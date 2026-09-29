De la gran temporada de Isaac Paredes a los nuevos talentos: así le fue a los mexicanos en la MLB 2026

La temporada regular 2026 de la MLB ha llegado a su fin y dejó un balance de profundos contrastes para la legión de peloteros mexicanos.

Este año ofreció actuaciones históricas y resurgimientos de primer nivel, pero también se caracterizó por lesiones clave y descensos estadísticos drásticos en figuras consolidadas.

Isaac Paredes

El antesalista sonorense tuvo la temporada más consistente y valiosa de todo el contingente mexicano. Con los Astros de Houston, Paredes disputó 155 juegos, bateó para .262 y conectó 25 cuadrangulares, sumando 94 carreras impulsadas y un sólido OPS de .807.

Su rendimiento comprobó que no requiere una velocidad de salida élite para dominar; su éxito se basó en el poder hacia su banda (pull power), liderando Las Mayores con una tasa de elevados jalados del 38.5%. A través de una inteligencia biomecánica envidiable, logró una de las mejores temporadas ofensivas de su trayectoria, o al menos la mejor desde 2023, cuando recibió votos de MVP con los Rays de Tampa Bay.

Andrés Muñoz

A simple vista, los números de superficie del Plebe con los Marineros de Seattle parecen opacos, especialmente comparados con su temporada de 2025, en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas y terminó como uno de los mejores relevistas del año. Este 2026 cerró con una efectividad de 4.24, un récord de 5-6 y encabezó departamentos negativos con 10 salvamentos desperdiciados.

A pesar de los altibajos situacionales, Muñoz cerró 28 salvamentos y logró hacer historia en agosto al registrar el rescate número 100 de su carrera, empatando a Joakim Soria y Roberto Osuna como los únicos cerradores mexicanos en cruzar esa barrera.

Su año culminó anticipadamente en la lista de lesionados por inflamación de rodilla.

Alejandro Kirk

El receptor de los Azulejos de Toronto tuvo un 2026 deslucido en poder ofensivo, mermado principalmente por una fractura en el pulgar que limitó su impacto en el plato. Kirk participó en 79 encuentros y consumió 313 apariciones, registrando un promedio de .278 con 10 jonrones y 43 carreras remolcadas.

Aunque su slugging bajó considerablemente (.415), mantuvo una disciplina férrea ponchándose en apenas 38 ocasiones, confirmándose como uno de los bateadores más difíciles de retirar por la vía de los strikes. Además, su trabajo defensivo y manejo de lanzadores se mantuvo intacto.

Jonathan Aranda

El toletero de los Rays de Tampa Bay firmó su esperada campaña de consolidación. Dejando atrás la etiqueta de bateador designado que tuvo en años previos (106 juegos en 2025), Aranda participó en 155 compromisos durante el 2026, firmando un promedio de bateo de .274 con un OPS de .792.

El tijuanense despachó 22 cuadrangulares, sumó 27 dobles y empujó 92 carreras. Su durabilidad y capacidad para mantenerse en la alineación diaria frente a lanzadores zurdos y derechos demostraron que finalmente se adueñó de un rol protagónico en los Rays de Tampa Bay.

Randy Arozarena

El jardinero naturalizado mexicano entregó una de las temporadas más espectaculares de su carrera, erigiéndose como la gran bujía ofensiva de los Marineros de Seattle. Arozarena inauguró su membresía en el club 25-25 al conectar 26 vuelacercas y robar 26 bases.

Disputando 154 encuentros, dejó una línea final de .281 de bateo con un excelente porcentaje de embasarse (OBP) de .381 y un altísimo OPS de .865. Produjo 79 anotaciones y pisó el plato 113 veces, dejando un altísimo valor de 5.7 WAR.

Jarren Duran

Tras una sobresaliente campaña como candidato periférico a MVP en 2024, el jardinero central de los Medias Rojas de Boston experimentó un colapso en su producción general en 2026. A lo largo de 151 juegos, su promedio de bateo cayó abruptamente a .207 y su OBP fue de un frágil .266.

Aun sumando aportes de poder y velocidad con 20 jonrones y 21 robos, el descontrol en la disciplina en el plato lo marginó severamente; se ponchó en 165 ocasiones contra solo 41 bases por bolas otorgadas.

Su regresión fue una de las caídas más alarmantes en el roster bostoniano.

Javier Assad

El lanzador de los Cachorros de Chicago probó nuevamente su versatilidad, trabajando como relevista largo y abridor ocasional a lo largo del año. Acumuló labor en 28 encuentros (11 aperturas) donde registró una sólida efectividad de 3.63.

En un beisbol dominado por la velocidad de la recta, Assad se apuntó un récord de 6-2 y sumó dos salvamentos en 94.1 entradas lanzadas utilizando un arsenal basado en forzar contactos débiles. Solo recetó 63 ponches, pero cumplió cabalmente con mantener con vida a Chicago en situaciones apretadas.

Luis Urías y Ramón Urías

Para los hermanos Urías, el 2026 trajo fuertes regresiones y escasez de turnos. Ramón fue cambiado a los Astros y terminó recalando con los Cardenales de San Luis, logrando jugar solo 43 juegos. Su bateo desapareció por completo, sellando la campaña con un bajo promedio de .151, 4 cuadrangulares y un anémico OPS de .586.

Luis Urías tampoco logró encontrar regularidad, conformándose con un rol menor desde la banca de los Cachorros y los Azulejos, tomando turnos principalmente como emergente defensivo. Ninguno de los dos pudo establecer el ritmo ni el volumen de turnos de otras temporadas.

Patrick Sandoval

Para Patrick Sandoval, la temporada 2026 estuvo marcada por una profunda inconsistencia tras su transición a los Medias Rojas de Boston.

