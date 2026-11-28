Jazz Chisholm Jr. deja atrás el Bronx, pero su nuevo contrato está muy por debajo de lo que se esperaba antes de la temporada 2026.

Los Blue Jays llegaron a un acuerdo por dos años y 34.5 millones de dólares con el dos veces All-Star, en medio del interés reportado de Phillies y Padres. Chisholm recibirá un bono por firmar de seis millones de dólares y un salario base de 12.5 millones para 2027; después tendrá una opción de jugador por 16 millones para 2028. Si la rechaza, Toronto contará con una opción del club por 40 millones de dólares o podrá pagarle una cláusula de rescisión de 1.5 millones.

Chisholm llegó a Yankees en un cambio con Marlins antes de la fecha límite de traspasos de 2024, y sus números de poder aumentaron. Al año siguiente, conectó la cifra más alta de su carrera, con 31 cuadrangulares, y robó 31 bases, además de registrar una línea ofensiva de .242/.332/.481, un wRC+ de 125 y el mejor WAR de su carrera, con 4.2 bWAR. Ganó un Silver Slugger por su desempeño y estaba listo para llegar a la agencia libre a los 28 años como un atleta de gran potencial, con versatilidad defensiva y una combinación única de poder y velocidad. Parecía tener asegurado un contrato de nueve cifras. Al final, Yankees no consideró que valiera la pena hacerle una oferta calificada de 23.15 millones de dólares y terminó firmando por mucho menos de lo que muchos pronosticaban.

Entonces, ¿qué pasó?

Jazz Chisholm as a Yankee:



.243/.322/.449

61 HR | 90 SB

115 wRC+

10.0 fWAR (21st in MLB)



An overall great tenure from him despite how it ended. What a trade acquisition pic.twitter.com/lZjyDrAsd7 — AT (@BaseballWRLD_) November 27, 2026

Los números de Chisholm se desplomaron en casi todos los rubros durante 2026. Registró una línea ofensiva de .231/.312/.399, con 19 jonrones y 41 bases robadas. Su wRC+ cayó hasta 98, lo que significa que fue un bateador por debajo del promedio, mientras que su porcentaje de slugging disminuyó más de 80 puntos y su xwOBA (.294) fue el más bajo de una temporada completa en su carrera. Su porcentaje de ponches aumentó de 27.9% en 2025 a 29.5%, y sus métricas de Statcast resultan particularmente alarmantes.

En 2025, el slugging esperado de Chisholm (xSLG de .481) se ubicó en el percentil 83 de la liga, mientras que su porcentaje de batazos con barril (15.0%) estuvo en el percentil 91. Ambos indicadores se desplomaron esta temporada: bajaron a .366 (percentil 24) y 8.2% (percentil 53), respectivamente. Mientras tanto, su xwOBA cayó más de 50 puntos. En pocas palabras, ya no conectaba batazos fuertes y productivos con la misma frecuencia.

Al inicio de la temporada, Chisholm sugirió que el frío estaba afectando su desempeño en la caja de bateo. Después de 12 juegos, registraba una línea ofensiva de .186/.255/.256, sin jonrones. "Hace frío. Literalmente, eso es todo", dijo. Unas semanas después, se negó a hablar con los reporteros tras irse de 4-0 con tres ponches ante Orioles. Después de 41 partidos, bateaba para .201, con cuatro cuadrangulares y un wRC+ de 73.

A look at the Blue Jays’ potential 2027 lineup with Jazz Chisholm heading to Toronto 🇨🇦 pic.twitter.com/16GpClMWHz — Just Baseball (@JustBB_Media) November 27, 2026

El problema más evidente es su pérdida de poder. La velocidad promedio de salida de la pelota de Chisholm incluso aumentó en 2026, de 89.0 a 90.4 millas por hora, pero la velocidad de su swing bajó de 73.9 a 72.9 millas por hora. Cabe destacar que su xSLG ante rectas de cuatro costuras cayó de .530 en 2025 a .369 en 2026. Su incapacidad para castigar las rectas es preocupante en un jugador cuyo poder representa una parte enorme de su valor.

A pesar de todo eso, la defensa y la velocidad de Chisholm le dan un valor considerable. Desde 2021, sus 169 bases robadas ocupan el tercer lugar en MLB, mientras que sus 21 outs por encima del promedio en las últimas dos temporadas lo ubican en el noveno puesto.

Incluso en una temporada decepcionante, Chisholm se quedó a las puertas de los 20 jonrones, robó 41 bases y jugó una defensa excelente. Una campaña de 1.7 bWAR parece ser el piso de su rendimiento en esta etapa de su carrera. Es una apuesta que vale la pena para Blue Jays, especialmente por su versatilidad para jugar en distintas posiciones. Si Chisholm tiene una gran temporada el próximo año, probablemente se tratará de un contrato de un año y 20 millones de dólares. Si vuelve a tener dificultades, Toronto solo estará comprometido a pagarle 34.5 millones durante las siguientes dos temporadas.

Para Chisholm, probablemente se trata de un contrato que nunca pensó que tendría que aceptar. A principios de este año, habló abiertamente de su objetivo de convertirse en el segundo jugador en la historia de MLB en conseguir una temporada 50-50. Siempre pareció una meta difícil de alcanzar, pero era un All-Star en plenitud de facultades que había demostrado ser una de las principales amenazas de poder y velocidad de MLB. Aunque establecer un objetivo que pudiera sonar absurdo, los atletas superestrella necesitan cierto grado de confianza irracional.

Sin embargo, un año después, Yankees lo dejó ir y ahora está aceptando un contrato para demostrar su valor con un rival divisional. Está claro que necesita cambiar de alguna manera su enfoque al batear. Quizá le vendría bien adoptar una estrategia más orientada al contacto y aprovechar así sus cualidades atléticas.

Chisholm comenzó la temporada 2026 con la expectativa de conseguir un gran contrato. Ahora tendrá que demostrar nuevamente de lo que es capaz.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/11/2026, traducido al español para SI México.