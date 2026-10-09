El cuadro estelar de Brewers sigue desafiando las expectativas del beisbol moderno

San Diego — Quizá el momento que define al beisbol de los Milwaukee Brewers, el zig cuando todos los demás hacen zag, ocurrió cuando el coach de pitcheo Chris Hook le dijo al relevista intermedio Aaron Ashby que había terminado con el trabajo de dominar a los San Diego Padres en el Juego 4 de la NLDS del miércoles.

"Siempre está queriendo la pelota", dijo Hook, "y es casi como si estuviera molesto porque lo sacamos de ese juego. Es tan genuino como cualquiera. ‘Déjenme ahí’. Estuvo increíble. Estaba [chingadamente] molesto. Estaba enojado".

O quizá fue el manager Pat Murphy recordándole a su centerfielder en mala racha, Garrett Mitchell, antes del juego lo bueno que es.

"Él piensa que lo odio", dijo Murphy. "Así que a veces tengo que demostrarle cariño".

O quizá fue Murphy diciéndole antes del juego a Jake Bauers, otro de sus bateadores en mala racha, que dejara de pensar demasiado en las posibles secuencias de pitcheos y simplemente reaccionara a lo que viera.

Por supuesto, fueron todos esos momentos y más. Ashby (tres innings sin hit ni carrera), Mitchell (dos hits, una carrera producida, una anotada y un home run robado) y Bauers (se embasó cuatro veces) tuvieron los mejores juegos de sus vidas, considerando lo que estaba en juego. Los Brewers pusieron fin a una tensa NLDS con una victoria de 3-1 sobre los Padres para avanzar a una revancha en la NLCS contra los Dodgers.

Los juegos de la NLDS pudieron haber sido excruciantes por lo cerrados —36 innings con cada pitcheo lanzado con no menos que la carrera del empate en el círculo de espera—, pero el pitcheo de Milwaukee asfixió a los Padres. El cuerpo de pitchers con mayor velocidad en la historia de la postemporada (velocidad promedio de la recta de cuatro costuras antes del Juego 4: 98.1 mph) permitió a San Diego apenas tres extrabases, incluidos dos home runs solitarios, un promedio de bateo de .181 y ninguna esperanza de que pudiera alejarse de ellos.

Los Brewers son el mejor elenco colectivo del beisbol sin un protagonista principal, a menos que cuentes al DH Christian Yelich, quien rompió en llanto cuando Murphy lo nombró capitán el mes pasado, o a Jacob Misiorowski, quien tiene una temporada completa a sus espaldas con la mejor recta del mundo y la actitud más despreocupada y sencilla entre los presuntos ganadores del Cy Young Award.

En el último día o dos de la temporada regular, Misiorowski estaba en el clubhouse antes de un juego cuando en un televisor apareció un gráfico que mostraba las ERAs más bajas en la historia de los Brewers. The Mis encabezaba la lista con 1.80. Se volteó hacia su compañero Brandon Woodruff y dijo: "Hmm. ¿Eso está bien? No sabía eso".

Dijo Woodruff: "No tenía idea de que había establecido el récord de la franquicia. Ni idea. Pero así es él. Yo era uno de los nombres que aparecían ahí (2.56) y pensé que había tenido un buen año. Y él fue casi una carrera completa mejor. Es una locura lo bueno que es".

Misiorowski protagonizó otro momento definitorio. Aunque estaba programado para abrir el Juego 5, se puso sus spikes del tamaño de un yate y se dirigió al bullpen en el primer inning como voluntario para ser el cerrador de emergencia en el Juego 4. Estaba lanzando en el bullpen cuando Trevor Megill se encargó de los últimos tres outs.

"Estaba lanzando como a 110 [mph] ahí en el bullpen", dijo Woodruff. "Todos los muchachos que estaban en el bullpen decían: ‘Wow. ¿Es así de fácil?’".

