El futuro económica de las Grandes Ligas: piso salarial, el tope de gastos y el fin de la mediocridad programada

Las Grandes Ligas de Beisbol atraviesan un periodo de intensa incertidumbre laboral.

A medida que se acerca la fecha de caducidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), programada para el 1 de diciembre de 2026, la liga y la Asociación de Jugadores (MLBPA) debaten una transformación radical de las finanzas del deporte.

A diferencia de la NFL, la NBA y la NHL, el beisbol profesional norteamericano opera sin restricciones absolutas de nómina, un modelo excepcional responsable de crear una disparidad masiva de $446 millones de dólares entre las franquicias más adineradas y las más austeras de la liga.

Para corregir este desequilibrio, los dueños de los equipos presentaron una oferta histórica el 3 de noviembre de 2026: la creación de un piso salarial (gasto mínimo obligatorio) de $180.2 millones de dólares, a cambio de instituir un tope salarial rígido de $258.2 millones.

Bajo la directiva del comisionado Rob Manfred, la liga propone diferir la ejecución de estas reglas hasta la temporada 2028, con el objetivo de permitir una transición gradual de las finanzas corporativas sin colapsar el mercado de agentes libres actual.

El piso salarial

El concepto de un piso salarial pretende forzar la competitividad en mercados pequeños.

Sin embargo, obligar a las franquicias de bajos ingresos a gastar casi $200 millones de dólares requiere una reestructuración de la captación de dinero. Por ello, la MLB plantea una solución económica paralela: centralizar todos los derechos de transmisión televisiva local.

En el modelo actual, los lucrativos contratos televisivos regionales dictan la riqueza individual de un equipo.

Con la propuesta de 2026, la oficina del comisionado confiscaría estos derechos particulares, los empaquetaría para su venta a nivel nacional e internacional, y distribuiría los ingresos a partes iguales entre los 30 clubes.

Este mecanismo no solo erradica los impopulares apagones televisivos (blackouts) para los aficionados, sino que aporta la liquidez necesaria para que las organizaciones modestas puedan costear el piso salarial sin declarar la bancarrota. Además, la liga promete un reparto exacto del 50-50 de todos los ingresos de la industria con los jugadores, un esquema similar al de otras ligas deportivas.

A pesar de los claros beneficios para los peloteros de nivel medio, la MLBPA repudia el tope salarial. El sindicato advierte que la exigencia de retener salarios en fideicomiso (escrow) para garantizar el reparto matemático del 50-50 amenaza la inviolabilidad de los contratos garantizados.

El líder sindical, Bruce Meyer, denomina al tope como una "colusión institucionalizada".

Como contrapropuesta, el sindicato exige un "Impuesto de Integridad Competitiva" para multar a cualquier franquicia con una nómina inferior a $150 millones, una medida diseñada para elevar los salarios base sin limitar el gasto de los gigantes financieros de la liga.

A esto suman peticiones como aumentar el umbral base del impuesto de lujo a $300 millones de dólares y subir el salario mínimo a $1.5 millones.

Las doce franquicias obligadas a invertir

La imposición federal de un piso de $180.2 millones alteraría el ecosistema completo del beisbol.

Con base en las nóminas estimadas del impuesto al equilibrio competitivo (CBT) para el año 2026, doce equipos operan por debajo del umbral sugerido. Para cumplir con las reglas en 2028, esta docena de clubes necesita inyectar al mercado laboral un total combinado de $636 millones de dólares.

La lista de los equipos afectados ilustra la magnitud del problema:

Miami Marlins: Su nómina de CBT para 2026 proyecta unos exiguos $84.4 millones. Presentan un déficit monumental de $95.8 millones respecto al piso propuesto.

Cleveland Guardians: Operan con $92.6 millones y requieren $87.6 millones adicionales.

St. Louis Cardinals: Se hunden en $108.8 millones, a $71.4 millones del umbral.

Tampa Bay Rays: Históricamente frugales, gastan $114.2 millones y enfrentan una brecha de $66.0 millones.

Chicago White Sox: Cuentan con $117.6 millones, un déficit de $62.6 millones.

Washington Nationals: Invierten $123.2 millones; les faltan $57.0 millones.

