El mercado de agentes libres de MLB ha recibido oficialmente a uno de sus bates más codiciados.

El martes 17 de noviembre de 2026, al vencerse el plazo fijado por la MLB, quedó confirmado que el jardinero Randy Arozarena rechazó la oferta calificada de un año y $23.15 millones de dólares presentada por los Mariners de Seattle.

Apenas unas horas después de ratificarse su salida al mercado abierto, la liga y Louisville Slugger anunciaron al pelotero nacido en Cuba y naturalizado mexicano como ganador del Silver Slugger 2026 en la Liga Americana, el primero de su carrera.

Randy Arozarena se convierte en el 4to jardinero nacido en Cuba en ganar un Bate de Plata. 🇨🇺 pic.twitter.com/0bciiGrd0S — MLB Español (@mlbespanol) November 17, 2026

Con esta doble noticia, Arozarena —quien cumplirá 32 años el próximo febrero— se consolida como la pieza ofensiva de mayor impacto disponible en la actual temporada baja.

De los ocho jugadores que recibieron la oferta calificada el pasado 2 de noviembre, solo el relevista David Bednar de los Yankees y el receptor Ryan Jeffers de los Twins la aceptaron;

Arozarena encabezó el grupo de seis declinaciones junto a Seiya Suzuki, Brandon Lowe, Trevor Rogers, Adrián Morejón y Jake Bauers, este último ya firmado por Boston.

Un Bate de Plata respaldado por su mejor temporada

La conquista del Silver Slugger llegó tras tres nominaciones previas como finalista entre 2021 y 2023 con los Tampa Bay Rays. Arozarena compartió la distinción en los jardines del joven circuito con Chase DeLauter (Cleveland Guardians) y Riley Greene (Detroit Tigers), convirtiéndose en el noveno jugador y quinto jardinero en la historia de los Mariners en obtener el galardón, una lista que incluye a figuras como Ken Griffey Jr, Ichiro Suzuki, Julio Rodríguez y Cal Raleigh.

El premio corona una campaña 2026 sobresaliente en 154 encuentros. Arozarena registró una línea ofensiva de .281/.381/.484 (.865 de OPS), con 161 imparables, 34 dobles, 26 cuadrangulares, 79 carreras impulsadas, 26 bases robadas y 113 carreras anotadas, cifra con la que lideró la Liga Americana.

Además, finalizó octavo en la votación al Jugador Más Valioso, integró el Segundo Equipo All-MLB y fue convocado por tercera ocasión al Juego de Estrellas.

En métricas avanzadas, su impacto resultó aún más notorio. Acumuló un wRC+ de 151 (tercero en todo el beisbol), un OPS+ de 148 y 5.5 victorias sobre reemplazo según FanGraphs (fWAR), la marca más alta de toda la clase actual de agentes libres, por encima incluso del as Tarik Skubal (5.2).

Su desempeño cobra mayor relevancia considerando que el T-Mobile Park de Seattle fue el segundo estadio más desfavorable para los bateadores en 2026; fuera de casa, Arozarena elevó su OPS a .933 con 17 jonrones y un wRC+ de 163, el mejor registro de las Grandes Ligas como visitante.

Presenting the 2026 American League Silver Slugger Award winners pic.twitter.com/r4uUmtRaAC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 18, 2026

A ello sumó su sexta temporada consecutiva de al menos 20 jonrones y 20 robos, uniéndose a Barry Bonds, Bobby Bonds, Bobby Abreu y Willie Mays como los únicos jugadores en la historia con rachas de esa extensión.

Tras percibir $15.65 millones de dólares en su último año de arbitraje salarial en 2026, Arozarena apunta a un contrato de nueve cifras en una agencia libre escasa de bateadores derechos probados.

Su agencia, Boras Corporation, ha sondeado un acuerdo de seis temporadas cercano a los $150 millones de dólares, según reportes de The Seattle Times.

No obstante, la mayoría de los analistas y plataformas especializadas proyecta pactos de cuatro a cinco años con un valor anual promedio cercano a los $25 millones de dólares.

La cautela en torno al sexto año de contrato responde a matices de edad y datos de Statcast.

Aunque Arozarena redujo su tasa de ponches al 21.6% y mantuvo una velocidad de salida promedio de 90.8 mph, su porcentaje de batazos duros bajó del 50.6% en 2025 al 43.5% en 2026, acompañado de una merma cercana a dos millas por hora en la velocidad de su swing.

En medio de este escenario, los New York Yankees se sumaron recientemente a la lista de pretendientes. Según informó el periodista Jon Heyman, la gerencia neoyorquina estableció contacto con los representantes de Arozarena durante las Reuniones de Gerentes Generales para evaluar sus condiciones contractuales.

El atractivo deportivo para Nueva York es evidente. En una campaña 2026 en la que las lesiones limitaron a Aaron Judge a 66 partidos, los bateadores derechos del club se combinaron para un discreto .709 de OPS. Arozarena, quien conectó 11 de sus 26 jonrones frente a lanzadores zurdos en apenas 170 turnos legales, aportaría equilibrio inmediato a la alineación.

Sin embargo, concretar su llegada al Bronx luce complejo por tres factores.

Con Aaron Judge y Cody Bellinger asegurados en las esquinas, Spencer Jones proyectado en el jardín central y Giancarlo Stanton comprometido como bateador designado con 25 millones de dólares para 2027, los espacios de juego son reducidos.

Por otro lado, el gerente general Brian Cashman debería priorizar reforzar el bullpen, la tercera base y la receptoría suplente.

Mientras Seattle se perfila para recibir una selección compensatoria tras la primera ronda si Arozarena firma por al menos 50 millones en otro club, franquicias como los Phillies y los Astros aparecen como destinos con mayor flexibilidad para satisfacer las pretensiones del flamante Silver Slugger