Los cinco errores más grandes de la gestión de Arte Moreno al frente de los Angels
Los Angels atraviesan otra temporada desastrosa y cerraron agosto con rumbo a la primera campaña de 100 derrotas en la historia de la franquicia. Para equipos como este, septiembre es el momento de simplemente terminar la temporada, con muy poco que entusiasme a los aficionados.
Todo eso cambió la mañana del martes con el anuncio bomba de que el propietario de muchos años, Arte Moreno, estaba vendiendo el equipo a Stan Kroenke. Kroenke, a través de su compañía Kroenke Sports & Entertainment, es dueño de numerosas franquicias en distintos deportes, incluidos los Rams, Nuggets, Avalanche y Arsenal.
La noticia pone fin abruptamente a la gestión de Moreno, que comenzó en 2003, un año después de que la franquicia conquistara su único título de World Series. Después de un inicio exitoso que incluyó cinco apariciones en playoffs en seis años, de 2004 a 2009, los Angels se han convertido en una de las organizaciones más intrascendentes del deporte profesional.
El equipo solo ha llegado a los playoffs una vez en los 17 años transcurridos desde 2009, lo que terminó con una barrida en la ALDS de 2014. Los Angels acumulan 11 temporadas perdedoras consecutivas y contando, la racha activa más larga en el deporte. La escasez de éxito sobre el terreno ha estado acompañada por una disfunción en los niveles más altos de la organización.
Durante ese periodo, el equipo ha tenido cinco gerentes generales. Los Angels han empleado a seis managers diferentes en los últimos nueve años. Mientras las derrotas se acumulaban, Moreno se ganó la reputación de intervenir en las decisiones de personal y limitar la capacidad de sus subordinados para operar de manera autónoma. En años recientes, redujo drásticamente la nómina, negándose a superar el impuesto de lujo, al mismo tiempo que dejó de invertir en infraestructura de scouting y análisis.
Peor aún que los fracasos del equipo dentro del terreno, los Angels protagonizaron varios escándalos desagradables fuera de él durante la gestión de Moreno. Está la trágica muerte en 2019 del pitcher Tyler Skaggs por una sobredosis de drogas, que llevó a la condena del exdirector de comunicaciones del equipo Eric Kay por distribuir las sustancias que provocaron la muerte de Skaggs.
En 2022, el acuerdo de los Angels con la ciudad de Anaheim para que el equipo comprara Angel Stadium y los terrenos aledaños fue anulado después de que una investigación del FBI revelara que el alcalde de Anaheim, Harry Sidhu, proporcionó información confidencial al equipo con la expectativa de que, a cambio, recibiría una contribución de 1 millón de dólares para su campaña de reelección. Sidhu finalmente renunció a su cargo y se declaró culpable de obstrucción de la justicia y fraude electrónico.
Todo eso forma parte del legado de Moreno. En cuanto a las distintas decisiones desafortunadas que han contribuido a que los Angels sean considerados una de las organizaciones más incompetentes del beisbol, estas son las cinco que más destacan.
Anunciar su intención de vender el equipo en 2022 y después cambiar de opinión
El martes no fue la primera vez que la posibilidad de que Moreno vendiera los Angels llegó al conocimiento público. En agosto de 2022, anunció que exploraría opciones para vender el equipo, con el propietario de los Warriors, Joe Lacob, entre quienes, según los reportes, buscaban concretar una adquisición. Sin embargo, en enero de 2023, Moreno cambió de rumbo en una decisión que sorprendió a personas alrededor de la liga e incluso dentro de la organización.
Al anunciar su decisión de no vender, Moreno citó “asuntos pendientes” y la creencia de que todavía podía generar un “impacto positivo” en el equipo. Por supuesto, eso no ocurrió y las derrotas continuaron. Pero lo particularmente perjudicial del cambio de decisión de Moreno fue el momento en que ocurrió.
La temporada 2023 fue el último año en el que los Angels tuvieron bajo su control contractual a Shohei Ohtani. Ante la presión de aprovechar la presencia del mejor jugador del mundo, Moreno no permitió que el entonces gerente general Perry Minasian intercambiara a Ohtani en la fecha límite de aquel año y, en cambio, optó por adquirir activos con la esperanza de competir por un lugar de wild card. Esos esfuerzos fracasaron y Ohtani eventualmente se marchó como agente libre a los Dodgers, el equipo de la misma ciudad.