Colorado Rockies: Con $134.2 millones, requieren $46.0 millones.

Pittsburgh Pirates: Gastan $137.8 millones y necesitan $42.4 millones más.

Minnesota Twins: Acumulan $137.9 millones, a $42.3 millones de la meta.

Oakland Athletics: Registran $144.6 millones; requieren $35.6 millones adicionales.

Cincinnati Reds: Presentan $150.7 millones y un déficit de $29.5 millones.

Milwaukee Brewers: Ostentan $154.7 millones, apenas a $25.5 millones del mínimo.

Si las reglas cambian, gerencias como las de Miami, Cleveland y Pittsburgh deberán ofertar de forma muy agresiva por agentes libres o extender los contratos de sus propios prospectos, acciones que inflarán de manera inmediata la valoración económica de los jugadores de rotación y de rol.

En contraparte, los dueños argumentan que ocho equipos de alto presupuesto (encabezados por los colosales gastos de $433 millones de Los Angeles Dodgers y $359 millones de los New York Mets) tendrían que recortar gastos por un total combinado de $528 millones para acatar el tope.

El tanking

El piso salarial es el remedio corporativo para un defecto sistémico conocido en el ámbito de la economía del deporte como el efecto del polizón (free rider).

A través del mecanismo de reparto de ingresos actual, cada equipo cede el 48% de sus ingresos locales netos a un fondo central de la MLB.

Organizaciones como los Marlins, los Athletics y los Pirates subsisten casi de manera íntegra gracias a los cheques de subsidio de este fondo. Al mantener los costos fijos de nómina sumamente bajos y negarse a firmar cheques sustanciosos, estas franquicias aseguran márgenes de ganancias multimillonarias incluso frente a estadios semivacíos y bajos índices de audiencia.

Este arbitraje financiero se alinea a la perfección con una práctica deportiva infame: el tanking.

La estrategia corporativa requiere el desmantelamiento minucioso e intencional del roster de Ligas Mayores. Las directivas intercambian a sus figuras de alto valor económico por jugadores sin experiencia, se niegan a adquirir talento probado y aceptan campañas bochornosas con más de 100 derrotas.

El incentivo primario radica en maximizar las selecciones de primera ronda en el draft aficionado para acumular prospectos jóvenes y de bajo costo. Ejemplos históricos avalan la crudeza del método: los Houston Astros y los Chicago Cubs abrazaron la miseria a principios de la década pasada para nutrir fincas espectaculares que eventualmente rindieron frutos de campeonato.

No obstante, para combatir el tanking crónico en organizaciones menos exitosas, el CBA vigente (2022-2026) introdujo una lotería ponderada para el draft aficionado. En este sorteo, los tres peores equipos solo obtienen un 16.5% de probabilidad de conseguir la primera selección global.

Además, las normas actuales imponen castigos severos para los reincidentes de la derrota. Por ejemplo, las regulaciones prohíben a los equipos receptores de subsidios participar en la lotería por más de dos ciclos ininterrumpidos.

A causa de esta dura sanción, los Colorado Rockies quedaron marginados de los primeros nueve puestos en el ciclo de 2026, a pesar de registrar la peor marca del deporte con 119 juegos perdidos en 2025. De igual manera, los Chicago White Sox sufrieron degradaciones en 2025 tras acumular 121 fracasos en la campaña de 2024, aunque lograron purgar su castigo a tiempo para adueñarse de la primera selección absoluta en la lotería de diciembre de 2025.

A pesar de las ingeniosas regulaciones del draft, estas medidas sancionadoras fracasan en estimular el gasto real de los dueños. El tanking prolongado estanca de manera artificial el mercado laboral, ya que un gran porcentaje de la liga rehúsa pujar por peloteros fiables que superan los $5 o $10 millones de dólares de salario promedio.

Frente a este vacío de ofertas, los administradores de la liga insisten en que la única forma de obligar a estas directivas a honrar la competición pura radica en estatutos implacables como el piso salarial, el cual garantiza por ley federal una inyección ineludible de dinero en el núcleo del béisbol. El próximo choque en la mesa de negociaciones definirá de una vez por todas si la pelota prefiere la libertad sin límites o la equidad forzada.