Alex Cora no debería regresar al dugout en el corto plazo
Alex Cora ha hablado durante mucho tiempo sobre su deseo de integrarse a un front office. Ahora que salió de los Red Sox, eso es precisamente lo que debería hacer.
Puede parecer difícil de creer, ya que el exitoso Cora encajaría bien en casi cualquier equipo—bueno, casi cualquiera (ya llegaremos a eso)—pero en realidad no hay muchas situaciones atractivas disponibles para él. Y considerando que Boston todavía le debe más de 10 millones de dólares, y que su anillo de Serie Mundial de 2018 sigue reluciente, no tiene necesidad de apresurarse.
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Claro, podría ir a trabajar con los Phillies o los Mets, ambos bajo presión de sus aficionados para despedir a sus managers tras inicios de temporada en el último lugar. El presidente de operaciones de beisbol de Philadelphia, Dave Dombrowski, ha insistido en que no culpa a Rob Thomson por el récord de 9–19, y en New York, David Stearns ha dicho lo mismo sobre Carlos Mendoza, pero los Phillies han invertido más de 282 millones de dólares en su roster, y los Mets más de 355 millones. La paciencia se está agotando. Además, ambos equipos tienen motivos para interesarse en Cora más allá de lo evidente: es respetado y ganador. Fue Dombrowski quien lo contrató en Boston antes de la temporada 2018. Y el shortstop estrella de los Mets, Francisco Lindor, originario de Caguas, Puerto Rico—la ciudad natal de Cora—ha mantenido una relación cercana con él por más de una década.
Pero, ¿querría Cora subirse al Acela? Apenas se bajó de un tren descarrilado. ¿Por qué abordar otro? Los Phillies tienen la tercera alineación más veterana del beisbol (edad promedio: 30.2), y aunque eso no es necesariamente un problema—los Dodgers y Yankees ocupan los dos primeros lugares—este grupo luce más desgastado que experimentado. Han anotado la tercera menor cantidad de carreras en MLB. El catcher J.T. Realmuto acaba de ir a la lista de lesionados por molestias en la espalda. El shortstop Trea Turner tiene un OPS de .658. El tercera base Alec Bohm ha sido el cuarto peor bateador en Grandes Ligas. Mientras tanto, la rotación tiene una efectividad de 5.80, la peor del béisbol.
En New York, el pitcheo ha sido aceptable—salvo por algunos juegos perdidos por Devin Williams—pero la ofensiva ha sido aún peor. Han anotado la menor cantidad de carreras en MLB y su porcentaje de slugging de .337 también es el más bajo. Lindor está fuera por una distensión en la pantorrilla izquierda, y su ausencia se mide en meses. Ninguno de sus jóvenes bateadores ha sido particularmente prometedor.
Cora puede aspirar a algo mejor. Pero, ¿dónde? Managers consolidados como Dave Roberts (Dodgers), Aaron Boone (Yankees), A.J. Hinch (Tigers) y John Schneider (Blue Jays) no están en riesgo. Tampoco Terry Francona (Reds), Craig Counsell (Cubs), Kevin Cash (Rays) ni Pat Murphy (Brewers). Atlanta acaba de contratar a Walt Weiss; los Padres, a Craig Stammen. Los sorprendentes Pirates están contentos con Don Kelly, los A’s con Mark Kotsay y los Diamondbacks con Torey Lovullo. Incluso si los Cardinals se han cansado de Oli Marmol, es difícil imaginar que Cora y el presidente de operaciones de béisbol Chaim Bloom, con quien tuvo diferencias en Boston, quieran reencontrarse.
Por supuesto, esos son equipos que están jugando bien, y los equipos que juegan bien no suelen despedir a sus managers. Pero los equipos decepcionantes tampoco parecen encajar claramente. El gerente general de los Rangers, Chris Young, elogia constantemente a Skip Schumaker, y Dan Wilson llevó recientemente a los Mariners cerca de un banderín. Tony Vitello (Giants) y Craig Albernaz (Orioles) apenas comienzan, al igual que Derek Shelton (Twins), Kurt Suzuki (Angels) y Blake Butera (Nationals). Warren Schaeffer (Rockies) y Will Venable (White Sox) dirigen equipos en reconstrucción, pero alineados con sus directivas. Los Royals acaban de extender a Matt Quatraro hasta 2029.
Hay otro equipo con mal récord, buena historia y una división lo suficientemente débil como para aspirar aún a playoffs. Pero el último paso de Cora por Houston derivó en el mayor escándalo en un siglo, por lo que no parece una opción ideal para ninguna de las partes.
Cora siempre ha tenido un gran sentido del contexto, lo que explica la carrera que ha construido. Debería observar el panorama de la liga, evaluar las oportunidades disponibles… y rechazarlas todas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/04/2026, traducido al español para SI México.