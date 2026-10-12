ALCS 2026: Los Rays de Tampa Bay enfrentan a los Guardians de Cleveland con Jonathan Aranda al frente

El escenario está listo en el Tropicana Field de San Petersburgo. Los Rays de Tampa Bay y los Guardians de Cleveland se medirán este lunes en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El enfrentamiento mide a las dos organizaciones más eficientes y disciplinadas del circuito, clasificadas como el primer y segundo sembrado de la liga. Mientras los Rays llegan con varios días de descanso tras barrer a los New York Yankees en la Serie Divisional, los Guardians debieron remar contracorriente para remontar un déficit de 0-2 frente a los White Sox y definir su boleto en un exigente quinto partido.

Y si hay un nombre propio en la ofensiva de Tampa Bay que acapara los reflectores de cara a este inicio de serie, es el del primera base mexicano Jonathan Aranda. Tras un largo proceso de desarrollo de casi una década dentro del sistema de ligas menores de los Rays, el tijuanense se ha consolidado en 2026 como una pieza indispensable en el esquema del mánager Kevin Cash.

Durante la temporada regular, Aranda registró los números más sólidos de su carrera en las Grandes Ligas. Tuvo promedio de .274 con 159 imparables, 22 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas en 155 compromisos.

Su perfil analítico destaca aún más cuando se examina su efectividad ante lanzadores abridores, departamento en el que lideró a todas Las Mayores con un sobresaliente promedio de .370. Además, en el primer tercio de los encuentros, el bate zurdo del mexicano registró un astronómico OPS de 1.197 con ocho vuelacercas.

Esa capacidad para marcar el rumbo de los partidos desde los primeros innings quedó en evidencia en la Serie Divisional ante los Yankees.

Aranda finalizó como el bateador más encendido de Tampa Bay al batear para .333 con cuatro imparables en doce turnos. En el Juego 1, sacudió un bambinazo solitario ante el as de Nueva York, Gerrit Cole, que significó la única carrera en la victoria por 1-0.

En el Juego 2, un sencillo suyo abriendo el quinto tramo detonó un rally de cuatro anotaciones que quebró el empate. Y en el decisivo Juego 3 en el Yankee Stadium, impulsó la primera carrera del juego para encaminar la barrida definitiva.

Para el choque inaugural, la diferencia en la disponibilidad de brazos marca un contraste claro. Kevin Cash mandará al centro del diamante al diestro Drew Rasmussen, quien se presenta totalmente descansado tras coquetear con un juego sin hit ni carrera en la fase previa ante los Yankees.

Rasmussen lanzó ocho entradas en blanco de apenas un imparable y diez ponches en su última salida, y ya sabe lo que es dominar a los Guardians este año, tras lanzarles siete episodios en blanco en julio.

Por el lado de Cleveland, el mánager Stephen Vogt debió recurrir al zurdo Foster Griffin como abridor de emergencia. Debido a que los ases de la rotación de los Guardians, Gavin Williams y Parker Messick, tuvieron que emplearse al máximo en los Juegos 4 y 5 de la serie divisional, la responsabilidad recaerá en Griffin.

El serpentinero zurdo tendrá la misión de contener el ataque de Tampa Bay en los primeros episodios y otorgarle el mayor tramo posible de descanso a su cuerpo de relevistas.

La profundidad del bullpen será otro factor determinante. Los relevistas de Cleveland cargaron con un desgaste extremo de 27 entradas lanzadas durante los cinco partidos ante los White Sox. En contraste, Tampa Bay presumirá de un bullpen fresco encabezado por el cerrador Bryan Baker.

El enfrentamiento añade un toque especial por las profundas conexiones entre ambas directivas y planteles. Figuras de los Rays como Yandy Díaz y el cotizado novato Junior Caminero iniciaron su carrera en las sucursales de Cleveland, mientras que ambos mánagers cuentan con pasado en la organización rival.

Tampa Bay salta como favorito para golpear primero en casa. Sin embargo, si los Guardians logran descifrar temprano a Rasmussen y neutralizar el bate oportuno de Jonathan Aranda, podrían apretar un duelo que se anticipa táctico y físico en la lucha por el boleto a la Serie Mundial.