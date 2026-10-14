El mexicano Brandon Valenzuela, nominado al Guante de Oro 2026 tras una brillante temporada defensiva con Toronto

Rawlings anunció este miércoles a los peloteros nominados al Guante de Oro 2026 en la temporada 2026 de MLB y el mexicano Brandon Valenzuela destaca en la terna de receptores de la Liga Americana.

El catcher de los Blue Jays de Toronto comparte la candidatura con Dillon Dingler de los Tigers de Detroit y Austin Wells de los Yankees de New York, tras una campaña de irrupción en la que se estableció entre la élite defensiva de la Gran Carpa.

La inclusión de Valenzuela en la lista final de candidatos representa un hito sobresaliente dentro de la franquicia canadiense. El hermosillense disputó únicamente 84 encuentros como receptor titular durante la temporada regular; sin embargo, ese tramo le bastó para consolidar un impacto determinante en la conducción del cuerpo de lanzadores y en la prevención de carreras rivales.

The 2026 Rawlings Gold Glove Award Finalists - AL Catcher - Dillon Dingler, Brandon Valenzuela, Austin Wells#RawlingsGoldGloveAwards pic.twitter.com/pxZKq54Tfg — Rawlings Baseball (@RawlingsSports) October 14, 2026

El ascenso de Brandon Valenzuela al primer equipo se gestó a principios del mes de abril debido a una desafortunada lesión de Alejandro Kirk. Durante la serie inaugural del calendario, el receptor estrella Kirk sufrió el impacto de un pelotazo por un foul tip sobre su guante.

El diagnóstico médico confirmó una fractura con dislocación en el pulgar de la mano izquierda, lo que obligó a la directiva de Toronto a colocar al tijuanense en la lista de lesionados por un tiempo prolongado.

Ante la urgencia de cubrir la receptoría, los Blue Jays promovieron a Valenzuela desde su sucursal Triple-A, los Buffalo Bisons. Nacido el 2 de octubre de 2000 en Hermosillo, Sonora, el máscara había llegado a la organización de Toronto a mediados de 2025 procedente de los San Diego Padres —donde figuraba como el prospecto número 12 de la franquicia— mediante un traspaso en la fecha límite de cambios.

El 5 de abril, Valenzuela hizo su debut oficial en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el pelotero número 153 nacido en territorio mexicano en ver acción en la Gran Carpa. Aunque su ascenso respondió inicialmente a una necesidad coyuntural de profundidad en el plantel, el sonorense afianzó su presencia permanente gracias a un rendimiento defensivo de primer nivel.

Las mediciones de Statcast posicionaron a Valenzuela en la cúspide del beisbol mayor en las principales categorías de fildeo y manejo de pitcheo. En el apartado de encuadre de lanzamientos (pitch framing), acumuló +8 Carreras de Encuadre (Framing Runs), registro que lo situó en el percentil 98 de toda la MLB.

En el control del juego de carrera de las ofensivas contrarias, el mexicano lució un tiempo promedio de transferencia y lanzamiento (pop time) de 1.88 segundos en sus disparos a la segunda base, ubicándolo en el percentil 86 de Las Mayores.

Su potente brazo le permitió retirar a 19 corredores en intentos de robo de base.

El rápido entendimiento entre Valenzuela y la rotación de pitcheo de los Blue Jays generó comentarios muy favorables en el vestidor. El mánager John Schneider elogió la madurez del novato de 25 años para dirigir los encuentros y asimilar cargas continuas de trabajo, sobrepasando las expectativas que se tenían sobre su perfil.

Por su parte, el serpentinero lanzador Dylan Cease expresó de manera detallada la confianza que el receptor inspira en la loma. "Ha sido fantástico. Lo más impresionante es que sigue mejorando cada vez más. Ofensivamente está haciendo un trabajo increíble. Defensivamente está pidiendo grandes juegos, bloqueando pitcheos, haciendo de todo. Es muy emocionante y prometedor ver ese crecimiento y desarrollo a medida que avanza la temporada. Eso es exactamente lo que quieres ver”, dijo.

A estas declaraciones se sumaron las valoraciones de lanzadores veteranos como Max Scherzer, quienes resaltaron la dedicación del hermosillense para estudiar los reportes sobre los bateadores oponentes.

Más allá de su solvencia con la mascota, el pelotero ambidiestro de 6 pies de estatura y 225 libras aportó solidez en el turno al bate.

En 91 partidos jugados (84 como titular en la receptoría) y 239 turnos oficiales, conectó 54 imparables, incluidos 9 cuadrangulares, remolcó 23 carreras y anotó en 29 ocasiones.