El abridor zurdo sufrió tropiezos severos en la recta final de la campaña, destacando aperturas muy complicadas como la del 16 de agosto ante Pittsburgh, donde permitió siete carreras limpias en apenas cuatro entradas, o una salida de apenas 2.2 episodios frente a Texas.

Su principal problema radicó en la incapacidad de comandar la zona de strike con sus pitcheos secundarios, lo que lo obligó a depender excesivamente de su recta en conteos desfavorables, resultando en fuertes castigos por parte de las ofensivas rivales.

Sandoval terminó la temporada con -0.6 de WAR, apenas una victoria y siete derrotas con 5.12 de efectividad.

La nueva sangre

Rafael Flores Jr

El receptor nacido en California con profundas raíces mexicanas fue la sensación novata ofensiva de los Piratas de Pittsburgh. Tras debutar de manera fugaz en septiembre de 2025, esta campaña logró un espacio regular participando en 47 compromisos.

Demostró credenciales con un bateo contundente, promediando .264, 11 cuadrangulares, 25 producidas y un sobresaliente OPS de .858. Su fuerza quedó certificada cuando sacudió uno de sus cuadrangulares a 110.2 mph de velocidad de salida.

Omar Cruz

El relevista zurdo de los Padres de San Diego vio buena acción durante 2026 tras haber debutado inmaculadamente a principios de 2025. Cruz trabajó 32.2 episodios repartidos en 21 juegos del calendario regular.

Aunque tuvo problemas con el control de sus envíos y eso elevó su efectividad hasta 5.23, su capacidad ponchadora fue sencillamente demoledora: liquidó a 51 bateadores por la vía del strike, un ritmo fantástico de más de 14 ponches cada nueve entradas.

Valente Bellozo

Después de estrenarse impecablemente en Las Mayores en 2024 con Miami, el originario de Mexicali fue firmado por la organización de los Rockies de Colorado este año.

Subió en abril para enfrentar la siempre hostil altitud de Denver, pero apenas actuó en 3 relevos donde aceptó mucho daño, entregando récord de 0-1 con un promedio de carreras limpias de 7.59 en 10.2 entradas lanzadas, por lo que fue reasignado a Ligas Menores.

Tirso Ornelas

Buscando un lugar en el equipo titular, el joven tijuanense compitió en los campos de entrenamiento de los Padres de San Diego en la primavera de 2026. Al conseguir solo un imparable en 14 apariciones al bate (.071 de porcentaje), quedó sin opciones de integrarse al roster grande para lograr su debut oficial este año.

Brandon Valenzuela

El receptor ambidiestro nacido en Hermosillo, Brandon Valenzuela, hizo su tan esperado debut en las Mayores el 5 de abril de 2026 con los Azulejos de Toronto. Tras llegar a la organización canadiense vía cambio desde los Padres el año anterior, aprovechó su oportunidad en el equipo grande, especialmente para cubrir el tiempo de juego detrás de Alejandro Kirk.

En 239 turnos al bate a nivel de Grandes Ligas durante 2026, registró un promedio de .226 con 9 cuadrangulares, 24 carreras remolcadas, 29 anotadas y un OPS de .688. Su primer vuelacercas en la Gran Carpa llegó apenas días después de su debut, el 10 de abril ante los Mellizos. Valenzuela logró darle una profundidad vital a la receptoría de Toronto.

El gran valor de Valenzuela radicó en sus habilidades detrás del plato, consolidándose como un receptor especializado en la defensa.

De acuerdo con las métricas avanzadas de Statcast, el sonorense se ubicó entre los cinco mejores receptores de todas las Grandes Ligas en la estadística de Valor de Carreras Defensivas (Fielding Run Value).

En la temporada regular participó como cátcher en 84 juegos (acumulando 618.2 entradas), donde registró un porcentaje de fildeo de .986 con 43 asistencias.

Además de su seguridad para recibir, demostró tener un brazo sumamente potente al registrar un tiempo de tiro a las bases promedio de 1.89 segundos, evaluado como una herramienta de grado 60 en la escala de cazatalentos. Sus intangibles y excelencia con el guante han recibido grandes elogios por parte del cuerpo técnico de Toronto, asegurando su perfil en Las Mayores como un valioso especialista defensivo.

Samy Natera Jr

El zurdo chihuahuense Samy Natera Jr hizo su presentación en las Grandes Ligas el 6 de junio de 2026 con los Angelinos de Los Ángeles.

Utilizado como relevista a lo largo de la campaña, Natera participó en 28 encuentros donde compiló un récord de 1-2 con una notable efectividad de 3.13 a lo largo de 31.2 entradas laboradas. Su capacidad para generar ponches fue evidente al recetar 48 chocolates (manteniendo un WHIP de 1.11) y logrando adjudicarse 3 salvamentos.

Su temporada de debut se vio momentáneamente interrumpida en septiembre por una inflamación en el antebrazo izquierdo que lo envió a la lista de lesionados, pero mostró los destellos necesarios para establecerse en el bullpen.

José "El Tibu" Rodríguez

Para el cierre de la temporada, la historia se escribió con el debut del lanzador oaxaqueño José Ignacio "El Tibu" Rodríguez, quien se estrenó con los Azulejos de Toronto a mediados de septiembre frente a los Rangers de Texas. Con este hito, se convirtió en el beisbolista nacido en México número 158 en llegar a la Gran Carpa, rompiendo una sequía de casi 20 años sin que un pelotero de Oaxaca debutara en Las Mayores.

"El Tibu" lució inmaculado en su breve paso de finales de temporada: en 4 apariciones como relevista, acumuló 4.2 entradas en blanco (0.00 de efectividad), permitiendo apenas 3 imparables, sin otorgar bases por bolas y recetando 5 ponches.