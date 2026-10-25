El Clásico de Otoño llega al Tropicana Field, ¿podrá Tampa Bay sobrevivir al déficit histórico?

El beisbol, en su máxima expresión de octubre, es un deporte que no perdona las ineficiencias ni los márgenes de error minúsculos.

Tras los dos primeros choques de la Serie Mundial 2026 en el American Family Field, la realidad para los Tampa Bay Rays es tan cruda como ineludible. Los Milwaukee Brewers, amparados en un bullpen asfixiante y un beisbol de fundamentos impecables, han defendido su localía con victorias agónicas por marcadores de 3-2 en el Juego 1 y 5-4 en el Juego 2.

Con la serie trasladándose al Tropicana Field en St. Petersburg, el equipo floridano enfrenta ahora a un adversario aún más intimidante, el peso aplastante de la historia.

Desde una perspectiva estrictamente analítica, el panorama de Tampa Bay requiere una auténtica proeza. Las bases de datos de la postemporada de las Grandes Ligas establecen que, de los 92 equipos que han caído en una desventaja de 0-2 en cualquier serie al mejor de siete partidos, únicamente 15 han logrado revertir el escenario para avanzar o coronarse, lo que arroja una desoladora probabilidad de éxito de apenas el 16 al 17 por ciento.

Si estrechamos la lupa exclusivamente a la Serie Mundial, el club de las remontadas es aún más exclusivo.

En más de un siglo de Clásicos de Otoño, apenas diez franquicias han levantado el Trofeo del Comisionado tras perder los dos primeros asaltos. Esta lista incluye a los New York Yankees (en cuatro ocasiones), Los Angeles Dodgers (tres veces), los Pittsburgh Pirates (1971), los Kansas City Royals (1985) y los New York Mets (1986).

El dato más alarmante para el mánager Kevin Cash y sus pupilos es que ningún equipo ha logrado esta épica resurrección desde que los Yankees de 1996 lo hicieran frente a los Atlanta Braves hace tres décadas.

Sin embargo, los Rays de 2026 poseen una memoria muscular reciente basada en la resiliencia.

En la Serie de Campeonato de la Liga Americana de este mismo año, lograron revertir una desventaja de 2-1 ante los Cleveland Guardians ganando tres encuentros al hilo. Aunque un 0-2 es un reto de una magnitud exponencialmente mayor, la capacidad mental para operar al borde de la eliminación ya está instalada en el vestidor.

Para evitar una inminente barrida y regresar a la vida, la temporada de Tampa Bay pende del brazo derecho del dominicano Freddy Peralta, quien subirá al montículo en el Juego 3.

Tras lanzar durante ocho campañas para los Brewers, acumulando un récord de 70-42 y una efectividad de 3.59, fue cambiado a los New York Mets, donde sufrió una crisis mecánica que elevó su porcentaje de carreras limpias a 4.99. No obstante, tras ser adquirido por los Rays en el mes de agosto, Peralta redescubrió su dominio absoluto y registró un microscópico ERA de 0.90 en las últimas nueve aperturas de la temporada regular, de las cuales Tampa Bay ganó todas.

Peralta fue nombrado el MVP de la ALCS y ostenta una minúscula efectividad de 1.08 en la actual postemporada.

Su mayor reto será psicológico y táctico, pues los bateadores de Milwaukee lo conocen a la perfección. La última vez que Peralta enfrentó a los Brewers fue el 20 de julio, aún vistiendo el uniforme de los Mets, y el resultado fue catastrófico: permitió ocho imparables y siete carreras limpias en apenas 5.1 entradas.

Por parte de Milwaukee, el mánager Pat Murphy enviará al montículo al zurdo novato de 27 años, Robert Gasser. Lejos de achicarse ante la presión de octubre, Gasser llega en el mejor momento de su incipiente carrera. En la recta final del calendario regular (del 26 de agosto al 25 de septiembre), amasó una efectividad de 1.67, y en sus dos apariciones previas de estos playoffs, presume un brillante ERA de 1.00 en 9.0 episodios.

El imperativo para la ofensiva de los Rays en este tercer choque radica en explotar los splits (o divisiones estadísticas) de Gasser. A lo largo del año, el zurdo limitó a los bateadores de su misma mano a un anémico promedio de bateo de .163 y una efectividad de 2.31, pero fue notablemente vulnerable frente a los derechos, quienes le batearon para .257 y le inflaron la efectividad a 4.62, conectándole además 13 de los 15 jonrones que toleró.

Aquí es donde la ofensiva de Tampa Bay, asfixiada en momentos de apremio durante los dos primeros juegos de la Serie Mundial, debe imponer condiciones. El ataque de los Rays orbita casi en su totalidad en torno a su Big Threre: Yandy Díaz (180 hits, 22 cuadrangulares), Jonathan Aranda (22 HR, 92 carreras impulsadas) y el prodigio del poder puro, Junior Caminero (42 HR, 101 remolcadas).

Asumiendo que Tampa Bay sobreviva al crucial Juego 3, el Juego 4 presentará un desafío analítico distinto. Los Brewers alinearán al también novato Logan Henderson.