En aquel momento, parecía que 2023 era una temporada decisiva para la franquicia, y la perspectiva que da el tiempo solo lo ha hecho más evidente. Si los Angels hubieran cambiado de propietarios antes de ese año crucial, quizá los nuevos dueños podrían haber convencido a Ohtani de renovar en lugar de unirse a los Dodgers como agente libre. O, más realista, podrían haber visto lo que se avecinaba y maximizado el retorno por Ohtani al enviarlo al mejor postor, además de inyectar talento joven muy necesario a la organización.
En cambio, Moreno no hizo nada y dejó que Ohtani se marchara como agente libre sin siquiera presentar una contraoferta.
Firmar a Anthony Rendon por 245 millones de dólares
Casi una década antes de la desafortunada decisión de Moreno de firmar a Rendon, perdió la puja por otro veterano tercera base: Adrian Beltre, quien en 2011 firmó con el rival divisional Rangers, convirtiéndose en una piedra en el zapato de los Angels mientras avanzaba hacia la segunda mitad de una carrera digna del Salón de la Fama. Según los reportes, ese desenlace afectó a Moreno y, aparentemente decidido a no cometer el mismo error dos veces, ocho años después hizo una fuerte apuesta por Rendon, quien en ese momento se había establecido como uno de los mejores bateadores del beisbol y acababa de ganar la World Series de 2019 con los Nationals.
Rendon sí tuvo una temporada productiva en 2020, acortada por la pandemia, pero fuera de eso demostró ser un desastre absoluto de contratación. De 2021 a 2024, jugó apenas 205 de 648 partidos posibles, con un OPS de .666, y finalmente aceptó diferir el dinero restante de su contrato para mantenerse alejado del equipo.
Rendon no fue el único jugador de alto precio y gran nombre que Moreno insistió en firmar, pero fue el último y posiblemente el peor gran fichaje de agente libre en la historia del equipo. Esa tendencia, por supuesto, comenzó en serio en diciembre de 2011.
Firmar a Albert Pujols con un contrato de 10 años
En muchos sentidos, firmar a Albert Pujols con un contrato de 10 años y 240 millones de dólares fue el pecado original de Moreno como una figura que intervenía en las operaciones de beisbol. El éxito de los Angels en la década anterior llegó mientras el equipo operaba, en gran medida, dentro de la clase media de MLB. Tenían jugadores estelares, muchos de ellos con contratos elevados —incluido Vladimir Guerrero, a quien Moreno firmó en su primera temporada baja con el equipo—, pero prosperaban principalmente desarrollando profundidad a través de jugadores formados dentro de la organización.
Pero al firmar a Pujols —para entonces ya tres veces MVP, dos veces campeón de la World Series y futuro miembro indiscutible del Salón de la Fama— antes de la temporada 2012, los Angels comenzaron a tomar la forma de la visión de Moreno. Después de cambiar el nombre del equipo de Anaheim Angels a Los Angeles Angels of Anaheim media década antes, dejó claras sus intenciones de operar como un equipo de un mercado grande. Contratar a Pujols respaldó esa visión con hechos.
Por supuesto, toda esa fanfarronería y los millones gastados resultaron ser desastrosos. Pujols se convirtió casi de inmediato en una versión muy disminuida del jugador que había sido, y su última temporada productiva llegó en 2015 —que también fue la última vez que los Angels terminaron con récord ganador—. De 2016 a 2021, registró un bWAR combinado de -0.9 con los Angels antes de ser finalmente liberado antes de que terminara su contrato.
Resultó que agregar a Pujols apenas fue el comienzo de la desacertada ola de gastos de Moreno.