Dijo Murphy: "Hemos tenido jugadores aquí en el pasado que no habrían hecho eso. Créeme, él no tuvo ningún problema con eso. Le habría encantado recibir la pelota".

Si las 103 victorias de la temporada regular con la segunda mejor ofensiva y el segundo mejor cuerpo de pitchers del deporte no te convencieron, la NLDS no dejó ninguna duda sobre cuán completamente los Brewers ganan sus juegos de beisbol. Es reduccionista llamarlo small-ball. Las mejores características de los Brewers son el cuerpo de pitchers que lanza más fuerte de todos los que han jugado en la postemporada y una creencia genuina, impulsada por su irascible manager, de que nadie puede vencerlos si juegan de manera inteligente y juntos.

"Creo que es mérito de los muchachos y de los jugadores", dijo Yelich, "y simplemente de asumir el compromiso entre nosotros de que, ‘Oye, si queremos ganar y ser un equipo realmente exitoso, entonces vamos a hacer esto juntos. Vamos a jugar de cierta manera y vamos a enfatizar jugar el beisbol como queremos hacerlo’, que es jugar buena defensa, pelear cada turno al bat, ejecutar en las bases y jugar el beisbol, que consiste en intentar anotar más que el otro equipo, ya sea que conectes la pelota por encima de la barda o que fabriques las carreras. Ese es más o menos el compromiso que hemos asumido como grupo y ha habido respaldo por parte de los jugadores.

"Y es realmente difícil de encontrar. Murph exige mucho al grupo y marca la pauta desde el Spring Training. No hay dudas cuando llegas al estadio sobre lo que se espera de ti. Es muy divertido, pero es serio y él deja muy claro cómo vamos a hacer las cosas".

El juego que aseguró la serie fue muy de los Brewers. La fila de pitchers que apagaron a San Diego comenzó con Robert Gasser (también conocido como Bobby Diesel), un novato de 27 años que hacía la primera apertura de su carrera en postemporada. Gasser creció en El Dorado Hills, California, admirando en la casa familiar un Mailgram de Western Union de 1984 enmarcado, enviado por los Brewers para felicitar a Jim Gasser, su padre, por haber sido seleccionado en la ronda 27 del Draft. Jim no firmó, pues eligió ir a la universidad, y posteriormente fue seleccionado por los Giants, pero se lastimó el brazo antes de jugar beisbol profesional.

Robert no fue seleccionado al salir de la preparatoria antes de que un recorrido por tres universidades lo llevara a ser elegido por los Padres en la segunda ronda de 2021. San Diego lo envió a Milwaukee en el cambio de Josh Hader, lo que permitió a los Brewers conseguir a su Gasser 38 años después. Robert no lanza fuerte (92.9 mph), pero con su punto de salida bajo y desplazado tiene la recta más difícil de batear entre cualquier pitcher abridor que promedia menos de 93 mph (.208).

"Realmente ha dado un giro", dijo Hook. "Simplemente veo el crecimiento de ese muchacho desde el inicio del año hasta ahora y es increíble".

Gasser se encargó de 12 outs y Ashby de los siguientes nueve con facilidad. Ashby fue una selección de cuarta ronda proveniente de Crowder College, el mismo junior college al que asistiría Misiorowski. No abre ni cierra juegos, pero Ashby tiene una ERA de 2.73 en los últimos tres años mientras ha trabajado en 132 juegos. Se convirtió apenas en el quinto relevista en ganar un juego que aseguró una serie de postemporada con una actuación de al menos tres innings sin hit ni carrera, uniéndose a Julio Urías, Cristian Javier, Pedro Martínez y David West.

Después de Ashby llegaron Abner Uribe, quien firmó por $85,000 en 2018, y Megill, quien pasó por tres organizaciones antes de convertirse en un cerrador dominante con Milwaukee. Ashby, Uribe y Megill pueden lanzar a 100 mph.

