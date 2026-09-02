Así marcha la carrera por el Cy Young de MLB a un mes del final de la temporada
Ya comenzó el último mes de la temporada de MLB, y las dos carreras por el Cy Young no podrían ser más diferentes.
En la Liga Nacional, el estelar de los Brewers, Jacob Misiorowski, ha tomado una enorme ventaja sobre el resto gracias a una temporada brillante. Es el amplio favorito para llevarse el premio apenas en su segunda campaña en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, en cambio, la pelea sigue abierta, con la estrella emergente de los Yankees, Cam Schlittler, y el as de los Blue Jays, Dylan Cease, protagonizando una cerrada batalla rumbo a septiembre. Sin embargo, alguien más podría surgir del nutrido grupo de contendientes secundarios.
El tiempo se agota para los principales candidatos, que deberán demostrar sus argumentos en este último tramo de la temporada. Así marchan ambas carreras por el Cy Young rumbo a septiembre.
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Cy Young de la Liga Nacional
Favorito: Jacob Misiorowski, Brewers
Al igual que Pete Crow-Armstrong en la carrera por el MVP de la Liga Nacional, Jacob Misiorowski ha tomado el control de esta competencia durante los últimos meses. El as de Milwaukee ha sido extraordinariamente dominante y lidera a los pitchers abridores de MLB en numerosas categorías importantes, sin mostrar señales de bajar el ritmo. Su efectividad de 2.32 en agosto fue, de hecho, su segunda peor mensual de la temporada, únicamente por detrás del 3.58 que registró en abril.
Después de 25 aperturas, Misiorowski tiene marca de 14-5, ha lanzado 151 entradas y lidera a los abridores calificados de MLB en efectividad (1.73), WHIP (0.75), FIP (2.14), ponches (222), porcentaje de ponches (38.9%), ponches por cada nueve entradas (13.23), velocidad promedio de su recta (100.5 mph) y fWAR (5.7). Todo esto, además, lo ha conseguido con el equipo que posee el mejor récord de las Grandes Ligas.
El derecho de 6 pies y 7 pulgadas está protagonizando una campaña histórica y, salvo un desplome extraordinario, tiene prácticamente en sus manos el premio.
Contendientes: Cristopher Sánchez, Phillies; Chris Sale, Braves
A pesar del dominio de Misiorowski, todavía hay otros pitchers con posibilidades en la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional. Sí, están muy por detrás, pero siguen en la pelea.
Cristopher Sánchez fue uno de los favoritos iniciales al premio después de lanzar 50 entradas y dos tercios sin permitir carrera para los Phillies entre finales de abril y principios de junio. Desde entonces ha perdido algo de terreno, pero continúa teniendo una temporada extraordinaria. El zurdo de 29 años lidera MLB en victorias, con marca de 16-4, y presume una efectividad de 2.52, WHIP de 1.19 y 202 ponches en 175.1 entradas. Está empatado con Misiorowski con 5.7 de fWAR y lidera a todos los pitchers de las Grandes Ligas con 7.5 de bWAR. Se podría decir que Sánchez está teniendo la mejor temporada de su carrera en el momento equivocado, debido al dominio de Misiorowski. Sin embargo, el dominicano también lideró las Grandes Ligas en bWAR el año pasado, con 8.1, y terminó como subcampeón del Cy Young. El mismo destino podría esperarlo este año.
Después de que una lesión en las costillas lo dejó fuera durante dos meses en 2025, Chris Sale ha respondido con una excelente campaña en 2026. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2024 ha elevado su nivel este verano hasta convertirse en un contendiente real por el premio. Tiene marca de 13-9 y ocupa el segundo lugar de la Liga Nacional en efectividad (2.06), FIP (2.18) y porcentaje de ponches (30.7%); además, es tercero en WHIP (1.00) y fWAR (5.3), con 177 ponches en apenas 144 entradas. Ha sido una campaña sobresaliente para el zurdo de 37 años.
