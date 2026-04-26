Xander Bogaerts reacciona al despido de Alex Cora de los Red Sox
Este sábado, los Red Sox de Boston formalizaron una reestructuración profunda de su cuerpo técnico, encabezada por el despido fulminante del manager Alex Cora y cinco coaches del equipo.
La decisión puso fin a una de las gestiones más significativas y controvertidas en la historia reciente de la franquicia, marcada por un título de Serie Mundial en 2018 y un colapso deportivo en el inicio de la temporada 2026 de MLB.
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El despido de Cora se produce tras un balance de 10 victorias y 17 derrotas en los primeros 27 encuentros de la campaña. A pesar de que el equipo venía de una victoria de 17-1 sobre los Orioles de Baltimore —el margen de victoria más amplio para un manager en su último partido en la era moderna—, la gerencia optó por un cambio radical para intentar revertir la dinámica del club.
Desde la Ciudad de México, Xander Bogaerts, una pieza clave en el campeonato de 2018 bajo el mando de Cora, calificó la noticia como una "situación desafortunada". Bogaerts, quien actualmente milita en los Padres de San Diego, describió a Cora como "uno de los mejores managers en Grandes Ligas".
“Es un manager muy exitoso, tiene una tremenda habilidad de manejar a la gente, de dar confianza a los muchachos. Es muy desafortunado, no le he hablado todavía. Yo sé que le voy a hablar, pero le estoy dando un espacio”, dijo Boagerts.
La salida de Cora, sin embargo, no responde solo al récord actual, sino a una percepción de inestabilidad institucional que ha afectado a figuras centrales del roster. En sus declaraciones, Bogaerts vinculó la situación actual con la gestión de activos tras la salida de figuras emblemáticas. "Después del cambio de Mookie Betts, Devers ha sido uno de los más grandes también", afirmó.
A pesar de haber firmado a Devers por 10 años y $313.5 millones de dólares, el equipo optó por canjearlo tras desacuerdos sobre su posición defensiva ante la llegada de Alex Bregman en la agencia libre, una maniobra que dejó un vacío de liderazgo y producción que Cora no pudo compensar en el inicio de 2026.
Alex Cora concluyó su ciclo en Boston con un récord acumulado de 620 victorias y 541 derrotas. Su paso por el banquillo de Fenway Park se divide en dos periodos diferenciados por una suspensión de un año en 2020 debido a su implicación en el escándalo de robo de señales con los Houston Astros en 2017.
De cara a los 135 partidos restantes de la temporada, Chad Tracy, quien hasta ahora dirigía la sucursal de Triple-A en Worcester, asumirá el cargo de manager interino. La gerencia ha manifestado que este movimiento busca un "nuevo comienzo" y una mejora inmediata en los fundamentos del juego, áreas en las que el equipo ha mostrado deficiencias críticas en el primer mes de temporada.