"Lanzaron contra nosotros todos sus brazos de mayor presión", dijo el manager de los Padres, Craig Stammen, "y no pudimos hacer nada".

Los Brewers tienen el cuerpo de pitchers más joven del beisbol. Tienen una racha de 84 aperturas consecutivas de pitchers que están en sus 20 años. Lanzan más fastballs que cualquier otro equipo de la Liga Nacional. Y ahora pueden enfrentar a los Dodgers con Misiorowski y la sensación novata Logan Henderson con descanso completo, una enorme ventaja sobre el equipo inexperto y desgastado que llegó a la NLCS el año pasado después de una agotadora serie contra los Cubs.

"Siento que la serie del año pasado fue realmente única", dice Yelich, "simplemente por todo lo que estuvo involucrado, por haber llegado a cinco juegos y ponernos 2-0 arriba, perder dos en Chicago y después tener que regresar y realmente pelear para sacar uno. Y luego simplemente pasamos a la LCS. Y obviamente todo el mundo sabe bastante bien cómo nos fue.

"Así que es diferente. Al entrar a la postemporada, tienes la sensación de que vas a tener que pasar por Los Ángeles y ellos son los campeones consecutivos y son un gran equipo, ¿verdad? Tenemos mucho respeto por esos muchachos. Pero al mismo tiempo, sentimos que podemos jugar contra cualquiera y cuando jugamos nuestro beisbol y nuestra manera de jugar, somos un equipo realmente difícil de vencer".

Dice Woodruff: "Creo que esa serie contra los Cubs del año pasado, simplemente por lo que significó emocionalmente, nos dejó mucho desgaste. Ya sabes, ganar cinco juegos y después tener que volver a jugar. Y ahora ambos equipos tienen un par de días libres para reiniciarse. Estamos empezando de cero y será una buena serie. Hace una gran diferencia. Sabemos que tendremos que mantener la pelota dentro del parque. Quiero decir, eso es lo que ellos hacen. Conectan home runs".

Hace años, cuando convenció a Notre Dame de contratarlo como coach de beisbol a los 28 años, Murphy trabajó junto al coach de futbol americano de los Fighting Irish, Lou Holtz. Hay algo de Holtz en Murphy, desde la manera en que elogia en exceso a sus rivales y se preocupa por su propio grupo, hasta su exigencia intransigente con los fundamentos y su uso frecuente del humor. Los Brewers sí transmiten una sensación de camaradería con su compromiso de todos para uno. En el fondo, Murphy ama a su equipo, incluso más de cara a esta NLCS que a la anterior.

"Han pasado por todo esto, por eso", dice. "La experiencia importa. Jackson Chourio se ha encendido en el momento adecuado. No tuvo un gran año. Se perdió el primer mes, así que se encendió en el momento adecuado. Jugadores como [Brice] Turang... Yeli, tuvo un año miserable, pero después, al final, cuando existía la convicción de que, ‘Oye, hombre, te necesitamos. Tienes que hacer algo’.

"Y él hizo algo".

Los Brewers se deshicieron de la idea de que no podían ganar un juego importante como visitantes, después de perder 12 juegos consecutivos de postemporada en carretera. Superaron desde el bullpen a los poderosos Padres, al imponerse a los relevistas de San Diego en las tres victorias. Ahora intentarán acabar con la tendencia de que los equipos sin poder de home run no pueden ganar en el entorno de baja ofensiva del beisbol moderno de alta velocidad. El promedio de bateo de postemporada antes del miércoles era de .206, el más bajo en al menos 19 años.

"Mucha gente ha dicho que no estamos construidos para la postemporada porque nos ha ido tan bien en la temporada regular", dijo Murphy. "Simplemente tenemos una escasez de estrellas. [Lo que] creo que estamos demostrando es que, no, todavía podemos ganar en la postemporada porque el buen beisbol es buen beisbol".

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/10/2026, traducido al español para SI México.