar en la postemporada este año.
En cambio, han tropezado hasta un récord de 38-53 y ya contemplan la posibilidad de desmantelar el roster.
San Francisco ha sido superado por 63 carreras esta temporada y, aunque presume uno de los cinco mejores promedios de bateo colectivos (.256), sus bateadores ocupan apenas el lugar 24 de la MLB en porcentaje de embasado (.308).
Sus jugadores de posición mejor pagados —Rafael Devers, Matt Chapman y Willy Adames— acumulan apenas 2.5 fWAR de manera combinada, a pesar de percibir un valor anual promedio de 83 millones de dólares en sus contratos.
Vladimir Guerrero Jr.
En el segundo año de su contrato de 500 millones de dólares, Vladimir Guerrero Jr. atraviesa la peor temporada de su carrera.
La estrella de los Blue Jays suma apenas cuatro cuadrangulares, registra un slugging de .346 y un wRC+ de 96, lo que indica que ha sido un bateador por debajo del promedio durante la campaña.
Toronto ha sufrido una especie de resaca tras disputar la Serie Mundial, pero ningún jugador ha experimentado una caída de rendimiento tan marcada como Guerrero.
Aunque mantiene un buen control de la zona de strike, con 10.6% de bases por bolas y apenas 12.2% de ponches, la calidad de sus batazos no ha sido tan buena como acostumbra.
La ofensiva de los Padres
La ofensiva de los Padres ha sido muy pobre esta temporada, al registrar el peor OPS de las Grandes Ligas (.671).
Varios de los principales jugadores de posición de San Diego están teniendo campañas por debajo de lo esperado, especialmente Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill.
Machado batea apenas para .188 y tiene un OPS de .686 con un wRC+ de 89. No registraba un wRC+ inferior a 110 desde 2019, pero este año ha tenido muchas dificultades, a pesar de conectar 18 cuadrangulares.
Tatis, por su parte, ha sido víctima de la mala fortuna y de una repentina dificultad para elevar la pelota. Apenas suma cinco jonrones y presenta un slugging de .384, muy por debajo del .446 del año pasado y del .492 que registró en 2024.
En cuanto a Merrill, su OPS de .629 representa una caída de 145 puntos respecto a la temporada anterior. Además, batea para .218, el promedio más bajo de su carrera, con un 25.7% de ponches.
Xander Bogaerts y Jake Cronenworth tampoco han aportado lo esperado.
Desde el punto de vista ofensivo, las cosas difícilmente podrían ir peor para los Padres (45-46), especialmente considerando que varios de sus jugadores más experimentados atraviesan un mal momento.
Los lanzadores de los Nationals
Los Nationals han superado las expectativas en 2026, al menos ofensivamente. Washington suma 500 carreras anotadas, la mayor cantidad en toda la MLB, gracias a las sobresalientes temporadas con el bate de James Wood, Luis García Jr. y CJ Abrams.
Sin embargo, su pitcheo ha sido una enorme decepción.
Solo los Rockies (533) y los Athletics (494) han permitido más carreras que los Nationals (493) este año, y ambos juegan en estadios muy favorables para los bateadores. Washington no tiene esa excusa y, aun así, registra una efectividad colectiva de 4.80, la cuarta peor de las Grandes Ligas.
El bullpen ha recibido 52 oportunidades de salvamento, la mayor cantidad de la liga, y solo ha convertido 27 (empatado en el séptimo lugar). Además, sus 25 salvamentos desperdiciados son, por amplio margen, la cifra más alta de la MLB.
Si los Nationals contaran siquiera con un cuerpo de lanzadores promedio, probablemente estarían plenamente involucrados en la pelea por el liderato del Este de la Liga Nacional, una división que se ha apretado considerablemente durante el último mes.
En cambio, se encuentran 6.5 juegos detrás del primer lugar y 3.5 juegos fuera de un puesto de comodín, dependiendo demasiado de su ofensiva para mantenerse competitivos.
La buena noticia es que el bullpen suele ser la parte más sencilla de reforzar durante la temporada. Sin embargo, los jugadores actuales de Washington deberán demostrar en las próximas semanas que el equipo realmente vale la pena como comprador antes de la fecha límite de cambios.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/07/2026, traducido al español para SI México.