Firmar a Josh Hamilton por 125 millones de dólares
En comparación, el contrato de Pujols fue un gran éxito frente a la decisión de firmar a Josh Hamilton. Casi un año exacto después del acuerdo con Pujols, Moreno redobló la apuesta al agregar al cinco veces All-Star y MVP de la Liga Americana en 2010 con un contrato de cinco años. Para ese momento, los Angels y Rangers se habían combinado para ganar cinco de los seis títulos anteriores de la AL West, y arrebatarle a Texas a un ícono como Hamilton, quien parecía seguir en sus mejores años —había conectado la cifra récord de su carrera de 43 home runs el año anterior—, debió sentirse como una dulce victoria para Moreno. Parecía una decisión que, como mínimo, pondría a los Angels en posición de tener éxito a corto plazo, con Hamilton y Pujols uniéndose al vigente Novato del Año de la Liga Americana, Mike Trout, para formar una poderosa alineación.
Hamilton, cuya batalla contra la adicción a las drogas antes de su debut en MLB era bien conocida, terminó sin siquiera permanecer en Anaheim durante la mitad de la duración del contrato. Recayó en 2015 después de un par de temporadas mediocres y acortadas por lesiones, y finalmente fue traspasado de regreso a los Rangers ese mismo año, mientras los Angels seguían siendo responsables del dinero restante de su contrato.
Contratar a Joe Maddon
Cuando Moreno compró a los Angels, el equipo estaba en su cuarto año bajo el mando del manager Mike Scioscia, quien eventualmente dirigiría al equipo durante 19 temporadas. Scioscia, exreceptor All-Star y campeón de la World Series como jugador con los Dodgers, era el rostro indiscutible de la franquicia, un respetado símbolo de estabilidad y consistencia que impulsó el éxito sin precedentes del equipo durante la década de 2000.
Cuando Scioscia dejó el cargo después de la temporada 2018, el equipo lo reemplazó con Brad Ausmus, otro exreceptor de Grandes Ligas que anteriormente había dirigido a los Tigers de 2014 a 2017. Pero Ausmus solo duró una temporada, ya que Moreno optó abruptamente por ir detrás de otro pez gordo: el exmanager de los Cubs, Joe Maddon.
Maddon tenía apenas tres años de haber llevado a Chicago a conquistar el título de la World Series, pero fue despedido por los Cubs en una decisión que en aquel momento resultó un tanto sorpresiva. A pesar de haber contratado a Ausmus por un contrato de tres años, Moreno no pudo resistirse al atractivo de un manager de renombre y llevó a Maddon para intentar revivir a su equipo.
Esto resultó ser apenas el comienzo de las decisiones impulsivas de Moreno con respecto a los puestos de liderazgo dentro de la organización. Maddon estuvo al frente de dos temporadas perdedoras y tenía a los Angels con marca de 27-29 en 2022 cuando fue despedido. El equipo terminó aquella campaña con récord de 73-89.
Phil Nevin fue nombrado manager interino en lugar de Maddon y, en lugar de gastar más dinero en otro manager de renombre, Moreno decidió ascender a Nevin al puesto de tiempo completo en 2023. Fue despedido al final de esa temporada y reemplazado por Ron Washington, quien también duró apenas dos años. Y antes de esta temporada, Moreno contrató a Kurt Suzuki por un contrato de un año, algo poco común en las contrataciones de nuevos managers.
Años de interferencia en las decisiones de beisbol dejaron a Moreno dando vueltas sin rumbo con sus puestos de gerente general y manager, mientras el equipo trabajaba dentro de una disfunción permanente.
A medida que se acumulaban las temporadas perdedoras, Moreno adoptó un enfoque más discreto. Rara vez concedía entrevistas o se le veía en el estadio, alejándose todavía más de una afición que llevaba mucho tiempo cansada de los fracasos del equipo.
En febrero de este año, recibió críticas por decir que, desde la perspectiva de los aficionados, ver ganar a los Angels “no estaba entre sus cinco principales” prioridades. Como era de esperarse, esas palabras generaron una fuerte reacción. En respuesta, grandes sectores de aficionados se han reunido regularmente en el estadio para corear a todo pulmón “¡Vende el equipo!” durante los partidos.
Hoy, aparentemente de la nada, esos aficionados han conseguido lo que querían. Lo que viene para los Angels bajo el mando de Kroenke no está claro. Pero después de años de permanecer estancados, los aficionados del equipo pueden soñar con un futuro más brillante y sentir que, por primera vez en más de una década, realmente podría estar al alcance.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/07/2026, traducido al español para SI México.