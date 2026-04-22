Cinco puntos que han salido mal para los Mets durante su racha de 11 derrotas consecutivas
Los Mets llegaron a 2026 con grandes expectativas y una nómina enorme, solo por detrás de los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial en dos ocasiones. Había optimismo de que ese poder económico pudiera llevar al equipo a su primer título desde 1986 o, al menos, a una carrera hacia su primer banderín de la Liga Nacional desde 2015. El dinero se ha traducido en victorias en la Costa Oeste, ya que Los Angeles presume el mejor récord del béisbol con 15–6. En la Gran Manzana, las cosas lucen bastante oscuras y deterioradas. Tras ser barridos el fin de semana en Chicago a manos de los Cubs, los Mets ahora están 7–15 y atraviesan una racha de 11 derrotas consecutivas.
Solo los Giants de 1951 han sido capaces de recuperarse de una mala racha tan prolongada para llegar a los playoffs, y su tropiezo también ocurrió en abril, cuando aún hay tiempo para corregir el rumbo. Pero intentar convertirse en apenas el segundo equipo en MLB en abrirse paso de vuelta a la postemporada no es un destino ideal a estas alturas. Y luego está la cuestión de cómo podrían siquiera avanzar en octubre si logran clasificar.
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Entonces, ¿qué ha salido mal para crear este escenario?
Juan Soto sigue fuera de acción
Soto es, por mucho, el arma ofensiva más importante de los Mets y no han podido contar con él mientras intenta recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha. El cronograma actual apunta optimistamente a que regrese a la alineación en algún momento durante una próxima estancia de nueve días en casa que comienza el martes. Será un alivio muy necesario, pero también se esperará que haga de todo y salve el día mientras intenta retomar su nivel. La ofensiva de New York ha sido anémica, con el segundo peor OPS de todo el béisbol y solo los Royals anotando menos carreras por juego.
Los batazos oportunos siguen sin aparecer
New York claramente está teniendo problemas incluso para poner corredores en base, pero un problema mayor es capitalizar esas oportunidades. En 22 juegos, los Mets batean para .219 con corredores en posición de anotar y han producido la segunda menor cantidad de carreras impulsadas en esas situaciones. El domingo, en un día poco común en el que contaron con gran pitcheo, se fueron de 1-de-9 en estos momentos clave, anotando solo una carrera. Es la novena ocasión durante la racha en la que la ofensiva no logra más de dos carreras, una receta para el desastre.
Pitcheo desastroso
La miseria ama la compañía y los jugadores de posición no están solos en la frustración, ya que el staff del equipo llegó al juego del domingo con una efectividad colectiva de 6.25 durante la mala racha. Los lanzadores han permitido siete carreras o más en cinco de las derrotas. Clay Holmes y Nolan McLean han sido excelentes con efectividades de 1.96 y 2.28, respectivamente. Los otros tres abridores, no tanto. El agente libre Freddy Peralta tiene marca de 1–2 con 4.05 de ERA, mientras que David Peterson está 0–3 con 5.40. Kodai Senga ha sido un desastre con 0–3 y una inflada efectividad de 8.83.
Figuras probadas están desaparecidas
Es lógico pensar que si el equipo no juega bien, sus estrellas están batallando, y con los Mets ese problema es generalizado. Nadie ha dado un paso al frente para cubrir el enorme vacío dejado por la ausencia de Soto. El catcher Francisco Álvarez está teniendo un buen año, pero ninguno de los jugadores con historial probado en la parte alta del lineup de New York muestra señales de vida. Bo Bichette ha sido una gran decepción con un pobre OPS de .538. Francisco Lindor no está mucho mejor con .600 y Marcus Semien apenas alcanza .606. Mark Vientos (.616) y Jorge Polanco (.532) también regresan al dugout con las manos vacías con demasiada frecuencia.
Malas sensaciones
La presión de jugar en el mercado mediático más intenso siempre es enorme. Súmale una nómina gigantesca, mézclalo con un tropiezo importante y tienes la tormenta perfecta. El manager Carlos Mendoza recibió recientemente un voto de confianza por parte de la directiva, señalando que es la falta de ejecución, no la estrategia, lo que tiene rezagados a los Mets. Aun así, la presión llega desde todos lados. El propietario Steve Cohen estuvo en redes hablando de “green shots” la semana pasada, pero ningún aficionado quiere ponerse lentes color de rosa en este momento. Los Mets pueden fingir que todo estará bien y no entrar en pánico públicamente, pero deberían hacerlo. Aún es temprano, pero rápidamente se está volviendo demasiado tarde. Parte del mal desempeño puede atribuirse a jugadores presionados, y sin señales de mejora, esto solo empeorará. Abróchense los cinturones.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/04/2026, traducido al español para SI México.