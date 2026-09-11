El éxito de la Academia de los Toros de Tijuana y la fórmula de Raúl Cano para exportar talento a la MLB

¡FELICIDADES JARED SERNA!



Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado al mejor béisbol del mundo.



Jared se convierte en el sexto egresado de la Academia de Toros de Tijuana en alcanzar las Grandes Ligas.



¡Enhorabuena, Jared! Hoy celebramos contigo este gran logro.… pic.twitter.com/uAxemyYpgl