Aaron Judge da otro paso hacia su regreso con los Yankees
Aaron Judge dio uno de sus primeros pasos importantes para volver con los Yankees de Nueva York. El capitán realizó lanzamientos el viernes por primera vez durante su rehabilitación de una fractura por estrés en la primera costilla derecha, lesión que lo mantiene fuera desde finales de mayo.
Judge también realizó trabajo de carrera después de haber recibido autorización para aumentar gradualmente su actividad física. Sin embargo, todavía queda una de las pruebas más importantes: no ha bateado desde el 31 de mayo y los Yankees no han establecido una fecha para su regreso.
“Sé que ayer lanzó y corrió”, explicó este sábado el mánager Aaron Boone antes del partido contra los Azulejos de Toronto.
“Esperemos que siga progresando a lo largo de esta semana y ya veremos qué otras actividades se incorporan”, añadió.
Los Yankees esperan a su capitán
Judge fue diagnosticado el 4 de junio con la fractura después de haber jugado durante varias semanas con molestias. El propio jugador considera que la lesión ocurrió el 26 de abril, cuando se lanzó por una pelota en Houston y trató de evitar un choque con su compañero Jazz Chisholm Jr.
El jardinero de 34 años fue colocado posteriormente en la lista de lesionados de 60 días. Antes de detener su temporada había disputado 59 partidos, con promedio de .248, 17 jonrones y 38 carreras impulsadas.
Su ausencia ha coincidido con una etapa irregular de los Yankees. Nueva York tiene marca de 68-54 y ocupa el segundo lugar del Este de la Liga Americana, a 6.5 juegos de los Rays de Tampa Bay.
La necesidad de recuperar a Judge también aumenta porque la ofensiva tiene otras bajas importantes. Cody Bellinger continúa rehabilitando una lesión en el tendón de la corva y Giancarlo Stanton una molestia en la pantorrilla, aunque ambos también han aumentado recientemente su actividad.
Por ahora, los Yankees evitan establecer un calendario definitivo. Judge ya puede correr, trabajar la parte superior del cuerpo y lanzar, pero todavía necesita avanzar hacia actividades de bateo antes de pensar en su regreso a la alineación.
“Todavía queda mucho por hacer”, reconoció Boone. Los Yankees confían en recuperarlo esta temporada, mientras la pelea por la postemporada entra en sus últimas semanas.AFP