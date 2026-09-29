Cinco historias a seguir en los Playoffs de la MLB 2026

El aroma de octubre impregna los diamantes de las Grandes Ligas. Tras 162 juegos de rol regular, el telón se alza para dar paso a los playoffs, donde los 12 mejores equipos de la temporada buscarán alzarse como campeones de la Serie Mundial.

Estas son las cinco historias a seguir en la ruta hacia la gloria.

1. El repunte histórico de los Chicago White Sox

Tras perder 121 partidos en 2024 y consignarse como el equipo con la peor temporada en la historia de las Grandes Ligas, los White Sox clasificaron a los playoffs con marca de 84-78. Este avance rompe los paradigmas de reconstrucción gracias al aporte de bateadores como el japonés Munetaka Murakami, estrella de poder del equipo, Miguel Vargas y Colson Montgomery, quienes superaron los 30 jonrones esta temporada.

Esta es apenas la cuarta ocasión en la historia de la franquicia —uniéndose a las históricas escuadras de 2004, 2006 y 2008— que tres jugadores alcanzan esta cifra en una sola campaña.

Aunque cedieron el título de la División Central de la Liga Americana frente a Cleveland en las últimas semanas, el equipo llega a octubre con una ofensiva de alto poder, aunque su rotación corta y la dependencia de lanzadores zurdos plantean dudas ante rivales fuertes y con vasta experiencia en el beisbol de octubre como los Astros de Houston, a quienes enfrentarán en la Serie de Comodín.

2. El récord de .500 de los Houston Astros

Los Astros ganaron el Oeste de la Liga Americana con un registro exacto de 81 victorias y 81 derrotas, estableciendo la infame marca del peor récord para un equipo campeón de división en una temporada completa de la MLB, superando a los Padres de San Diego de 2005, quienes ganaron el Oeste de la Liga Nacional con récord de 82-80.

La división se caracterizó particularmente esta temporada por una mediocridad colectiva y un desgaste severo. Los Rangers de Texas y los Astros de Houston llegaron a la última serie de la temporada regular enfrascados en un empate a 80-81.

La victoria final de Houston por 9-0 sobre los Atléticos de Oakland aseguró su marca de 81-81, mientras que los Rangers cayeron ante los Minnesota Twins, quedando fuera de contienda.

Incluso si Houston hubiera perdido su último partido, los Astros tenían asegurado el título divisional gracias a la regla matemática de desempate, habiendo dominado la serie particular contra Texas con 9 victorias frente a 4 (y un abrumador diferencial de carreras de +23).

3. Yankees contra Red Sox en el comodín

Los Yankees (93-68) reciben a los Red Sox (87-75) en otra edición de su histórica rivalidad.

Durante la temporada regular, los Yankees mantuvieron una ligera ventaja sobre Boston, ganando la serie particular 7-6. La disparidad de talento puro quedó evidenciada en un partido a finales de agosto, cuando Nueva York humilló a Boston con una contundente victoria de 16-1, destacando una ofensiva implacable donde figuras como Paul Goldschmidt (quien produjo 3 carreras con un cuadrangular) y Heliot Ramos desmantelaron el pitcheo de los Medias Rojas.

Los Yankees fueron una fuerza ofensiva monumental, liderando con 223 cuadrangulares colectivos en el año, en fuerte contraste con los 163 de Boston.

No obstante, la máquina ofensiva de los Yankees enfrenta una crisis existencial en la víspera de octubre: la salud de su capitán y principal productor, Aaron Judge. Sin él, Nueva York requerirá que jugadores como Ben Rice y Cody Bellinger asuman el peso de la producción de carreras contra un cuerpo de lanzadores de Boston meticulosamente preparado.

Los Red Sox poseen un bullpen profundo que lideró las Grandes Ligas en efectividad (3.00), encabezado paradójicamente por el veterano ex-Yankee Aroldis Chapman

4. Las grandes figuras de la temporada

Los principales candidatos a premios individuales llegan en su mejor momento a octubre: los futuros Cy Young, Cam Schlittler y Jacob Misiorowski, se enfrentarán a los virtuales MVPs, Pete Crow-Armstrong y Yordan Álvarez.

Cam Schlittler, New York Yankees

A sus 25 años, Cam Schlittler esculpió una campaña monumental en la loma de los New York Yankees, Tuvo marca de 14-6, 239 ponches y una efectividad excelsa de 1.95 en 193.2 entradas.

Sus números lo consagraron apenas como el cuarto serpentinero en la historia de la franquicia con un promedio de carreras limpias inferior a 2.00, liderando la Liga Americana en WHIP con 0.92 y acumulando un valor de 7.0 WAR.

Jacob Misiorowski, Milwaukee Brewers

Jacob Misiorowski encumbró el pitcheo de los Milwaukee Brewers hacia el máximo galardón de la Liga Nacional tras liderar las mayores con una efectividad de 1.80, 252 ponches y un WHIP de 0.80.

Su brazo batió registros históricos al disparar rectas abrasadoras de hasta 105.5 millas por hora, complementadas por un repertorio demencial de envíos quebrados que abruman a cualquier bateador con una tasa de 12.98 ponches por cada nueve episodios.

Tal despliegue de potencia gravitacional cimentó las 103 victorias de su escuadra.

Yordan Álvarez, Houston Astros

Consolidado como el bateador más temible de su generación, Yordan Álvarez construryó una temporada histórica con los Houston Astros al adjudicarse el campeonato de bateo de la Liga Americana con un promedio de .316, 42 cuadrangulares y un OPS imponente de 1.033.

Su perfil estadístico refleja una inmunidad absoluta ante cualquier tipo de lanzamiento, sustentado en velocidades de salida que superan rutinariamente las 110 millas por hora.

El respeto reverencial que infunde quedó perpetuado tras recibir 33 bases por bolas intencionales.

Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs

A sus 24 años, Pete Crow-Armstrong protagonizó una eclosión histórica con los Chicago Cubs al ingresar al exclusivo club 40-40, con 45 vuelacercas y 40 bases robadas, amasando un fWAR estratosférico de 10.6.

El joven jardinero central dominó simultáneamente los rubros de bateo, corrido y fildeo en el percentil 99 de las Grandes Ligas, y combinó un poder ofensivo letal con una destreza defensiva colosal en los jardines.

Su versatilidad integral garantiza que, incluso cuando su madero guarde silencio, su guante y su velocidad alteren drásticamente el destino de la eliminatoria.

El intento de tricampeonato de los Dodgers

La historia de las Grandes Ligas venera a las dinastías verdaderas. Desde que los New York Yankees de Joe Torre conquistaran los campeonatos de 1998, 1999 y 2000, ninguna franquicia ha logrado ganar tres Series Mundiales de manera consecutiva.

Los Dodgers, campeones absolutos en 2024 y 2025, inician la postemporada de 2026 con el inmenso peso de la historia sobre sus hombros. La novena californiana, construida mediante una inversión financiera sin precedentes y una maquinaria analítica de vanguardia, capturó nuevamente el título de la División Oeste de la Liga Nacional con un deslumbrante récord de 100 victorias y 62 derrotas, marcando la sexta ocasión en la última década que alcanzan la mágica centena de triunfos.