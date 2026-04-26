Los D-Backs se llevan la victoria en el juego 2 de la Mexico City Series
El Estadio Alfredo Harp Helú se convirtió, una vez más, en una sucursal del paraíso para el bateo de largo metraje durante la Mexico City Series entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona.
Lo que comenzó como una exhibición de poderío de los Padres de San Diego, terminó en una metamorfosis ofensiva de los Diamondbacks de Arizona, quienes arrebataron un triunfo que parecía destinado a las vitrinas californianas con una pizarra final de 12-7.
La narrativa del encuentro empezó con Manny Machado. El antesalista de los Padres, visiblemente cómodo en la altitud de la capital mexicana, castigó al pitcheo rival con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas con la que orquestó una ventaja de seis carreras, en el que, además, fue su segundo juego con múltiples cuadrangulares en México.
Pero el beisbol en estas latitudes es un ente voluble. A pesar de que la fanaticada local —ataviada con las icónicas casacas de Fernando Tatis Jr, Tony Gwynn y el cerrojo histórico Trevor Hoffman— tenía como gran favorito a los frailes, la ventaja se evaporó tras la salida del abridor Michael King, que firmó una actuación de 6 entradas, dos carreras limpias —ambas por la vía del cuadrangular— y 8 ponches.
La remontada de Arizona fue liderada por un Ildemaro Vargas en estado de gracia. El venezolano se quedó a un solo paso del ciclo, con un cuadrangular, un triple y un doble en cinco turnos.
Sin embargo, el punto de inflexión definitivo ocurrió en el fatídico séptimo episodio. Con las bases llenas y la tensión en su cenit, Tim Tawa conectó el primer grand slam de su carrera para que acercó a los D-Backs en el marcador.
La estocada final llevó la firma de Lourdes Gurriel Jr, quien ya había ganado adeptos locales cuando llegó al Estadio Alfredo Harp Helú luciendo un jersey del América. El cubano conectó un doblete que envió al plato a Vargas y a Corbin Carroll, y le dio la ventaja definitiva al equipo local.
En el apartado de los lanzadores, Ryan Thompson se adjudicó la victoria tras un relevo eficaz.