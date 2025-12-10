Andrés Muñoz: “Podría terminar mi carrera con los Mariners de Seattle”
La temporada 2025 ha sido, hasta ahora, la más acabada obra de Andrés Muñoz con los Marineros de Seattle. Sus números, impresionantes como pocas veces antes —1.73 de efectividad, 38 juegos salvados y 83 ponches— y su capacidad para cerrar juegos de alta presión lo colocaron, sin discusión, como uno de los cerradores más dominantes de la Liga Americana y de toda la MLB.
Tal y como se esperaba después de una temporada estelar, los Mariners ejercieron la opción del club incluida en el contrato de Muñoz y aseguraron su continuidad para la temporada de 2026 bajo un salario de $7 millones de dólares.
La decisión confirma, por supuesto, la absoluta confianza del equipo en su cerrador pero, también, revela la dimensión del desfase entre su valor real en el mercado, y lo que Muñoz percibe gracias a un contrato que firmó en un contexto distinto y en un momento vulnerable de su carrera.
Sports Illustrated: ¿Qué más importante, establecerte como uno de los mejores cerradores del juego o el reconocimiento económico que eso pueda traer en el futuro?
Andrés Muñoz: Para mí, establecerme. Aparte, estoy muy agradecido con los Marineros, fueron los que me dieron la oportunidad y me dieron un contrato por cuatro años sin haber tirado durante dos años.
En 2020, solo unos meses después de su debut en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego, Muñoz fue sometido a la temible cirugía Tommy John para reconstruir el ligamento colateral cubital. En medio de su recuperación —y aún sin haber lanzado un solo pitcheo— fue cambiado a los Marineros de Seattle, en una transacción que incluyó a 7 jugadores, como Ty France, Taylor Trammell y Luis Torrens.
En 2021 la organización, que vio en Muñoz a un diamante en bruto, le dio una extensión de contrato de 4 años y $7.5 millones de dólares con un bono de firma de $750 mil dólares. El acuerdo, que cubría todos sus años de arbitraje hasta 2025, contemplaba también tres temporadas adicionales bajo opción del equipo, la primera ya fue ejercida para 2026.
En contraste con la situación del cerrador mexicano, este martes Edwin “Sugar” Díaz, cerrador estrella de los Mets de New York, firmó una extensión de 3 años y $69 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial, un acuerdo que lo devuelve al centro de la élite salarial del bullpen y que establece una referencia inmediata sobre cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un cerrador consolidado.
La comparación, claro, resulta inevitable. Desde una perspectiva estrictamente financiera, la temporada actual de Muñoz y la de Díaz —1.63 ERA, 28 juegos salvados, 98 ponches— deberían cotizar en rangos similares. Sin embargo, para Andrés, hay intangibles más importantes.
“Es algo que podría haber cambiado si fuera gente libre, pero pues uno tiene que pensar también que en los momentos en los que estaba. No había tirado una pelota en dos años y aún así darme la oportunidad de estar con el equipo significa mucho para mí y eso lo valoro más”, dice.
Muñoz sabe que, por la naturaleza de su contrato —bajo la lógica de control del equipo— su futuro con el equipo se decidirá año con año. También es consciente, sin embargo, de que ya ha entregado a Seattle las mejores temporadas de su carrera hasta ahora, y que lo ha hecho con plena disposición.
“Estoy tan agradecido con ellos que podría terminar mi carrera con los Mariners, si ellos quisieran”, confiesa. “Ya les di mis mejores años, los mejores cuatro años que he tenido. Y los di con todas las ganas y con todo el agradecimiento que merecen por la oportunidad que me dieron. Y esperemos que salga lo mismo de parte de ellos”.
Muñoz atraviesa hoy el mejor momento de su carrera en términos deportivos. La pregunta no es si su rendimiento alcanzará para justificar un contrato mayor —eso ya lo ha respondido con creces en el terreno—, sino si su vínculo con Seattle le permitirá, en algún punto, traducir su dominio en el reconocimiento económico que hoy reciben otros relevistas de jerarquía comparable, o incluso inferior.