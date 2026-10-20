El mexicano Jonathan Aranda y los Rays enfrentarán a los Brewers en Serie Mundial

Las Grandes Ligas presenciarán la coronación de un monarca inédito tras la clasificación de los Rays de Tampa Bay a la Serie Mundial de 2026.

Con un desempeño pletórico del toletero mexicano Jonathan Aranda y una labor monticular inexpugnable del serpentinero dominicano Freddy Peralta, galardonado como el Jugador Más Valioso de la serie, la novena floridana fulminó a los Guardianes de Cleveland para agenciarse el banderín de la Liga Americana.

En el decisivo sexto choque del circuito, disputado este lunes, Tampa Bay consumó su boleto al Clásico de Otoño tras doblegar 7-3 a la escuadra de Ohio. Esta victoria finiquitó la Serie de Campeonato con un balance de 4-2 a favor de los locales y desató la euforia de una afición sedienta de gloria que anhela la primera corona en la historia de la franquicia.

El aporte del bateador Jonathan Aranda resultó fundamental para el éxito de los Rays.

Luego de una despampanante campaña regular en la cual despachó 22 cuadrangulares y remolcó 92 carreras, el pelotero azteca mostró una gran recuperación a la ofensiva.

Tras un inicio difícil donde se fue de 0-10 en los primeros tres juegos, el tijuanense ajustó su bateo y pegó cinco hits en sus siguientes nueve turnos. Su mejor actuación fue en el cuarto juego contra los Guardianes: bateó de 4-3, impulsó dos carreras y anotó dos veces. Este despertar fue clave para darle a los Rays la ventaja en la serie.

Por su parte, el galardón al Jugador Más Valioso recayó con total justicia en el brazo del quisqueyano Freddy Peralta. El diestro de Moca maniató a los bates rivales a lo largo de la contienda y destacó por su labor de este lunes, donde transitó cinco entradas y un tercio con apenas una carrera limpia tolerada.

Anteriormente, Peralta ya había dictado cátedra en el tercer compromiso de la serie, recetó seis ponches en seis capítulos inmaculados y se erigió así como un auténtico baluarte desde el montículo.

Ahora, los Rays se alistan para encarar la máxima cita del beisbol con la férrea convicción de instaurar un linaje victorioso.