Caballo negro: Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
Yoshinobu Yamamoto tiene las herramientas necesarias para ganar un Cy Young, y parece cuestión de tiempo para que lo consiga. Esta temporada ha sido la constante en la rotación de los Dodgers. Después de 24 aperturas, el japonés de 28 años tiene marca de 12-8, efectividad de 2.56, WHIP de 0.89 y 153 ponches a cambio de 36 bases por bolas en 158 entradas. Esos números lo colocarían de lleno en la pelea en muchas temporadas, pero con la competencia que tiene por delante, parece que este no será su año.
El Pick: Jacob Misiorowski
Premio Cy Young de la Liga Americana
Favorito: Cam Schlittler, Yankees
Cam Schlittler apareció prácticamente de la nada en 2026 para convertirse en el as del cuerpo de pitcheo de los Yankees. El derecho de 25 años ha sido dominante durante toda la temporada y actualmente encabeza la carrera por el Cy Young de la Liga Americana.
Después de sus primeras 28 aperturas, Schlittler tiene marca de 12-6 y lidera a los abridores de la Liga Americana en efectividad (2.09), velocidad promedio de su recta (98.0 mph), fWAR (5.1) y bWAR (5.9). Además, ocupa el segundo lugar en WHIP (0.97) y FIP (2.62), y es tercero en ponches (201) y porcentaje de ponches (30.9%). También ha sido notablemente consistente durante la campaña. Su efectividad mensual solamente ha superado las 2.33 carreras una vez (3.38 en junio).
Schlittler tiene competencia y necesitará cerrar fuerte para convertirse apenas en el segundo Yankee en ganar el premio en los últimos 25 años. Su compañero Gerrit Cole se lo llevó en 2023. Antes de él, Roger Clemens había sido el último en conseguirlo, en 2001.
Contendiente: Dylan Cease, Blue Jays
Dylan Cease consiguió el contrato más grande para un pitcher durante esta temporada baja, luego de que los Blue Jays le ofrecieran un acuerdo de siete años y 210 millones de dólares en diciembre. A diferencia de la mayoría de sus compañeros en Toronto, Cease ha respondido a las expectativas en 2026.
En 25 aperturas, Cease tiene marca de 9-5 y lidera la Liga Americana en ponches (217), porcentaje de ponches (36.1%), jonrones permitidos por cada nueve entradas (0.60) y FIP (2.42). Está empatado en el primer lugar en fWAR (5.1), además de ocupar el segundo puesto en efectividad (2.33) y bWAR (5.7). El derecho de 30 años registra un WHIP de 1.05, el mejor de su carrera, después de 150 1/3 entradas.
Cease ha tenido una buena temporada, pero un extraordinario mes de julio lo metió de lleno en esta carrera. Realizó cinco aperturas y terminó con marca de 4-1, efectividad de 1.00 y 46 ponches en 36 entradas. Una de esas victorias fue una blanqueada de un hit contra los Red Sox, en la que ponchó a 12 bateadores. En otra, lanzó ocho entradas en blanco contra los Giants, permitió un imparable y recetó 11 ponches.
Si Cease logra mantener bajo control sus bases por bolas, tendrá una oportunidad real de superar a Schlittler con un gran último mes.
Caballo negro: Drew Rasmussen, Rays
Drew Rasmussen es el as del mejor equipo de la Liga Americana y está cerrando fuerte gracias a una extraordinaria racha de pitcheo desde el Juego de Estrellas. El derecho de 31 años merece ser tomado seriamente en consideración.
En la temporada, Rasmussen suma 26 aperturas y tiene marca de 14-5. Lidera a los abridores calificados de la Liga Americana en WHIP (0.93), ocupa el tercer lugar en FIP (2.90) y es quinto en efectividad (2.95). Tiene 149 ponches y apenas 27 bases por bolas en 146 1/3 entradas. Sin embargo, desde el Juego de Estrellas, Rasmussen tiene marca de 7-0, efectividad de 2.30, WHIP de 0.89 y 51 ponches contra 10 bases por bolas en 47 entradas. Lidera a los pitchers de la Liga Americana en fWAR (1.9) desde la pausa del Juego de Estrellas y consiguió siete victorias consecutivas entre el 21 de julio y este fin de semana.
Si Rasmussen mantiene este nivel de pitcheo, se convertirá en un factor importante en esta carrera.
El Pick: Dylan Cease
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/09/2026, traducido al español para SI México.