Cómo Jacob Misiorowski dominó a Yankees y entró a los libros de historia
Iluminando la página de Baseball Savant como un árbol de Navidad con una actuación deslumbrante, el lanzador de los Brewers, Jacob Misiorowski, desmanteló a la mejor alineación de la Liga Americana, blanqueando a los Yankees durante seis entradas mientras recetaba 11 ponches en la victoria de Milwaukee por 6-0 en el American Family Field el viernes por la noche.
Así fue como lo hizo.
El casi perfecto primer inning de Misiorowski
Existe la famosa frase: “No importa cómo empiezas, sino cómo terminas”. Pero para los pitchers, especialmente cuando enfrentan a una alineación tan encendida como la de los Yankees, arrancar con fuerza es fundamental.
Misiorowski lo hizo de más de una manera.
Como un boxeador campeón, Misiorowski salió lanzando golpes demoledores, retirando a los Yankees en orden con apenas 10 pitcheos, todos rectas de cuatro costuras. Siete de esos lanzamientos alcanzaron las 103 millas por hora o más; los otros tres no fueron más lentos de 102.4 mph.
La ráfaga de derechazos y uppercuts ardientes mandó metafóricamente a los Yankees a la lona, ya que tanto Trent Grisham como Ben Rice se fueron ponchados en tres pitcheos cada uno. Eso llevó al plato al vigente MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, quien abanicó una recta de 103 mph y luego conectó foul ante otro envío a 103, colocándose rápidamente en desventaja frente al lanzallamas de Milwaukee. Judge tomó después otro misil apenas fuera de la zona, un lanzamiento tan cercano que quizá merecía un reto del ABS considerando que estaba en juego un inning inmaculado. Pero un pitcheo después, Judge regresó al dugout tras elevar al jardín derecho con Sal Frelick, cerrando un inning increíble en el que Misiorowski marcó el tono para el resto de su apertura.
Rectas históricas… y precisas
Misiorowski estaba lejos de terminar de lanzar fuego, ya que añadió otras tres rectas de cuatro costuras registradas en 103 mph o más, llevando el total de su apertura a unas impresionantes 10 rectas de esa velocidad o superior.
Las 10 rectas de Misiorowski fueron los 10 lanzamientos más rápidos de la era Statcast, que comenzó en 2008. Lanzó 57 rectas de cuatro costuras y su promedio de velocidad fue de 101.1 mph, 1.6 mph más rápido que su promedio de temporada.
Si eso no fuera suficientemente impresionante, el hecho de que Misiorowski no solo estuviera tirando fuego por tirarlo hizo aún más notable su actuación. Algunos pitchers tienden a excederse con la velocidad cuando la adrenalina está a tope, como claramente era el caso de Misiorowski en su primera salida contra los Yankees.
Pero ese no fue el caso del joven de Milwaukee, quien constantemente pintó las esquinas y mostró un control milimétrico con su recta explosiva, con la que consiguió 13 strikes cantados.
Resistencia increíble
Después de lanzar siete rectas de más de 103 mph en la primera entrada, no había manera de que Misiorowski siguiera haciendo trabajar el radar en los innings posteriores, ¿cierto? ¿Cierto?
Bueno, no exactamente.
Misiorowski todavía estaba lanzando a 102 mph cuando pasó con swing a Judge en el cuarto inning. Seguía alcanzando las 102 mph una entrada después. Y ya en el sexto inning, su último de la noche, Misiorowski le pasó una recta de 102.4 mph a Judge para el segundo out de la entrada, antes de abrir el turno de Cody Bellinger con un misil de 102.7 mph.
Esa recta a Bellinger se convirtió en el lanzamiento más rápido de un pitcher abridor en la quinta entrada o después desde la recta de Tarik Skubal en el quinto inning de una apertura de mayo de 2025 contra los Guardians.
Misiorowski dijo a los reporteros que era la primera vez que mantenía una velocidad tan constante en Grandes Ligas.
“No a este nivel, pero sí he tenido juegos donde sientes esa explosión repentina de adrenalina en el quinto o sexto inning y la encuentras”, dijo Misiorowski. “Esta fue la primera vez en Grandes Ligas”.
Hey, no se olviden de nosotros
La recta de Misiorowski se llevó todos los reflectores, y con razón. Pero ese pitcheo dominante eclipsó el hecho de que quizá lanzó su mejor curva de la temporada, además de un slider que sigue siendo un arma muy efectiva.
El slider de Misiorowski ha sido uno de los mejores pitcheos en MLB esta temporada y, aunque quizá no alcanzó ese nivel el viernes por la noche, siguió siendo un lanzamiento muy efectivo. Tiró 24 sliders, seis de ellos para strike cantado y dos para swing fallido.
Pero la verdadera diferencia estuvo en su curva. El pitcheo tuvo dos pulgadas más de caída y movimiento horizontal respecto a su promedio de temporada, y produjo tres de sus 16 swings fallidos. Dos de sus 11 ponches llegaron gracias a la curva.
Las tres armas se combinaron para crear un ataque hermoso. Basta ver la secuencia de pitcheos de Misiorowski ante Bellinger, un ex MVP de la Liga Nacional y uno de los bateadores más encendidos de MLB actualmente.
En muchos sentidos, Misiorowski, de 24 años, todavía sigue descifrando su propio potencial, lo cual es aterrador para los bateadores cuando termine de desarrollarse por completo. El viernes por la noche comenzó a parecerse a un pitcher que ya tiene todo resuelto frente a una de las mejores alineaciones del beisbol, algo que no pasó desapercibido para el manager de los Brewers, Pat Murphy.
“Subes y no te das cuenta de lo que se necesita para lanzar seis innings contra una alineación así”, dijo Murphy. “No te das cuenta de la condición física que requiere, de los altibajos mentales. El agotamiento, la adrenalina, todo. Es como un peleador aprendiendo a combatir varios rounds”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/05/2026, traducido al español para SI México.