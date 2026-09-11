El éxito de la Academia de los Toros de Tijuana y la fórmula de Raúl Cano para exportar talento a la MLB
El debut del infielder sonorense Jared Serna con los Miami Marlins el 1 de septiembre de 2026 ha vuelto a poner bajo los reflectores internacionales al extraordinario sistema de desarrollo de los Toros de Tijuana.
Con su llegada a MLB, el originario de Guaymas se convirtió en el sexto egresado de la academia tijuanense en alcanzar el máximo nivel del deporte en los últimos años, uniéndose a una prestigiosa lista que incluye a figuras como Randy Arozarena (debut en 2019), Alejandro Kirk (2020), Jonathan Aranda (2022), Valente Bellozo (2024) y Gerardo Carrillo (2026).
Pero, ¿qué hace que una organización con apenas 11 años de historia en la Liga Mexicana de Beisbol sea capaz de competir e incluso superar en exportación a franquicias históricas y de gran tradición? Para Raúl Cano, experimentado directivo y mente maestra en la captación de talento, la respuesta yace en una combinación precisa de ventajas geográficas, biotipo regional, una estricta preparación mental y un instinto de scouteo finamente calibrado.
Uno de los pilares fundamentales del modelo de los Toros es su ubicación estratégica. A diferencia de las academias ubicadas en el sur del país, Tijuana se nutre del ecosistema transfronterizo. "Lo que ha pasado con nosotros es que estamos en una región donde se produce mucho talento, muy cerca de Sonora, muy cerca de Sinaloa", explica Cano.
Sin embargo, el talento natural no basta sin la exposición adecuada y la adopción de metodologías de primer mundo.
La frontera con Estados Unidos permite a la organización empaparse diariamente de las tendencias más modernas de la MLB."Estamos muy cerca del país donde se juega el mejor beisbol del mundo. Y copiamos técnicas”, explica.
Esta capacidad de asimilación se ha traducido en la integración de "mejores herramientas de trabajo, técnicas y cursos", lo que incluye la vanguardia tecnológica como radares y sistemas de análisis biomecánico que elevan los parámetros de evaluación a la par de las exigencias estadounidenses.
La captación de talento de los Toros se concentra fuertemente en el noroeste del país, una zona históricamente prolífica. Cano adjudica gran parte de este éxito a las características morfológicas de los jóvenes de la región. El deporte número uno en la zona es el beisbol, pero la verdadera diferencia radica en la complexión. "Los físicos son más altos, las articulaciones más fuertes. Son los genes norteños. Eso influye mucho".
Esta observación empírica está plenamente respaldada por estudios antropométricos en el beisbol, los cuales demuestran que los atletas jóvenes del norte de México (como Sonora, Sinaloa y Baja California) desarrollan rápidamente un somatotipo favorable.
Durante la adolescencia, exhiben una estructura ósea y muscular que favorece extremidades alargadas y mayor envergadura, lo que se traduce biomecánicamente en una mejor capacidad para generar palanca, velocidad de rotación y potencia en sus disparos y swings.
Egresados como el lanzador mexicalense Valente Bellozo o el propio Jared Serna son producto de esta cuna genética y cultural que respira beisbol desde la infancia.
A pesar de contar con físicos privilegiados y las mejores herramientas tecnológicas, la Academia de Tijuana impone un filtro que resulta letal para muchos prospectos: la resiliencia psicológica. Para Cano, el cuerpo es secundario si la mente no está preparada para la presión del profesionalismo.
"Se dice que el 70% de un jugador está aquí —señala la cabeza— y el 30% está en el resto del cuerpo: brazos, piernas, si tienes poder bateando, si tienes facilidad fildeando... Pero si no tienes aquí el 70% que te ordena las cosas bien, no produces", sentencia.
El directivo advierte sobre talentos tremendos que llegan a la academia corriendo rápido y bateando con poder, pero que "rápido se apagan" y desaparecen del radar de Grandes Ligas simplemente porque "el chip no está bien puesto".
La academia invierte tiempo en forjar el carácter y el coeficiente intelectual de beisbol de sus prospectos.
Casos como el de Alejandro Kirk, quien a pesar de tener un físico atípico llegó a las Mayores y ganó un Bate de Plata gracias a su extraordinaria lectura de juego, o Jonathan Aranda, proyectado como un bateador inmensamente técnico y disciplinado, validan que el enfoque mental es la verdadera diferencia entre un novato más y un jugador de Grandes Ligas.
Al abordar el porqué México históricamente produce más lanzadores de calidad que bateadores de poder, Cano desmitifica la idea del "brazo de fuego" y vuelve a poner el acento en la inteligencia emocional y táctica. El secreto es “la habilidad para engañar bateadores", dice.
"El pitcher mexicano nunca ha sido velocista de ciento tres, ciento dos millas", explica. "Lo que te hablaba del 70% aquí arriba... tienen una astucia para engañar al bateador extranjero que, por ejemplo, en tres bolas, un strike, el bateador siempre está esperando recta. Y viene el control y la astucia del pitcher mexicano que le tira un pitcheo que no está esperando, le tira un cambio de velocidad o una curva y los hace lucir malísimo".
Este dominio del comando es evidente en los recientes egresados de la academia.
Valente Bellozo, por ejemplo, logró un debut histórico al blanquear a sus rivales sin otorgar bases por bolas, utilizando pitcheos sumamente precisos en lugar de depender únicamente del millaje. De igual forma, Gerardo Carrillo consolidó su ascenso a través de envíos rompientes altamente sofisticados, como el cutter y el splitter.
El "Feeling"
Aunque la Academia de Tijuana se apoya en los mejores aparatos y métricas, Raúl Cano aboga por no perder el instinto humano, el feeling. "El scout debe tener feeling. Si tú tienes un buen feeling, ya llevas una ventaja, ya no depende nada más de los aparatitos, porque hay muchos scouts que si no traes el aparato andas perdido", advierte.
Para ilustrar este punto, Cano rememora su hito más grande como buscador de talento, la primera firma profesional del legendario Fernando Valenzuela en septiembre de 1977.
El mítico "Toro" de Etchohuaquila era sumamente delgado en sus inicios y, según estima Cano, lanzaba quizás a 78 u 80 millas por hora. "Ahorita te puedo apostar... que ahorita cualquier scout de grandes ligas o mexicano ven a Fernando tirando 87, 88 millas, no lo firman; ahorita todos quieren 92, 93, alto, atlético”, dice.
Sin embargo, Valenzuela poseía un talento intangible, una facilidad innata para lanzar la curva y el tirabuzón que la pistola de radar no podía cuantificar. Ese instinto para detectar diamantes en bruto con mecánicas únicas sigue vivo en el ADN de los visores de Tijuana.